SDP:n puoluesihteeri Mikkel Näkkäläjärvi: Orpo jäi kiinni bluffista
30.5.2026 11:58:26 EEST | SDP | Tiedote
SDP:n puoluesihteeri Mikkel Näkkäläjärvi kommentoi pääministeri Orpon Ilta-Sanomille tänään lauantaina antamaa haastattelua.
– Pääministeri Orpo on mekastanut kuukausikaupalla sillä, että missä on muiden puolueiden sopeutusohjelmat. Kun lopulta Orpolta itseltään kysytään kokoomuksen ohjelman perään, käy ilmi, että sellaista ei ole, vaan Orpo jäi kiinni bluffista, sanoo Näkkäläjärvi.
– Ainoa uusi asia, jota Orpo esittää, on kajoaminen eläkejärjestelmään. Pullisteltuaan 10 miljardin sopeutuksella Orpo päätyy haastattelussa sopeutuksien sijaan listaamaan joukon uusia verohelpotuksia hyväosaisimmille. Kokoomuksella ei selvästi ole mitään käsitystä Suomen julkisen talouden tilasta ja tavallisten ihmisten arjesta. Tämä kokoomuksen haaveilu on suoraan Mikä-Mikä-Maasta, toteaa Näkkäläjärvi.
– Perussuomalaiset ovat selvästi saaneet henkisen yliotteen kokoomuksesta. Orpon on selvästi vaikeaa peitellä intoaan siitä, että mitäpä jos kokoomus jatkaisikin perussuomalaisten kanssa hallituksessa vielä seuraavienkin eduskuntavaalien jälkeen, kun vuosi ennen eduskuntavaaleja pohdiskelee perussuomalaisten kanssa jatkamisen mahdollisuutta vaalituloksesta riippumatta, Näkkäläjärvi sanoo.
– Tavalliset ihmiset haluavat muutosta Suomen suuntaan ja reiluuden palauttamisen politiikkaan. Suomalainen hyvinvointivaltio ei kestä toista kokoomuksen ja perussuomalaisten johtamaa hallitusta, jonka perinnöksi jää Euroopan korkein työttömyys, ennätyssuuri velkavuori ja yli 30 000 köyhyydessä elävää lasta lisää. Suomelle tarvitaan reilumpi suunta, Näkkäläjärvi päättää.
Yhteyshenkilöt
Mikkel NäkkäläjärviSDP:n puoluesihteeriPuh:0400765002mikkel.nakkalajarvi@sdp.fi
