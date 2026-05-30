SDP:n Tuppurainen: Kokoomus kykenee vain syyttelemään
30.5.2026 12:20:43 EEST | SDP EDUSKUNTA | Tiedote
Pääministeri Orpon haastattelu paljastaa, että kokoomus väistää vastuutaan eikä osaa tarjota luottamusta vahvistavaa suuntaa Suomen tulevaisuudelle. Kokoomus on johtanut maan hallitusta jo kolme vuotta eikä osaa sanoa mitään muuta kuin että ongelmat ovat edellisen hallituksen syytä ja niiden ratkaisu tulevan hallituksen vastuulla. Uutinen on, että hyväosaisille antamiaan verohelpotuksia Kokoomus on nyt valmis paikkaamaan kajoamalla eläkkeisiin.
SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tytti Tuppurainen muistuttaa, että Suomen eläkejärjestelmä on työmarkkinajärjestöjen yhteistyöllä rakennettu yhdeksi maailman vakaimmista. SDP:n mielestä työmarkkinajärjestöillä on jatkossakin oltava rooli eläkeratkaisuista neuvoteltaessa, että vakautta pidä poliittisin repäisyin horjuttaa.
– Nykyhallitus on ottanut ennätysmäärän velkaa ja jättää tulevalle hallitukselle yhä nopeammin kasvavan vajeen. Samalla se vaatii SDP:tä antamaan vastaukset itse julkiselle taloudelle tekemiinsä vahinkoihin. Tämä on räikeän epärehellistä politiikkaa, toteaa Tuppurainen.
– Vaatimus perintöveron poistosta osoittaa miten täydellisen vieraantunut kokoomus on tavallisten ihmisten arjesta: raharikkaiden perintöjen verovapaus kaadettaisiin häikäilemättä tavallisten suomalaisten maksettaviksi luovutusvoittoveroina. SDP ei tällaista julkeaa vääryyttä hyväksy, Tuppurainen linjaa.
Myös Petteri Orpon vihjailut siitä, ettei vaalitulos välttämättä vaikuta hallituspohjaan on vilpillistä politiikkaa. Perussuomalaiset ovat saaneet niin kovan henkisen yliotteen Kokoomuksesta, että pääministerin on vaikea päästää yhteistyöstä irti. Rehellistä puhetta pääministeriltä tuli siinä, missä hän myönsi kokoomuksen linjan muuttuneen keskustaoikeistolaisesta oikeistolaisemmaksi: käänne laitaoikeistoksi on enää piirun päässä.
– Vain äänestäjien vahva valtakirja SDP:lle muuttaa Suomen suunnan. Ilman SDP:n vaalivoittoa tämä sama Suomen taloudelle ja työllisyydelle haitallinen ja ihmisten tulevaisuudenuskoa latistava politiikan linja jatkuu, Tuppurainen päättää.
Yhteyshenkilöt
Tytti TuppurainenEduskuntaryhmän puheenjohtaja, kansanedustajaPuh:09 432 3186
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta SDP EDUSKUNTA
SDP:n Eveliina Heinäluoma: Orpo myöntää jättävänsä tämän hallituksen perintönä kammottavan velkavuoren30.5.2026 11:17:33 EEST | Tiedote
Pääministeri Orpo antoi tänään lauantaina IS:n haastattelussa ehtoja SDP:lle kertoa vaihtoehtonsa ensi vaalikauden sopeutuksesta.
SDP:n Paula Werning: Turvallinen arki on politiikan tärkein mittari30.5.2026 09:06:00 EEST | Tiedote
Kansanedustaja Paula Werning painottaa, että SDP:n linjan ytimessä on yksi kirkas perusajatus: politiikan tärkein tehtävä on turvata ihmisten arki. Werningin mukaan arjen turvallisuus on paras mittari sille, onko politiikka onnistunut.
Puolustusvaliokunnan sd-edustajat: Riittävä, osaava ja hyvinvoiva henkilöstö on keskeinen osa Suomen puolustusta29.5.2026 13:05:53 EEST | Tiedote
SDP:n Puolustusvaliokunnan jäsenet Mika Kari, Riitta Kaarisalo, Jani Kokko ja Paula Werning pitävät välttämättömänä, että Puolustusvoimien henkilöstön jaksamiseen ja hyvinvointiin panostetaan nykyistä enemmän. He pitävät huolestuttavina tänä keväänä esiin nousseita tietoja, joiden mukaan Puolustusvoimien henkilöstössä uuvutaan työtaakan alle.
SDP:n Eveliina Heinäluoma: EK on pahasti vieraantunut tavallisen suomalaisen arjesta29.5.2026 10:14:19 EEST | Tiedote
Kuluneella eduskuntakaudella suomalaiset ovat nähneet, miten kokoomus on toteuttanut kaikki EK:n tavoitteet palkansaajan oikeuksien murentamiseksi ja suomalaisen työelämän kääntämisestä menneisyyteen. EK:n ja kokoomuksen työ on kuitenkin vielä kesken, sillä lisää heikennyksiä on jo suunnitteilla.
SDP:n Suhonen eduskunnan ResilEast-verkoston vetäjäksi28.5.2026 11:42:24 EEST | Tiedote
SDP:n kansanedustaja Timo Suhonen valittiin tänään torstaina eduskunnan ResilEast-verkoston, vapaasti suomennettuna ”itäinen sitko”, puheenjohtajaksi. Verkoston perustaminen sai hyvän vastaanoton yli puoluerajojen.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme