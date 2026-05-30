SDP:n varapuheenjohtaja Pinja Perholehto: Orpon olisi syytä siivota sotkunsa eikä jättää niitä seuraavan hallituksen harteille
30.5.2026 13:40:47 EEST | SDP | Tiedote
Pääministeri Petteri Orpo totesi Ilta-Sanomien haastattelussa, ettei halua, että hänen perinnökseen jää kammottava velkavuori.
– Jo nyt on selvää, että Orpon hallitus tulee jättämään jälkeensä ennätyksellisen velkaantumisen samalla, kun se jakaa miljardiluokan veronkevennyksiä. Silti SDP:lta kysellään, miten oma sotku pitäisi siivota. Asetelma on vähintäänkin erikoinen, Perholehto toteaa.
Perholehdon mukaan pääministerin haastattelusta välittyy ristiriitainen kuva hallituksen talouspolitiikasta.
– Kuukausitolkulla on vaadittu muilta sopeutuslistoja ja uusia ratkaisuja. Sitten kun olisi paikka kertoa omia ratkaisuja, kokoomus ei kykene tarjoamaan juuri muuta kuin puheita eläkejärjestelmään puuttumisesta. Näyttäähän se hieman nololta, että nykyisellä tulostaululla valtioneuvostosta jaetaan muille neuvoja, Perholehto sanoo.
Perholehto muistuttaa, että vastuu nykyisestä tilanteesta on ennen kaikkea nykyisellä hallituksella.
– Orpo käyttää uskomattoman paljon energiaa SDP:n ruotimiseen. Sen sijaan, että hän paheksuu suhtautumista hallitusyhteistyöhön perussuomalaisten kanssa, kannattaisi havahtui sen syihin. Kokoomuksen ja perussuomalaisten siunauksella valittu työllisyys- ja talouspolitiikan linja on johtanut EU korkeimpaan työttömyyteen. Se ei SDP:lle kelpaa. Suomen suunnan pitää olla kestävä kasvu ja työn linja, päättää Perholehto.
Pinja PerholehtoSDP:n varapuheenjohtaja, kansanedustajaPuh:0400596521pinja.perholehto@eduskunta.fi
