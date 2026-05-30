SDP:n varapuheenjohtaja Pinja Perholehto: Orpon olisi syytä siivota sotkunsa eikä jättää niitä seuraavan hallituksen harteille

SDP:n Niina Malm: Sunnuntaikorvaukset ja arkipyhät kuuluvat työntekijöille 29.5.2026 10:19:37 EEST | Tiedote

Elinkeinoelämän keskusliiton esitys ylityö- ja sunnuntaikorvausten leikkaamisesta ja arkipyhien poistamisesta ei sovi SDP:lle, sanoo SDP:n varapuheenjohtaja Niina Malm. – SDP:n kanta ehdotukseen on täysin selvä: emme tule hyväksymään sen enempää ylityö- ja sunnuntaikorvausten leikkaamista kuin arkipyhien poistoa. Kyseessä on surullinen yritys kallistaa vaakaa vielä enemmän työnantajien eduksi tilanteessa, jossa Orpon-Purran hallitus on jo runnonut läpi historialliset heikennykset työntekijöiden asemaan. – Työntekijällä on oikeus saada kunnollinen korvaus ylitöistä ja sunnuntaisin tehdystä työstä. Myöskään arkipyhät eivät ole mitään luksusta, vaan työntekijöiden mahdollisuus lepoon ja palautumiseen. Työuupumus on jo nyt Suomessa merkittävä haaste, eikä sitä ratkaista vaatimalla työntekijöitä työskentelemään enemmän tai pienemmällä palkalla, Malm moittii. Malm huomauttaa, että ylityö- ja sunnuntaikorvaukset muodostavat monilla aloilla merkittävän osan palkasta. – Jotenkin epäilen, että t