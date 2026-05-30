SDP:n varapuheenjohtaja Niina Malm: Orpo jäi kiinni rysän päältä
30.5.2026 13:31:38 EEST | SDP | Tiedote
Pääministeri Petteri Orpon Ilta-Sanomille antama haastattelu paljasti karulla tavalla hallituksen talouspolitiikan todellisen tilanteen, arvioi SDP:n varapuheenjohtaja Niina Malm.
– Kokoomuksella ei ole yhtään sopeutustoimea. Hallitus on itse leikannut Suomen irti kasvusta, kasvattanut velkaa ja ajanut maan ennätyksellisen vaikeaan työllisyystilanteeseen, Malm sanoo.
Malm pitää erikoisena, että samaan aikaan, kun hallituksen taloustavoitteet ovat jäämässä saavuttamatta, Kokoomuksessa keskustellaan uusista veronkevennyksistä suurituloisille sekä eläkejärjestelmän muuttamisesta.
– Viikkoa ennen puoluekokousta Kokoomuksessa väläytellään jälleen uusia veronkevennyksiä kaikkein suurituloisimmille ja eläkejärjestelmän rukkaamista. Tämä tilanteessa, jossa velka kasvaa, työttömyys on korkealla ja julkinen talous on edelleen pahasti alijäämäinen, Malm toteaa.
Malm katsoo Kokoomuksen politiikan etääntyneen tavallisten suomalaisten arjesta.
– Viesti on selvä. Kokoomus on täysin erkaantunut tavallisen suomalaisen arjesta. Sen sijaan, että puolue keskittyisi vahvistamaan työllisyyttä, kasvua ja ihmisten toimeentuloa, se ajaa ratkaisuja, jotka heikentävät hyvinvointivaltion rahoituspohjaa.
– Kokoomuksen linja uhkaa romuttaa suomalaisen hyvinvointivaltion ja sen palvelut pala palalta. SDP haluaa rakentaa kasvua, vahvistaa työllisyyttä ja turvata laadukkaat palvelut kaikille suomalaisille, Malm päättää
Yhteyshenkilöt
Niina MalmSDP:n varapuheenjohtaja, kansanedustajaPuh:0400588978niina.malm@eduskunta.fi
