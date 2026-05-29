Kokoomuksen Kopra: SDP:n politiikka nojaa synkkyyteen – uskottava vaihtoehto puuttuu
30.5.2026 19:34:48 EEST | Kokoomuksen eduskuntaryhmä | Tiedote
SDP:n linja on muuttunut yhä synkemmäksi samaan aikaan, kun taloudessa näkyy orastavia valonmerkkejä: inflaatio on taittunut, korot laskeneet ja investointeja käynnistyy. Silti SDP maalaa kuvaa Suomesta, jossa mikään ei toimi.
– SDP:n politiikka rakentuu synkkyydelle. Kun talous alkaa kääntyä, demarit ovat ongelmissa, koska heidän viestinsä menettää uskottavuutensa. Ongelma on, että todellisuus ei enää tue heidän kertomustaan, Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jukka Kopra sanoo.
– Vain vuorokausi sitten saimme tiedon siitä, että Suomen talous kasvoi alkuvuonna 0,9 prosenttia, nopeammin kuin EU-maat keskimäärin. Kasvua tuli viennistä, investoinneista ja yksityisestä kulutuksesta. Kun taloudesta kuuluu pitkästä aikaa erinomaisia uutisia, se pitäisi pystyä tunnustamaan. SDP:lle se on mahdotonta, koska se söisi pohjan heidän tarinaltaan, sanoo Kopra.
Kopran mukaan SDP kritisoi hallitusta ilman omaa vaihtoehtoa.
– Demarit puhuvat epäonnistumisesta päivittäin, mutta eivät kerro, mitä tekisivät toisin. Konkreettiset ehdotukset rajoittuvat veronkiristyksiin, työmarkkinauudistusten purkamiseen ja yritysten aseman heikentämiseen. Siis samoihin ratkaisuihin, jotka ovat pitkään jarruttaneet kasvua, Kopra sanoo.
Kopra näkee SDP:n linjassa ristiriidan.
– SDP vaatii kasvua, mutta vastustaa lähes kaikkia toimia, joilla sitä syntyy: työn verotuksen keventämistä, investointikannusteita ja työmarkkinoiden uudistamista, Kopra sanoo.
Hänen mukaansa hallitus korjaa pitkäaikaisia rakenteellisia ongelmia, kun taas SDP yksinkertaistaa tilannetta poliittiseksi kritiikiksi.
– Tämä ei ole vakavaa talouspolitiikkaa, vaan poliittista teatteria, Kopra jyrähtää.
Kopran mukaan opposition kärjistyvä retoriikka kertoo epävarmuudesta.
– Mitä enemmän myönteisiä talousuutisia tulee, sitä kovemmaksi SDP:n viestintä muuttuu. Uskottavan vaihtoehdon sijaan tarjolla on liioittelua ja kovenevaa kritiikkiä hallitusta kohtaan, Kopra sanoo ja jatkaa:
– Suomi tarvitsee nyt työtä, investointeja ja kasvua. Kokoomusjohtoinen hallitus tekee ratkaisuja niiden eteen. SDP tarjoaa lähinnä lisää veroja ja vanhojen virheiden kierrätystä.
Jukka KopraEduskuntaryhmän puheenjohtaja
Kaakkois-Suomen vaalipiiri
Kokoomuksen eduskuntaryhmä
Kansallinen Kokoomus on vuonna 1918 perustettu poliittinen puolue ja kansanliike, joka haluaa kehittää Suomea vastuullisesti. Politiikkamme perustuu arvoihin – uskomme yksilöön, vastuuseen ja vapauteen. Haluamme rakentaa yhteiskuntaa, jossa jokaisella on mahdollisuus menestyä ja jossa heikoimmista pidetään huolta. Kokoomuksen eduskuntaryhmä on 48 kansanedustajallaan suurin eduskuntaryhmä.
