Kokoomuksen Limnell: Nyt ei pidä puhua Suomea alaspäin, vaan vahvistaa luottamusta tulevaan, kun talous on kääntynyt kasvu-uralle
31.5.2026 09:55:23 EEST | Kokoomuksen eduskuntaryhmä | Tiedote
Suomen taloudesta on saatu pitkään odotettuja myönteisiä uutisia. Alkuvuoden talouskasvu osoittaa, että Suomi on kääntymässä kasvu-uralle. OECD:n vertailussa Suomen kasvu oli alkuvuonna Euroopan kärkeä, ja Tilastokeskuksen mukaan bruttokansantuote kasvoi tammi-maaliskuussa 0,9 prosenttia edellisestä neljänneksestä. Tämä on tärkeä viesti suomalaisille kotitalouksille, yrityksille ja koko yhteiskunnalle: Suomen talous ei ole pysyvästi pysähtynyt. Käänne on alkanut näkyä myös luvuissa.
Kokoomuksen kansanedustaja ja sotatieteiden dosentti Jarno Limnell korostaa, että talouskasvun vahvistuminen edellyttää paitsi päätöksiä, myös luottamusta.
“Taloudessa luvut ovat tärkeitä, mutta niin on myös ilmapiiri. Yritykset investoivat, kun ne luottavat tulevaan. Kotitaloudet kuluttavat, kun ne uskovat omaan talouteensa. Nuoret uskaltavat yrittää, kun yhteiskunta viestii, että Suomessa kannattaa rakentaa tulevaisuutta. Nyt meidän tehtävämme on vahvistaa realistista optimismia”, Limnell sanoo.
Hallitus on tehnyt määrätietoisesti päätöksiä työn, yrittämisen, investointien, kasvun ja julkisen talouden vahvistamiseksi. Talouden käänne ei synny itsestään, vaan se edellyttää johdonmukaista politiikkaa, pitkäjänteisyyttä ja luottamusta siihen, että Suomi pystyy uudistumaan.
Limnellin mukaan nyt on erityisen tärkeää, että yhteiskunnallista keskustelua käydään vastuullisesti.
“Suomen haasteita ei pidä vähätellä. Velka, työttömyys, tuottavuus ja kasvun vahvistaminen ovat todellisia kysymyksiä. Mutta samaan aikaan ei pidä rakentaa turhaa pelkoa tai ruokkia pelkästään uhkakuvia. Erityisesti nyt, kun taloudessa näkyy myönteisiä merkkejä, meidän pitäisi ajatella Suomen etua yli päivänpoliittisten asetelmien”, Limnell toteaa.
Talous on myös odotuksia. Jos yhteiskuntaan syntyy jatkuva epävarmuuden, pelon ja lamaantumisen ilmapiiri, se vaikuttaa kotitalouksien kulutukseen, yritysten investointeihin ja työpaikkojen syntymiseen. Siksi myönteinen, ratkaisukeskeinen ja tulevaisuuteen katsova ilmapiiri ei ole vain viestintää, vaan osa talouskasvun edellytyksiä.
“Suomi tarvitsee nyt luottamusta. Ei katteetonta hehkutusta, vaan faktoihin perustuvaa tulevaisuudenuskoa. Meidän pitää nähdä mahdollisuudet teknologiassa, viennissä, osaamisessa, puhtaassa energiassa, puolustusteollisuudessa, tekoälyssä, kyberturvallisuudessa ja suomalaisessa yrittäjyydessä. Näistä rakennetaan uutta kasvua”, Limnell sanoo.
Limnell muistuttaa, että taloudella on myös vahva turvallisuuspoliittinen merkitys. Vahva talous on Suomen turvallisuuden perusta. Se mahdollistaa uskottavan puolustuksen, huoltovarmuuden, kriisinkestävyyden, koulutuksen, tutkimuksen ja teknologisen kilpailukyvyn.
“Näinä aikoina talous ja turvallisuus kulkevat käsi kädessä. Heikko talous kaventaa Suomen liikkumatilaa. Vahva talous lisää kansallista kestävyyttä ja vahvistaa turvallisuuttamme. Siksi talouskasvu ei ole vain talouspolitiikkaa, vaan myös turvallisuuspolitiikkaa”, Limnell painottaa.
Suomen talouden myönteiset merkit on nyt vahvistettava pysyväksi kasvuksi. Se vaatii Limnellin mukaan työtä, investointeja, uudistuksia ja ennen kaikkea uskoa siihen, että Suomi pystyy parempaan.
“Nyt ei pidä puhua Suomea alaspäin. Nyt pitää rakentaa luottamusta. Pitkään odotettu kasvu on alkanut, ja meidän yhteinen tehtävämme on varmistaa, että se vahvistuu ja muuttuu työksi, investoinneiksi, yrittäjyydeksi ja hyvinvoinniksi suomalaisille”, Limnell toteaa.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Jarno LimnellKansanedustaja
Uudenmaan vaalipiiri
Kokoomuksen eduskuntaryhmä
Kansallinen Kokoomus on vuonna 1918 perustettu poliittinen puolue ja kansanliike, joka haluaa kehittää Suomea vastuullisesti. Politiikkamme perustuu arvoihin – uskomme yksilöön, vastuuseen ja vapauteen. Haluamme rakentaa yhteiskuntaa, jossa jokaisella on mahdollisuus menestyä ja jossa heikoimmista pidetään huolta. Kokoomuksen eduskuntaryhmä on 48 kansanedustajallaan suurin eduskuntaryhmä.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Kokoomuksen eduskuntaryhmä
Kokoomuksen Kopra: SDP:n politiikka nojaa synkkyyteen – uskottava vaihtoehto puuttuu30.5.2026 19:34:48 EEST | Tiedote
SDP:n linja on muuttunut yhä synkemmäksi samaan aikaan, kun taloudessa näkyy orastavia valonmerkkejä: inflaatio on taittunut, korot laskeneet ja investointeja käynnistyy. Silti SDP maalaa kuvaa Suomesta, jossa mikään ei toimi.
Kokoomuksen Partanen: SDP rakensi mörön ja pelottelee sillä suomalaisia29.5.2026 16:05:59 EEST | Tiedote
Hallitus ei ole esittänyt leikkauksia sunnuntai- tai ylityökorvauksiin, eikä pääministeri Petteri Orpo ole jättänyt asiasta mitään tulkinnanvaraa, sanoo kokoomuksen varapuheenjohtaja Karoliina Partanen. Samaan aikaan kun SDP rakentaa itse luomiaan uhkakuvia, Kokoomus tekee työtä sen eteen, että Suomi nousisi takaisin kasvun, työllisyyden ja hyvinvoinnin kärkeen.
Kokoomuksen Vuornos: Vihriälä puuttuu oikeaan ongelmaan väärällä keinolla29.5.2026 12:58:10 EEST | Tiedote
Kokoomuksen kansanedustaja Henrik Vuornos sanoo, että lukukausimaksut eivät ratkaise Suomen koulutustason nostoa. Vuornoksen mukaan aloituspaikkoja on jo nyt riittävästi sitä varten, että 60 prosenttia nuorista saavuttaisi korkeakoulututkinnon, mutta aloituspaikat ovat väärissä paikoissa ja väärillä aloilla.
Kokoomuksen Fagerström: Pitkän harmaan jakson jälkeen Suomesta kuuluu viimein hyviä uutisia29.5.2026 10:35:22 EEST | Tiedote
Moni suomalainen on viime vuosina joutunut lykkäämään unelmiaan, kiristämään kukkaronnyörejä ja kantamaan huolta tulevaisuudesta. Kokoomuksen kansanedustaja Noora Fagerströmin mukaan tuoreet talousluvut antavat vihdoin syytä uskoa siihen, että Suomi on kääntämässä suuntaansa parempaan.
Kokoomuksen Kaunisto: Nyt se todella tapahtuu – Suomi kääntyy takaisin kasvuun29.5.2026 10:02:44 EEST | Tiedote
Suomen talous kasvaa nyt Euroopan keskitasoa nopeammin, osoittavat Tilastokeskuksen tuoreet luvut. Kokoomuksen eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Ville Kauniston mukaan pitkään odotettu käänne osoittaa, että hallituksen johdonmukaiset kasvutoimet alkavat viimein näkyä suomalaisten arjessa ja koko kansantaloudessa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme