Kokoomuksen Limnell: Nyt ei pidä puhua Suomea alaspäin, vaan vahvistaa luottamusta tulevaan, kun talous on kääntynyt kasvu-uralle

Kokoomuksen kansanedustaja ja sotatieteiden dosentti Jarno Limnell korostaa, että talouskasvun vahvistuminen edellyttää paitsi päätöksiä, myös luottamusta.

“Taloudessa luvut ovat tärkeitä, mutta niin on myös ilmapiiri. Yritykset investoivat, kun ne luottavat tulevaan. Kotitaloudet kuluttavat, kun ne uskovat omaan talouteensa. Nuoret uskaltavat yrittää, kun yhteiskunta viestii, että Suomessa kannattaa rakentaa tulevaisuutta. Nyt meidän tehtävämme on vahvistaa realistista optimismia”, Limnell sanoo.

Hallitus on tehnyt määrätietoisesti päätöksiä työn, yrittämisen, investointien, kasvun ja julkisen talouden vahvistamiseksi. Talouden käänne ei synny itsestään, vaan se edellyttää johdonmukaista politiikkaa, pitkäjänteisyyttä ja luottamusta siihen, että Suomi pystyy uudistumaan.

Limnellin mukaan nyt on erityisen tärkeää, että yhteiskunnallista keskustelua käydään vastuullisesti.

“Suomen haasteita ei pidä vähätellä. Velka, työttömyys, tuottavuus ja kasvun vahvistaminen ovat todellisia kysymyksiä. Mutta samaan aikaan ei pidä rakentaa turhaa pelkoa tai ruokkia pelkästään uhkakuvia. Erityisesti nyt, kun taloudessa näkyy myönteisiä merkkejä, meidän pitäisi ajatella Suomen etua yli päivänpoliittisten asetelmien”, Limnell toteaa.

Talous on myös odotuksia. Jos yhteiskuntaan syntyy jatkuva epävarmuuden, pelon ja lamaantumisen ilmapiiri, se vaikuttaa kotitalouksien kulutukseen, yritysten investointeihin ja työpaikkojen syntymiseen. Siksi myönteinen, ratkaisukeskeinen ja tulevaisuuteen katsova ilmapiiri ei ole vain viestintää, vaan osa talouskasvun edellytyksiä.

“Suomi tarvitsee nyt luottamusta. Ei katteetonta hehkutusta, vaan faktoihin perustuvaa tulevaisuudenuskoa. Meidän pitää nähdä mahdollisuudet teknologiassa, viennissä, osaamisessa, puhtaassa energiassa, puolustusteollisuudessa, tekoälyssä, kyberturvallisuudessa ja suomalaisessa yrittäjyydessä. Näistä rakennetaan uutta kasvua”, Limnell sanoo.

Limnell muistuttaa, että taloudella on myös vahva turvallisuuspoliittinen merkitys. Vahva talous on Suomen turvallisuuden perusta. Se mahdollistaa uskottavan puolustuksen, huoltovarmuuden, kriisinkestävyyden, koulutuksen, tutkimuksen ja teknologisen kilpailukyvyn.

“Näinä aikoina talous ja turvallisuus kulkevat käsi kädessä. Heikko talous kaventaa Suomen liikkumatilaa. Vahva talous lisää kansallista kestävyyttä ja vahvistaa turvallisuuttamme. Siksi talouskasvu ei ole vain talouspolitiikkaa, vaan myös turvallisuuspolitiikkaa”, Limnell painottaa.

Suomen talouden myönteiset merkit on nyt vahvistettava pysyväksi kasvuksi. Se vaatii Limnellin mukaan työtä, investointeja, uudistuksia ja ennen kaikkea uskoa siihen, että Suomi pystyy parempaan.

“Nyt ei pidä puhua Suomea alaspäin. Nyt pitää rakentaa luottamusta. Pitkään odotettu kasvu on alkanut, ja meidän yhteinen tehtävämme on varmistaa, että se vahvistuu ja muuttuu työksi, investoinneiksi, yrittäjyydeksi ja hyvinvoinniksi suomalaisille”, Limnell toteaa.