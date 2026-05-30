SDP:n Jani Kokko: Kansallinen turvallisuus ei saa jäädä aluepolitiikan jalkoihin
31.5.2026 12:11:44 EEST | SDP EDUSKUNTA | Tiedote
Tuoreet tiedot Puolustusvoimien lataamotoiminnan aiheuttamista esteistä puolustusteollisuuden viennille ovat vakavia. Tietojen mukaan suomalaiselta puolustusteollisuudelta on jäänyt viime vuosina saamatta yli 200 miljoonan euron vientikaupat nykyisen toimintamallin vuoksi.
– Kansallisen turvallisuuden, huoltovarmuuden ja suomalaisen puolustusteollisuuden kilpailukyvyn on oltava etusijalla. Ne eivät saa jäädä aluepoliittisten intressien jalkoihin, Kokko sanoo.
Kokon mukaan Suomen turvallisuusympäristö on muuttunut pysyvästi Venäjän hyökkäyssodan seurauksena, minkä vuoksi kaikki puolustuskykyä ja ammustuotantoa vahvistavat ratkaisut on arvioitava ensisijaisesti maanpuolustuksen tarpeista lähtien.
– Suomi tarvitsee vahvaa puolustusteollisuutta, kasvavaa tuotantokapasiteettia ja vientiä liittolaismaille. Jos nykyinen järjestelmä estää investointeja, tuotannon kasvattamista ja vientiä, sitä on uskallettava uudistaa, sanoo Kokko.
– Nyt tarvitaan ratkaisuja, jotka tukevat sekä Suomen turvallisuutta että kotimaisen puolustusteollisuuden kasvua, Kokko päättää.
Yhteyshenkilöt
Jani KokkoKansanedustajaSosialidemokraattinen eduskuntaryhmäPuh:09 432 3172jani.kokko@eduskunta.fi
Kuvat
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta SDP EDUSKUNTA
SDP:n Tuppurainen: Kokoomus kykenee vain syyttelemään30.5.2026 12:20:43 EEST | Tiedote
Pääministeri Orpon haastattelu paljastaa, että kokoomus väistää vastuutaan eikä osaa tarjota luottamusta vahvistavaa suuntaa Suomen tulevaisuudelle. Kokoomus on johtanut maan hallitusta jo kolme vuotta eikä osaa sanoa mitään muuta kuin että ongelmat ovat edellisen hallituksen syytä ja niiden ratkaisu tulevan hallituksen vastuulla. Uutinen on, että hyväosaisille antamiaan verohelpotuksia Kokoomus on nyt valmis paikkaamaan kajoamalla eläkkeisiin.
SDP:n Eveliina Heinäluoma: Orpo myöntää jättävänsä tämän hallituksen perintönä kammottavan velkavuoren30.5.2026 11:17:33 EEST | Tiedote
Pääministeri Orpo antoi tänään lauantaina IS:n haastattelussa ehtoja SDP:lle kertoa vaihtoehtonsa ensi vaalikauden sopeutuksesta.
SDP:n Paula Werning: Turvallinen arki on politiikan tärkein mittari30.5.2026 09:06:00 EEST | Tiedote
Kansanedustaja Paula Werning painottaa, että SDP:n linjan ytimessä on yksi kirkas perusajatus: politiikan tärkein tehtävä on turvata ihmisten arki. Werningin mukaan arjen turvallisuus on paras mittari sille, onko politiikka onnistunut.
Puolustusvaliokunnan sd-edustajat: Riittävä, osaava ja hyvinvoiva henkilöstö on keskeinen osa Suomen puolustusta29.5.2026 13:05:53 EEST | Tiedote
SDP:n Puolustusvaliokunnan jäsenet Mika Kari, Riitta Kaarisalo, Jani Kokko ja Paula Werning pitävät välttämättömänä, että Puolustusvoimien henkilöstön jaksamiseen ja hyvinvointiin panostetaan nykyistä enemmän. He pitävät huolestuttavina tänä keväänä esiin nousseita tietoja, joiden mukaan Puolustusvoimien henkilöstössä uuvutaan työtaakan alle.
SDP:n Eveliina Heinäluoma: EK on pahasti vieraantunut tavallisen suomalaisen arjesta29.5.2026 10:14:19 EEST | Tiedote
Kuluneella eduskuntakaudella suomalaiset ovat nähneet, miten kokoomus on toteuttanut kaikki EK:n tavoitteet palkansaajan oikeuksien murentamiseksi ja suomalaisen työelämän kääntämisestä menneisyyteen. EK:n ja kokoomuksen työ on kuitenkin vielä kesken, sillä lisää heikennyksiä on jo suunnitteilla.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme