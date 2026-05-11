Offset Blockfesteille - vuoden 2026 ohjelma on valmis

1.6.2026 11:59:11 EEST | Blockfest | Tiedote

Migos-jäsen Offset täydentää Blockfestin kansainvälisen tähtikattauksen – vuoden 2026 ohjelma on nyt kokonaisuudessaan julkaistu.

Pohjoismaiden suurin hiphop-festivaali Blockfest täydentää vuoden 2026 ohjelmistonsa yhdellä modernin trap-musiikin keskeisistä tähdistä, kun yhdysvaltalainen supertähti Offset saapuu Tampereelle elokuussa. Samalla festivaali julkistaa kahdeksan uutta kotimaista artistikiinnitystä. 

21.–22. elokuuta Tampereen Ratinassa järjestettävä Blockfest kokoaa jälleen yhteen kansainvälisen rap-kentän suurimpia nimiä sekä kotimaisen hiphopin kärkiartistit. Viimeisenä kansainvälisenä artistikiinnityksenä ohjelmistoon liittyy lauantaina 22. elokuuta esiintyvä Offset. 

Atlantasta lähtöisin oleva Offset tunnetaan erityisesti legendaarisen Migos-yhtyeen jäsenenä yhdessä Quavon ja edesmenneen Takeoffin kanssa. Migos oli yksi 2010-luvun vaikutusvaltaisimmista rap-kokoonpanoista ja keskeisessä roolissa trap-musiikin maailmanlaajuisessa läpimurrossa. Yhtyeen jättihitit kuten Bad and Boujee, Walk It Talk It ja Stir Fry määrittelivät kokonaisen aikakauden soundia ja nostivat Atlantan rapin maailman valtavirtaan. 

Soolourallaan Offset on jatkanut menestystään julkaisemalla useita platinaa striimanneita kappaleita sekä yhteistyöprojekteja rapin suurimpien tähtien kanssa. Hänen Blockfest-esiintymisensä täydentää festivaalin kansainvälisen ohjelman, johon kuuluvat jo aiemmin julkistetut Future, Rae Sremmurd, Yeat, Tyga ja 2hollis.

Blockfest palaa vuoteen 2016 – aikakauteen, joka muutti rap-musiikin suunnan 

Vuoden 2026 Blockfest ammentaa inspiraationsa vuodesta 2016 – ajankohdasta, jota monet pitävät modernin rapin ja trap-musiikin läpimurtohetkenä. Kyseisenä vuonna artistit kuten Future, Migos ja Rae Sremmurd hallitsivat maailman suoratoistolistoja, samalla kun uusi sukupolvi muutti pysyvästi hiphopin soundia, estetiikkaa ja kulttuuria. 

Kymmenen vuotta myöhemmin Blockfest tuo saman aikakauden keskeisiä nimiä ensimmäistä kertaa saman festivaalin ohjelmistoon. Vuoden 2026 artistikattaus muodostaa ainutlaatuisen kokonaisuuden, jossa yhdistyvät trapin kultavuosien ikonit sekä uuden sukupolven suunnannäyttäjät. 

Kahdeksan uutta kotimaista artistia mukaan ohjelmistoon 

Kansainvälisten tähtien rinnalla Blockfest vahvistaa asemansa myös kotimaisen rap-kulttuurin tärkeimpänä näyttämönä. Festivaalin viimeisissä artistijulkistuksissa mukana ovat keikkatauoltaan palannut Cledos, UMK:ssa kilpaillut Etta sekä uuden aallon vahvasti kasvavat nimet DW, Keiju ja D1 Dani

Lisäksi ohjelmistoon liittyvät Jami Faltin, Korelon ja jambo, jotka täydentävät entisestään tapahtuman laajaa kotimaista kattausta. 

Kotimaisen ohjelmiston kärkinimiin lukeutuvat muun muassa ibe, JVG, Lauri Haav, Isac Elliot, Turisti, Ares, Bizi, Costi ja Averagekidluke

Erikoiskeikkojen joukossa nähdään Turisti, joka esiintyy Blockfestissa kesän ainoalla live-esiintymisellään. 

Blockfest 2026 – koko ohjelma päivittäin 

Blockfest järjestetään 21.–22.8.2026 Tampereen Ratinassa. Päiväkohtainen ohjelma on nyt julkaistu ja liput ovat myynnissä Ticketmasterissa. Festivaali on K-18. 

Perjantai 21.8. 

Yeat (US), Rae Sremmurd (US), 2hollis (US), ibe, Isac Elliot, Averagekidluke, Cledos, Etta, Kerza, Korelon, louna0nline, MELO, William, Alina Burnet, DW, jambo ja Senya. 

Lauantai 22.8. 

Future (US), Offset (US), Tyga (US), Turisti, JVG, Lauri Haav, Ares, Bizi, Costi, Jami Faltin, D1 Dani, Koira, Keiju, Minttu, Sara Bee, Sliki ja VJ. 

