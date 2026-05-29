Huuhkajien mediaohjelma 1.–5.6.2026 – maanantaina epävirallinen harjoitusottelu ja Teams-info

1.6.2026 08:31:40 EEST | Suomen Palloliitto | Tiedote

Sunnuntaina Mainzissa Saksalle hävinnyt Huuhkajat kohtaa Unkarin A-maaottelussa Budapestissa (5.6.).

Suomi ja Saksa kohtaavat toisensa vielä sunnuntain A-maaottelun jälkeen harjoituskentällä Frankfurtissa maanantaina kello 12.00 Suomen aikaa. Harjoitustapahtumaa voi seurata suorana lähetyksenä englanninkielisellä selostuksella Saksan jalkapalloliiton Youtube-kanavalta.

Joukkue järjestää ennen Unkari-ottelua infotilaisuuksia etäyhteyden välityksellä suomalaiselle medialle. Löydät alta Huuhkajien mediaohjelman.

Maanantaina kello 15.30 järjestettävässä Teams-infossa haastateltavissa ovat Anssi Suhonen ja Juho Kilo.

Huuhkajien mediaohjelma 1.–5.6.2026
Ajat Suomen aikaa

Muutokset ohjelmaan mahdollisia. Yllä olevan lomakkeen kautta ilmoittautuneita median edustajia tiedotetaan mahdollisista muutoksista.

Maanantai 1.6.
15.30 Teams-info
Anssi Suhonen, Juho Kilo
Tiistai 2.6.
13.30 Teams-info
Torstai 4.6.
16.00 Teams-info
Perjantai 5.6.
20.45 Unkari – Suomi, Puskás Aréna, Budapest

Ottelun jälkeinen Teams-info
Lisätiedot:

MIESTEN A-MAAJOUKKUE
Timo Walden, tiedotuspäällikkö
050 544 6402
timowald@netti.fi

SUOMEN PALLOLIITTO
Roope Kuisma, tiedottaja
040 729 8473
roope.kuisma@palloliitto.fi

