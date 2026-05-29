Minna Miettinen A-Insinöörien ympäristö- ja luontopalvelujen yksikönjohtajaksi

Ympäristötekniikan diplomi-insinööri Minna Miettinen aloittaa A-Insinöörien ympäristö- ja luontopalvelut -tiimin yksikönjohtajana 1.6.2026. Kokenut teollisuus- ja rakennushankkeiden ympäristökonsultti on aiemmin toiminut yhtiössä suunnittelujohtajan tehtävässä. Aiempi yksikönjohtaja Juha Rajala siirtyy kehitysjohtajaksi vastaamaan yhdyskunta- ja ympäristösuunnittelun organisaation kehitys-, laatu- ja vastuullisasioista.

Ympäristö- ja luontopalvelut on ympäristövaikutusten arviointiin, lajistoon ja pilaantuneisiin maa-alueisiin erikoistunut valtakunnallinen yksikkö, jonka asiantuntijat toimivat YVA-konsultteina ja auttavat asiakkaita monipuolisissa luonto-, ympäristö- ja PIMA-selvityksissä investointien kaavoitus- ja lupavaiheissa.

Minna Miettinen on työskennellyt A-Insinöörien YVA-projektipäällikkönä ja suunnittelujohtajana vuodesta 2024. Hänellä on lähes 20 vuoden kokemus ympäristökonsultoinnista teollisuuden, energiantuotannon ja kiertotalouden aloilta, mm. Rambollista.

– Minna tuntee erinomaisen hyvin teollisuuden tarpeet, kiertotalouden lähtökohdat ja viranomaisprosessit. Hän on omalla kehityshakuisella, asiakaskeskeisellä otteellaan osoittanut soveltuvansa yksikön vetäjän tehtävään loistavasti. Meillä on osaamiseltaan laaja-alainen ja asiakkaisiin sitoutunut asiantuntijayksikkö, jonka suunta näyttää hyvältä, yhdyskunta- ja ympäristösuunnittelun toimialajohtaja Vesa Järvinen kertoo.

Datakeskus- ja energiakysyntä vauhdittaa tekemistä

– Aion jatkaa asiakastöitä uudessakin roolissa, joka tuntuu hyvin hienolta vastaanottaa. Työmme keskittyy nyt vahvasti uusien datakeskusten sekä tuuli- ja aurinkovoimahankkeiden lupaedellytysten varmistamiseen, Minna Miettinen kertoo.

Luonto- ja PIMA-asiantuntijat ovat mukana myös monissa talonrakentamisen ja infran hankkeissa, joita A-Insinöörit suunnittelee.

– Nopeatempoiset datakeskus- ja uusiutuvan energian hankkeet vaativat eri alojen saumatonta yhteistyötä ja dynaamista tapaa viedä projekteja eteenpäin. Pidän tätä tärkeänä kilpailutekijänä ympäristövaikutusten osaamisalueella. Asiakkaamme arvostavat sitä, että olemme laaja-alainen suomalainen suunnittelutalo, ja vuorovaikutuksemme on proaktiivista, Miettinen toteaa.