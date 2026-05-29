Minna Miettinen A-Insinöörien ympäristö- ja luontopalvelujen yksikönjohtajaksi
1.6.2026 10:23:00 EEST | A-Insinöörit Oy | Tiedote
DI Minna Miettinen on nimitetty johtamaan YVA-konsultointiin sekä ympäristö- ja luontoselvityksiin erikoistunutta A-Insinöörien asiantuntijayksikköä.
Ympäristötekniikan diplomi-insinööri Minna Miettinen aloittaa A-Insinöörien ympäristö- ja luontopalvelut -tiimin yksikönjohtajana 1.6.2026. Kokenut teollisuus- ja rakennushankkeiden ympäristökonsultti on aiemmin toiminut yhtiössä suunnittelujohtajan tehtävässä. Aiempi yksikönjohtaja Juha Rajala siirtyy kehitysjohtajaksi vastaamaan yhdyskunta- ja ympäristösuunnittelun organisaation kehitys-, laatu- ja vastuullisasioista.
Ympäristö- ja luontopalvelut on ympäristövaikutusten arviointiin, lajistoon ja pilaantuneisiin maa-alueisiin erikoistunut valtakunnallinen yksikkö, jonka asiantuntijat toimivat YVA-konsultteina ja auttavat asiakkaita monipuolisissa luonto-, ympäristö- ja PIMA-selvityksissä investointien kaavoitus- ja lupavaiheissa.
Minna Miettinen on työskennellyt A-Insinöörien YVA-projektipäällikkönä ja suunnittelujohtajana vuodesta 2024. Hänellä on lähes 20 vuoden kokemus ympäristökonsultoinnista teollisuuden, energiantuotannon ja kiertotalouden aloilta, mm. Rambollista.
– Minna tuntee erinomaisen hyvin teollisuuden tarpeet, kiertotalouden lähtökohdat ja viranomaisprosessit. Hän on omalla kehityshakuisella, asiakaskeskeisellä otteellaan osoittanut soveltuvansa yksikön vetäjän tehtävään loistavasti. Meillä on osaamiseltaan laaja-alainen ja asiakkaisiin sitoutunut asiantuntijayksikkö, jonka suunta näyttää hyvältä, yhdyskunta- ja ympäristösuunnittelun toimialajohtaja Vesa Järvinen kertoo.
Datakeskus- ja energiakysyntä vauhdittaa tekemistä
– Aion jatkaa asiakastöitä uudessakin roolissa, joka tuntuu hyvin hienolta vastaanottaa. Työmme keskittyy nyt vahvasti uusien datakeskusten sekä tuuli- ja aurinkovoimahankkeiden lupaedellytysten varmistamiseen, Minna Miettinen kertoo.
Luonto- ja PIMA-asiantuntijat ovat mukana myös monissa talonrakentamisen ja infran hankkeissa, joita A-Insinöörit suunnittelee.
– Nopeatempoiset datakeskus- ja uusiutuvan energian hankkeet vaativat eri alojen saumatonta yhteistyötä ja dynaamista tapaa viedä projekteja eteenpäin. Pidän tätä tärkeänä kilpailutekijänä ympäristövaikutusten osaamisalueella. Asiakkaamme arvostavat sitä, että olemme laaja-alainen suomalainen suunnittelutalo, ja vuorovaikutuksemme on proaktiivista, Miettinen toteaa.
Yhteyshenkilöt
Lisätietoja:
Vesa Järvinen, toimialajohtaja, yhdyskunta- ja ympäristösuunnittelu, A-Insinöörit
puh. 040 652 9898
vesa.jarvinen@ains.fi
Minna Miettinen, yksikönjohtaja, ympäristö- ja luontopalvelut, A-Insinöörit
puh. 040 748 4020
minna.miettinen@ains.fi
Tietoa julkaisijasta
A-Insinöörit (AINS Group) on suomalainen, ennakkoluuloton rakennetun ympäristön konsultti- ja suunnitteluyhtiö. 1 400 hengen asiantuntijayhteisömme tarjoaa talo-, teollisuus- ja infrahankkeisiin kaikki suunnittelun ja projektijohtamisen palvelut kuudella liiketoiminta-alueella: rakennuttaminen, arkkitehtisuunnittelu, rakennesuunnittelu, korjaussuunnittelu, teollisuus- ja talotekniikka sekä yhdyskunta- ja ympäristösuunnittelu. Konsernimme kuuluu arkkitehtitoimisto ONE Architects. Toimimme 19 toimipaikalla Suomessa ja kansainvälisesti.
A-Insinöörit – ihmisiä, joiden kanssa rakennat rohkeasti parempaa. www.ains.fi
Valtatie 5 uudistuu Leppävirralla – A-Insinöörit suunnittelee perusparannuksen ja 15 siltaa
Valtatie 5:n uudistus Leppävirran ja Palokankaan välillä parantaa liikenteen turvallisuutta ja sujuvuutta tärkeällä pääväylällä. Nyt käynnistyvä hanke on osa Itä-Suomen merkittävää väyläinvestointia, ja siihen sisältyy muun muassa 15 uutta siltaa. A-Insinöörit vastaa väylien ja siltojen rakentamissuunnittelusta GRK Suomen kumppanina suunnittele ja toteuta -urakkamallissa.
Näyttävä Oivallustentalo nousee Myyrmäkeen – A-Insinöörit vastaa vaativasta rakennesuunnittelusta
Arkkitehtuurisesti korkeatasoinen Oivallustentalo rakennetaan Vantaan Myyrmäkeen kaupunkilaisten uudeksi olohuoneeksi ja oppimisen keskukseksi. Kauppakeskus Myyrmanniin ja alueen keskustoriin yhdistyvän, julkisivultaan polveilevan opistotalon rakennesuunnittelusta vastaa A-Insinöörit. Tontin esirakentaminen käynnistyy syksyllä.
Kristiinankaupunki kehittää edellytyksiä datakeskuksille – A-Insinöörit konsulttina
Kristiinankaupunki kehittää itäpuolen teollisuusaluetta datakeskustoimintaa varten. Tavoitteena on luoda edellytyksiä datakeskustoiminnalle, joka tukee pitkäjänteisesti alueen muuta elinkeinotoimintaa. A-Insinöörit toimii hankkeessa kaavoituskonsulttina.
Oulun elämysareenan suunnittelu etenee – A-Insinöörit vastaa rakenne-, palo- ja akustiikkasuunnittelusta
A-Insinöörit on sopinut SRV:n kanssa Ouluun rakennettavan uuden elämysareenan rakennesuunnittelusta sekä paloturvallisuuden ja akustiikan suunnittelusta. Oulun asemaseudun tuntumaan sijoittuva elämysareena tuo kansainvälisen tason urheilu-, kulttuuri- ja konferenssitapahtumat laajasti pohjoisen Suomen saavutettaviksi.
A-Insinöörit kasvoi ja paransi kannattavuuttaan vuonna 2025 – monialaisuus kantoi haastavassa markkinassa
Suunnittelu- ja konsulttiyhtiö A-Insinöörit kasvatti liikevaihtoaan yli 10 % ja paransi kannattavuuttaan edelleen poikkeuksellisesta rakentamisen markkinatilanteesta huolimatta. Orgaanista kasvua tukivat erityisesti datakeskukset, julkisen sektorin hankkeet ja teollisuuden vihreän siirtymän hankkeet, erityisesti energia-alalla.
