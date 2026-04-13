Helsinki saa 105 000 kesäkukkaa – uutuutena koristebanaanit
1.6.2026 09:11:22 EEST | Stara | Tiedote
Helsingin kesäkukkien istutus kaupunkitilaan on alkanut, ja urakka valmistuu juhannukseen mennessä. Helsingin kaupungin rakentamispalveluliikelaitos Stara on kasvattanut Kaupunginpuutarhalla noin 105 000 kesäkukkaa kaunistamaan kaupunkia. Kukkia tuodaan nyt yhä useammin paikkoihin, joissa perinteinen istuttaminen ei ole mahdollista – esimerkiksi amppeleihin ja istutusastioihin vilkkaille katualueille.
– Kausikasvit ovat nopea ja tehokas keino lisätä kaupunkitilan viihtyisyyttä. Niillä voidaan tuoda väriä ja elävyyttä myös paikkoihin, joissa muuta viherrakentamista on vaikea toteuttaa, Staran vihersuunnittelija Anna-Maija Niittynen kertoo.
Stara hoitaa kesäkukkia noin 150 kohteessa. Kaupunkikuvasta tutuiksi tulleita erilaisia suuria kukka-astioita tulee joka kesä noin 900. Maahan istutettuja kukkaryhmiä on noin 50.
Kaupungin kukkakohteet saavat vielä elokuussa komean täydennyksen. Stara istuttaa silloin valmistuvaan Tove Janssonin puistoon laajoja kausikukkaryhmiä.
Sinikukkaisia salvioita ja tropiikin tunnelmaa
– Tänä kesänä Helsingin kukkaistutuksissa näkyvät monimuotoisuus ja luonnonmukaisuus. Viime vuosien niittymäinen trendi on entisestään vahvistunut, ja monissa istutuksissa yhdistellään heiniä sekä luonnonkukkahenkisiä lajeja. Kokonaisuus on tarkasti suunniteltu niin, että vaikutelma on luonnollinen ja kukinta jatkuu koko kesän, Anna-Maija Niittynen kuvaa.
Kesän uutuuksia ovat muun muassa sinikukkaiset salvialajikkeet, joita nähdään esimerkiksi Aleksanteri II:n patsaalla sekä Runebergin patsaalla. Trooppista tunnelmaa tuovat punalehtiset koristebanaanit ja näyttävät kannat esimerkiksi Musiikkitalon ympäristössä. Töölönlahden kesäpuistoon, Vauhtitien kukkaryhmään ja Maistraatintorin kukka-astioihin istutetaan paulakultahehkua, jolla on erikoinen ulkonäkö: sen tikkumaisen varren päässä on pieni keltainen pallo.
– Yleisimmät kesäkukat Helsingissä ovat petuniat sekä sateenkaaripalsamit, ahkeraliisat ja tsinniat, joista löytyy myös reunakasveiksi soveltuvia lajikkeita. Julkisissa istutuksissa on tärkeää, että kasvit ovat vahvakasvuisia ja näyttäviä, Staran vihersuunnittelija Linda Pääkkönen kertoo.
Kukat tuodaan sinne, missä ihmiset liikkuvat
Helsingin kausikasvisuunnittelua ja -sijoittelua ohjaa Helsingin kaupungin Kausikasvit Helsingissä -linjaus. Kaupunkiympäristön toimiala päättää vuosittain kohteet ja istutusten määrän. Kesäkukkaistutuksia on ympäri kaupunkia erityisesti siellä, missä ihmisiä liikkuu runsaasti.
– Kiinnostus kukitusta kohtaan on lisääntynyt. Esimerkiksi Esplanadin kesäkatukokeilusta Erottajankadulle jäi pysyväksi kausikasveilla elävöitetty alue, ja tänä vuonna Vallilan lyhtypylväisiin tuodaan näyttäviä kukka-amppeleita, Anna-Maija Niittynen sanoo.
Kolme faktaa kesäkukista
- Helsingin kesäkukat on kasvatettu yli sadan vuoden ajan Helsingin Kaupunginpuutarhalla.
- Tänä vuonna Stara on kasvattanut Kaupunginpuutarhalla 105 000 kesäkukkaa ja 40 000 kevätkukkaa.
- Kukkaloisto on parhaimmillaan heinä–elokuun vaihteessa.
Lisätiedot:
- Stara / vihersuunnittelija Anna-Maija Niittynen, anna-maija.niittynen@hel.fi, p. 040 513 6205
- Stara / vihersuunnittelija Linda Pääkkönen, linda.paakkonen@hel.fi, p. 050 470 3778 (tiedustelut ruotsiksi)
Tietoja julkaisijasta
Stara on Helsingin kaupungin rakentamispalveluliikelaitos – rakentamisen, ympäristönhoidon ja logistiikan moniosaaja. Se huolehtii Helsingin siisteydestä, toimivuudesta ja vehreydestä. Staran hoidossa on noin puolet Helsingin kaduista ja puistoista. Liikelaitoksessa on noin 1 150 työntekijää ja vuonna 2025 sen liikevaihto oli noin 234 miljoonaa euroa. stara.hel.fi
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.