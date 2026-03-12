Kymenlaakson Sähkön osavuosikatsaus 1.1.–30.4.2026: alkuvuosi toi kasvua sekä verkko- että energialiiketoimintaan

1.6.2026 11:03:09 EEST | Kymenlaakson Sähkö Oy | Tiedote

Katsauskaudella konsernin liikevaihto oli 58,6 (40,3) miljoonaa euroa ja liikevoitto 8,8 (6,2) miljoonaa euroa. Alkuvuoden investoinnit olivat yhteensä 6,3 (5,3) miljoonaa euroa, josta verkostoinvestoinnit olivat 6,1 (5,0) miljoonaa euroa ja muut investoinnit 0,1 (0,3) miljoonaa euroa.

Kuva: Tavaton Media/KSOY

Merkittävän tuulivoimainvestoinnin valmistuminen Lestijärvelle ja suurjännitteisen alueverkon yrityskauppa kasvattivat kylmän alkutalven ohella toimitusvolyymeja ja liikevaihtoa, sanoo Kymenlaakson Sähkön toimitusjohtaja Aku Pyymäki. Yhteiskunnan ja teollisuuden lisääntyvä sähköistyminen alkaa vähitellen näkyä myös sähkönsiirron määrissä, jatkaa Pyymäki.

Kylmä alkutalvi lisäsi sähkönkulutusta edellisvuoteen verrattuna 

Yhtiön jakeluverkossa siirrettiin katsauskaudella sähköä 752 GWh, mikä on suurin siirtomäärä yhtiön historiassa. Kasvua vertailuajankohtaan verrattuna oli kaikkiaan 48 prosenttia. Kaakon Alueverkon sulautuminen Kymenlaakson Sähköverkkoon lisäsi osaltaan sähkönsiirtoa.

Verkkopalvelun toimitusvarmuus oli hyvällä tasolla, ja laajoilta häiriötilanteilta vältyttiin. Sähköverkon toimitusvarmuuden parantamiseen ja kapasiteetin kasvattamiseen kohdistuvat verkostoinvestoinnit ovat koko vuoden osalta noin 31 miljoonaa euroa. Keskijänniteverkkoa uusitaan ilmajohdoista maakaapeliksi noin 110 kilometrin matkalla, ja kaapelointiaste nousee noin 37 prosenttiin.

Sähköntuotannon määrä nousussa

Sähköntuotanto yhtiön tuotanto-osuuksilla nousi edellisvuodesta ja oli 220 (164) GWh. Nousuun vaikuttivat Lestijärven tuulivoimapuiston valmistuminen vuoden 2025 lopulla ja Olkiluoto 3 -ydinvoimalaitoksen vuosihuollon siirtyminen syksyyn. Kymenlaakson Sähkö Oy omistaa Lestijärven tuulivoimapuistosta 10 prosentin osuuden Kymppivoima-omistusten kautta.

Sähkön tukkumarkkinahinta Suomen hinta-alueella nousi 95 prosenttia alkuvuoteen 2025 verrattuna.

Konsernin tunnusluvut

1.1.–30.4.2026

1.1.–30.4.2025

1.1.–31.12.2025

liikevaihto M€

58,6

40,3

111,3

liikevoitto M€

8,8

6,2

21,4

liikevoitto%

15,0

15,3

19,3

omavaraisuusaste%

39,4

35,6

38,4

quick ratio

1,2

2,1

3,8

Kuva: Tavaton Media/KSOY
Kymenlaakson Sähkö on kaupunkien ja kuntien omistama energiakonserni, jonka pääliiketoiminnot ovat energian tuotanto ja verkkoliiketoiminta. Kymenlaakson Sähkö -konsernin muodostavat energialiiketoimintaa harjoittava emoyhtiö Kymenlaakson Sähkö Oy ja tytäryhtiönä verkkoliiketoimintaa harjoittava Kymenlaakson Sähköverkko Oy.

Liikevaihtomme vuonna 2025 oli 111,3 miljoonaa euroa, ja konsernissa työskentelee noin 55 asiantuntijaa. Olemme alueemme merkittävin energiayhtiö asiakasmäärällä mitattuna. Palvelemme yli 100 000 asiakasta pääasiassa neljän maakunnan alueella — Kymenlaakson lisäksi Etelä-Karjalassa, Uudellamaalla sekä Päijät-Hämeessä. Toimipaikkamme sijaitsevat Kouvolan Elimäellä ja Kotkassa.

