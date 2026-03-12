Kymenlaakson Sähkön osavuosikatsaus 1.1.–30.4.2026: alkuvuosi toi kasvua sekä verkko- että energialiiketoimintaan
1.6.2026 11:03:09 EEST | Kymenlaakson Sähkö Oy | Tiedote
Katsauskaudella konsernin liikevaihto oli 58,6 (40,3) miljoonaa euroa ja liikevoitto 8,8 (6,2) miljoonaa euroa. Alkuvuoden investoinnit olivat yhteensä 6,3 (5,3) miljoonaa euroa, josta verkostoinvestoinnit olivat 6,1 (5,0) miljoonaa euroa ja muut investoinnit 0,1 (0,3) miljoonaa euroa.
Merkittävän tuulivoimainvestoinnin valmistuminen Lestijärvelle ja suurjännitteisen alueverkon yrityskauppa kasvattivat kylmän alkutalven ohella toimitusvolyymeja ja liikevaihtoa, sanoo Kymenlaakson Sähkön toimitusjohtaja Aku Pyymäki. Yhteiskunnan ja teollisuuden lisääntyvä sähköistyminen alkaa vähitellen näkyä myös sähkönsiirron määrissä, jatkaa Pyymäki.
Kylmä alkutalvi lisäsi sähkönkulutusta edellisvuoteen verrattuna
Yhtiön jakeluverkossa siirrettiin katsauskaudella sähköä 752 GWh, mikä on suurin siirtomäärä yhtiön historiassa. Kasvua vertailuajankohtaan verrattuna oli kaikkiaan 48 prosenttia. Kaakon Alueverkon sulautuminen Kymenlaakson Sähköverkkoon lisäsi osaltaan sähkönsiirtoa.
Verkkopalvelun toimitusvarmuus oli hyvällä tasolla, ja laajoilta häiriötilanteilta vältyttiin. Sähköverkon toimitusvarmuuden parantamiseen ja kapasiteetin kasvattamiseen kohdistuvat verkostoinvestoinnit ovat koko vuoden osalta noin 31 miljoonaa euroa. Keskijänniteverkkoa uusitaan ilmajohdoista maakaapeliksi noin 110 kilometrin matkalla, ja kaapelointiaste nousee noin 37 prosenttiin.
Sähköntuotannon määrä nousussa
Sähköntuotanto yhtiön tuotanto-osuuksilla nousi edellisvuodesta ja oli 220 (164) GWh. Nousuun vaikuttivat Lestijärven tuulivoimapuiston valmistuminen vuoden 2025 lopulla ja Olkiluoto 3 -ydinvoimalaitoksen vuosihuollon siirtyminen syksyyn. Kymenlaakson Sähkö Oy omistaa Lestijärven tuulivoimapuistosta 10 prosentin osuuden Kymppivoima-omistusten kautta.
Sähkön tukkumarkkinahinta Suomen hinta-alueella nousi 95 prosenttia alkuvuoteen 2025 verrattuna.
Konsernin tunnusluvut
|
Konsernin tunnusluvut
|
1.1.–30.4.2026
|
1.1.–30.4.2025
|
1.1.–31.12.2025
|
liikevaihto M€
|
58,6
|
40,3
|
111,3
|
liikevoitto M€
|
8,8
|
6,2
|
21,4
|
liikevoitto%
|
15,0
|
15,3
|
19,3
|
omavaraisuusaste%
|
39,4
|
35,6
|
38,4
|
quick ratio
|
1,2
|
2,1
|
3,8
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Aku PyymäkiToimitusjohtajaKymenlaakson Sähkö OyPuh:+358 400 397474aku.pyymaki@ksoy.fi
Kuvat
Linkit
Kymenlaakson Sähkö on kaupunkien ja kuntien omistama energiakonserni, jonka pääliiketoiminnot ovat energian tuotanto ja verkkoliiketoiminta. Kymenlaakson Sähkö -konsernin muodostavat energialiiketoimintaa harjoittava emoyhtiö Kymenlaakson Sähkö Oy ja tytäryhtiönä verkkoliiketoimintaa harjoittava Kymenlaakson Sähköverkko Oy.
Liikevaihtomme vuonna 2025 oli 111,3 miljoonaa euroa, ja konsernissa työskentelee noin 55 asiantuntijaa. Olemme alueemme merkittävin energiayhtiö asiakasmäärällä mitattuna. Palvelemme yli 100 000 asiakasta pääasiassa neljän maakunnan alueella — Kymenlaakson lisäksi Etelä-Karjalassa, Uudellamaalla sekä Päijät-Hämeessä. Toimipaikkamme sijaitsevat Kouvolan Elimäellä ja Kotkassa.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Kymenlaakson Sähkö Oy
Kymmenedalens Els bokslut 2025: vår strategiska inriktning stärktes12.3.2026 12:05:22 EET | Tiedote
År 2025 ökade KSOY sin elproduktions- och elnätskapacitet och sålde sitt innehav i bolaget för detaljförsäljning av el. Färdigställandet av vindkraftsparken i Lestijärvi ökade produktionsvolymen i bolagets ägo med över 20 procent.
Kymenlaakson Sähkön tilinpäätöstiedote 2025: strateginen suuntamme vahvistui12.3.2026 12:03:45 EET | Tiedote
KSOY kasvatti vuonna 2025 sähköntuotanto- ja sähköverkkokapasiteettiaan ja myi omistuksensa sähkön vähittäismyyntiyhtiöstä. Yhtiön omistuksessa oleva tuotantomäärä kasvoi yli 20 prosentilla Lestijärven tuulivoimapuiston valmistuttua.
Suomen suurin tuulipuisto valmistui: KSOY:lle 10 prosentin osuus tuotannosta20.1.2026 09:03:20 EET | Tiedote
Uusiutuvan energian yhtiö OX2 sekä Kymppivoiman, Oulun Energian ja Kuopion Energian yhteenliittymä sopivat Lestijärven tuulipuiston rakentamisesta Keski-Pohjanmaalle marraskuussa 2021. Valmis tuulipuisto luovutettiin omistajilleen joulukuussa 2025.
KSOY:n vuoden 2025 urheilijastipendin saajat on valittu3.11.2025 12:53:16 EET | Tiedote
Kymenlaakson Sähkö on jakanut vuoden 2025 stipendit kymmenelle urheilijalle. Stipendien tarkoituksena on kannustaa lajiinsa sitoutuneita nuoria urheilijoita eteenpäin ja menestykseen lajinsa parissa.
Kymmenedalens El Ab:s ordinarie bolagsstämma12.6.2025 12:50:38 EEST | Tiedote
Kymmenedalens El Ab:s ordinarie bolagsstämma hölls torsdagen den 12 juni 2025. På bolagsstämman behandlades de ärenden som enligt bolagsordningen ankommer för ordinarie bolagsstämma.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme