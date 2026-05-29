Pk-yritysten merkittäviä investointeja koskeva haku on käynnissä 29.5.–31.8.2026 (Pohjois-Pohjanmaa, Lappi ja Kainuu)
1.6.2026 11:01:57 EEST | Elinvoimakeskukset | Tiedote
Elinvoimakeskusten haun tavoitteena on vauhdittaa pk-yritysten merkittäviä kasvuun, erityisesti vientiin tähtääviä, investointeja koko maassa.
Investointihankkeen kokonaiskustannusten tulee olla vähintään 10 miljoonaa euroa. Hakuun on käytettävissä valtakunnallisesti 19 miljoonaa euroa kansallista määrärahaa. Kyseessä on määräaikainen haku, joten päätöksiä hankkeista voidaan tehdä vasta hakuajan päättymisen jälkeen.
Haku on tarkoitettu pk-yrityksille, jotka:
- tavoittelevat merkittävää kasvua, erityisesti vientiä
- ottavat käyttöön uutta resurssitehokkaampaa tuotantoteknologiaa tai kehittävät puhdasta siirtymää edistäviä uusia tuotteita tai palveluita, tai edistävät muulla tavoin haettavassa investointihankkeessa puhdasta siirtymää
Avustusta ei voida myöntää energiantuotantoon, -varastointiin, -siirtoon, -jakeluun tai -infrastruktuuriin.
Rahoitus myönnetään yrityksen kehittämisavustuksena. Avustusta voidaan myöntää pk-yritykselle seuraaviin välittömiin investointikustannuksiin:
- uuteen teknologiaan pohjautuvat koneet ja kalusto
- omaan käyttöön tulevien tuotantotilojen rakennuskustannukset
- aineettomien investointien hankinta
Rahoitusta haetaan aluehallinnon asiointipalvelussa.
Elinvoimakeskusten hakuilmoitus (pdf)
Pohjois-Suomessa (Pohjois-Pohjanmaa, Lappi ja Kainuu) rahoituksesta vastaa Pohjois-Suomen elinvoimakeskus. Hakijoita pyydetään olemaan yhteydessä alueellisiin asiantuntijoihin ennen hakemuksen vireille jättämistä.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Pohjois-Suomen elinvoimakeskus
rahoitusyksikön päällikkö Pasi Loukasmäki,
pasi.loukasmaki@elinvoimakeskus.fi, puh. +358 295 023 568
yritysasiantuntija Kari Skyttä,
kari.skytta@elinvoimakeskus.fi, puh +358 295 037 128
Linkit
Elinvoimakeskukset ovat työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalaan kuuluvia valtion aluehallinnon viranomaisia. Elinvoimakeskukset hoitavat muun muassa elinkeinoihin, maaseutuun, liikenteeseen, ympäristöön ja luonnonvaroihin liittyviä tehtäviä.
