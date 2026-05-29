Pk-yritysten merkittäviä investointeja koskeva haku on käynnissä 29.5.–31.8.2026 (Pohjois-Pohjanmaa, Lappi ja Kainuu)

Puolustusteollisuutta ja kaksikäyttöisyyttä tukevan osaamisen kehittäminen ESR+ -hankerahoituksella käynnistyy 5.6.2026 (Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu ja Lappi) 29.5.2026 14:41:10 EEST | Tiedote

Pohjois-Suomen elinvoimakeskus avaa uudenlaisen ESR+ -hankehaun Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 alue- ja rakennepolitiikan ohjelman hankehaun erityistavoitteesta 4.2. Uutta osaamista työelämään. Hankehaku kohdistuu erityisesti puolustusteollisuutta ja kaksikäyttöisyyttä tukevan osaamisen kehittämiseen ja on avoinna 5.6.–15.9.2026.