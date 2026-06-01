Tuoreessa raportissa arvioidaan suurimmat riskit hyvinvoinnille lähivuosina
1.6.2026 13:24:53 EEST | Österbottens välfärdsområde – Pohjanmaan hyvinvointialue | Tiedote
Hyvinvointialueen on jatkossakin keskityttävä palveluiden vaikuttavuuden seurantaan. Rahoituksen kiristyessä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ja ihmisten toimintakyvyn ylläpidon merkitys korostuvat, että raskaiden ja kalliiden palveluiden tarve vähenee.
Pohjanmaan asukkaiden terveyteen, hyvinvointiin ja turvallisuuteen liittyvät riskit 3–5 vuoden ajanjaksolle käyvät ilmi tuoreesta riskiraportista. Riskiarviointi on lisäksi tehty erikseen ikäihmisten palvelurakenteen muutosten osalta sekä sosiaaliturvan leikkausten vaikutuksilla sosiaalihuollon palveluiden tarpeeseen. Riskit vaikuttavat suoraan sosiaali- ja terveydenhuollon kuormitukseen ja pitkän aikavälin kantokykyyn.
Hyvinvointialueen palveluissa panostetaan ja niitä kehitetään niin, että riskit madaltuisivat. Toimenpiteiden vaikutukset näkyvät viiveellä, mutta ilman ennaltaehkäiseviä toimia sosiaali- ja terveydenhuollon tarve kasvaa tulevaisuudessa.
Monet talouden haasteet osuvat samoihin ihmisryhmiin
Sosiaaliturvan heikennykset osuvat kovimmin työvoiman ulkopuolella oleviin, yli 75-vuotiaisiin ja lapsiperheisiin. Näiden ryhmien taloudellinen kantokyky on alentunut ja pienituloisten määrä on kasvussa. Pienituloisuuden ja kalliin asumisen yhdistelmä lisää asunnottomuuden riskiä Pohjanmaan kunnista erityisesti Vaasassa ja Pietarsaaressa. Riskiarviossa näkyy se, että ihmiset joutuvat tinkimään ruoasta, vuokrasta tai palveluista ja ongelmilla on riski muuttua yhä monimutkaisemmiksi ja pitkäkestoisimmiksi. Taloudelliset haasteet ja korottuvat asiakas- ja potilasmaksut nostavat kynnystä ottaa yhteyttä terveydenhuoltoon aikaisessa vaiheessa.
– Nämä riskit on tärkeää tunnistaa Pohjanmaalla, että voimme yhdessä helpottaa haavoittuvassa asemassa olevien ihmisten asemaa, sanoo aluehallituksen puheenjohtaja Anne Salovaara-Kero.
Ikäihmisten toimintakyvyn ylläpitoon satsattava aiempaa enemmän
Ikäihmisten palveluissa on lisätty kotiin annettavia palveluita, jotta ikäihmisillä olisi pidempään mahdollisuus asua turvallisesti omassa kodissaan. Vastaavasti kriteeristöä ympärivuorokautiseen palveluasumiseen on kiristetty ja näiden väliin on käynnistetty kevyemmän palvelun yhteisöllistä asumista. Riskikoosteessa kiinnitetään huomiota siihen, että ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä ei vielä toteuteta riittävän systemaattisesti ja ikäihmisten kasvavaa palvelutarvetta ei aina huomioida muilla vastaanotoilla riittävästi niin, että asiakas ohjattaisiin tarvittaviin matalan kynnyksen palveluihin.
Hyvinvointialueella on muun muassa aloitettu seniorineuvolatoiminta, kaikille ikäihmisille on lähetetty kotiin palveluopas ja elintapaneuvontaa on lisätty, mutta ennaltaehkäisevää työotetta on edelleen lisättävä.
Riskiarviossa huomioidaan myös, että psykogeriatrista osaamista tulee parantaa. Psykogeriatriasta osaamista tarvitaan sellaisten asiakkaiden hoidossa ja hoivassa, joilla on sekä ikääntymiseen liittyvä sairaus, kuten muistisairaus, että mielenterveyden sairaus.
Ylipainon lisääntyminen saatava taittumaan
Pohjanmaan väestön ylipaino lisääntyy, mikä lisää useiden eri sairauksien riskiä ja heikentää ihmisten työ- ja toimintakykyä. Hyvinvointialue on jo lisännyt elintapaohjausta ja neuvontaa eri ikäisille ja liikkumisen mahdollistavan elinympäristön rakentamisesta on keskusteltu kaikkien alueen kuntien kanssa. Hyvinvointialue myös lisää oman henkilöstönsä osaamista elintapaohjauksessa ja kehittää digitaalista hoitopolkua painonhallintaan.
– Ylipaino ja toimintakyky ovat yksi niistä asioista, joihin toivomme sekä jokaisen ihmisen, kaikkien kuntien, yhdistysten ja yritysten kiinnittävän huomiota, sanoo Marina Kinnunen.
Voit tutustua koko riskikoosteeseen liitteessä.
Aluehallitus käsitteli riskikoosteen kokouksessaan 1.6.
Muihin aluehallituksen asioihin ja aluehallituksen tekemiin päätöksiin voit tutustua täällä.
Yhteyshenkilöt
Anne Salovaara-Keroaluehallituksen puheenjohtajaPuh:044 060 2660
Marina Kinnunenhyvinvointialueen johtajaPuh:044 323 1808marina.kinnunen@ovph.fi
Kommunikationsenheten - Viestintäyksikkö
Vi betjänar media mån-fre kl. 9–15. Ta kontakt så svarar vi så fort som möjligt. Palvelemme mediaa ma-pe klo 9-15. Ota yhteyttä, niin vastaamme sinulle mahdollisimman pian.
Liitteet
Välkommen till Österbottens välfärdsområde! Vi anordnar social- och hälsovårdstjänster samt räddningsväsendets tjänster i Österbotten. I Vårt område bor cirka 176 000 invånare och vi har över 8000 anställda. Vi jobbar från människa till människa.
Tervetuloa Pohjanmaan hyvinvointialueelle! Järjestämme sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen palvelut Pohjanmaalla. Alueellamme asuu noin 176 000 asukasta ja meillä on yli 8000 työntekijää. Työskentelemme ihmiseltä ihmiselle.
I en färsk rapport bedöms de närmaste årens största risker för välfärden1.6.2026 13:25:54 EEST | Pressmeddelande
Välfärdsområdet måste även i fortsättningen koncentrera sig på att uppfölja genomslagskraften i servicen. När finansieringen stramas åt blir det allt viktigare att främja invånarnas hälsa och välfärd samt att upprätthålla deras funktionsförmåga och att minska behovet av tunga och dyra tjänster.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.