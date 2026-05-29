Väitös: Aurinkoenergia-alan startupit Itä-Afrikassa ovat energiamurroksen edelläkävijöitä

VTM Joni Karjalainen tarkastelee tulevaisuudentutkimuksen alaan kuuluvassa väitöskirjassaan, miten aurinkoenergia-alan startupit rakentavat uusia tuotteita, palveluita ja liiketoimintamalleja nopeasti kasvavilla Kenian ja Tansanian markkinoilla.

Aurinkoenergian hinnan lasku kasvattaa aurinkosähköön perustuvien palveluiden kysyntää maailmanlaajuisesti. Itä-Afrikassa kuluttajille suunnatuissa aurinkosähköpalveluissa yhdistyvät esimerkiksi digitalisaatio, mobiilirahapalvelut, vertaistuotannon mallit, esineiden internet ja koneoppiminen. Palvelut ovat syntyneet käyttäjälähtöisen kehitystyön, joukkorahoituksen ja vaikuttavuussijoittamisen tukemina.

Tutkimuksen mukaan palveluiden saavutettavuus ja kohtuullinen hinta ovat ratkaisevia myös tulevaisuudessa.

– Halusin tarkastella, millaisia odotuksia aurinkoenergia-alan innovatiiviseen kehitykseen liittyy ja mitä siitä voidaan oppia laajemmin talouden ja yhteiskunnan tulevaisuuden näkökulmasta. Energiamurros on pitkän aikavälin kehitysprosessi, ja sen varhaisten merkkien tunnistaminen auttaa hahmottamaan mahdollisia tulevaisuuden kehityskulkuja, Karjalainen sanoo.

Työn tulokset kiteytyvät neljään vuoteen 2050 ulottuvaan tulevaisuuskuvaan, jotka hahmottavat energiamurroksen mahdollisuuksia ja kriittisiä haasteita. Tutkimuksessa tarkastellaan myös alan kehitykseen vaikuttavia heikkoja signaaleja ja epävarmuustekijöitä.

Alalla toimii sekä kansainvälisiä että paikallisia yrityksiä. Tutkimuksen mukaan rahoitus keskittyy usein muutamiin kansainvälistä huomiota saaviin kasvuyrityksiin, joilla on paikallisia toimijoita paremmat mahdollisuudet päästä käsiksi investointeihin ja muihin kasvun edellytyksiin.

Tutkimus korostaa myös startup-yritysten yhteiskunnallista merkitystä esimerkiksi työpaikkojen luojina. Hajautettujen energiaratkaisujen yleistyminen haastaa samalla perinteisiä toimintamalleja maailmanlaajuisesti.

Tutkimuksen keskeinen aineisto koostuu uudesta tietokannasta, joka kuvaa aurinkoenergiayritysten osaamista ja verkostoja, joiden avulla ne luovat uusia tuotteita ja palveluita. Markkina- ja sijoitusraporttien analyysin, toimintaympäristön tarkastelun sekä asiantuntijahaastatteluiden avulla väitöstutkimus kuvaa Itä-Afrikan aurinkoenergiamarkkinoiden synnyn.

Suomessa on toistaiseksi tutkittu energiamurrokseen liittyviä odotuksia Euroopan ulkopuolella melko vähän. Väitöstutkimus lisää tietoa yksityisen sektorin roolista energiamurroksessa, ja sen tuloksia voidaan hyödyntää myös politiikka- ja ohjelmatoimien tukena.

Väitöstilaisuus perjantaina 5. kesäkuuta



VTM Joni Karjalainen väittelee työstään “Four futures of the energy transition in the Global South – a case study of an off-grid solar photovoltaics start-up boom in Kenya and Tanzania” Turun yliopiston kauppakorkeakoulussa 5.6. kello 12.00 (LähiTapiola-sali, Turun kauppakorkeakoulu, Rehtorinpellonkatu 3, Turku).

Vastaväittäjänä toimii professori Franklin Obeng-Odoom (Helsingin yliopisto) ja kustoksena FT Sirkka Heinonen (Turun yliopisto). Tilaisuus on englanninkielinen. Väitöksen alana on tulevaisuudentutkimus.