KHO: karhujen poikkeusluvat lainmukaisia – Metsästäjäliitto odottaa kiintiömetsästystä
1.6.2026 10:27:35 EEST | Suomen Metsästäjäliitto ry | Uutinen
Korkein hallinto-oikeus on hylännyt riistakeskuksen Pohjois-Karjalaan antamista karhujen poikkeusluvista tehdyn valituksen. KHO:n mukaan karhukanta on tihentynyt niin paljon, ettei ongelmia voida ratkaista yksittäisillä poikkeusluvilla. Metsästäjäliitto katsoo, että päätös antaa hyvän pohjan karhun kiintiömetsästyksen perustelemiseen.
Korkein hallinto-oikeus katsoo, ettei riistakeskuksen tekemä päätös karhujen poikkeusluvasta ole ollut hallinto-oikeudelle tehdyssä valituksessa mainituilla perusteilla lainvastainen. Hallinto-oikeuden ei olisi tullut kumota riistakeskuksen päätöstä. Koska poikkeusluvassa asetettu määräaika on kuitenkin päättynyt, enempi lausuminen asiasta raukeaa.
Suomen Metsästäjäliitto katsoo, että nyt saatu korkeimman hallinto-oikeuden päätös antaa hyvän pohjan päättää karhun kiintiömetsästyksestä. Metsästäjäliitto odottaa, että kiintiöitä myönnetään useisiin maakuntiin, joissa karhukanta on kasvanut jo liian suureksi.
Riistakeskus myönsi heinäkuussa 2025 poronhoitoalueen eteläpuolelle yhteensä 129 poikkeuslupaa karhun kaatamiseen. Näistä 107 tuli Pohjois-Karjalaan, 20 Keski-Suomeen ja 2 Pohjois-Savoon. Luonnonsuojelujärjestöjen tekemien valitusten vuoksi hallinto-oikeus asetti lupia täytäntöönpanokieltoon 14.8. Itä-Suomen hallinto-oikeus antoi tammikuussa päätöksen, jonka mukaan osa luvista olisi ollut lainvastaisia.
Nyt annettu päätös koskee 15 Pohjois-Karjalaan myönnettyä lupaa.
KHO: yksittäisten karhujen poisto ei ratkaise ongelmia
Korkein hallinto-oikeus katsoo, että ihmisten ja karhujen väliset ongelmatilanteet ovat lisääntyneet karhukannan kasvamisen myötä. Sen mukaan poikkeuslupa-alueen karhukanta on tihentynyt niin paljon, etteivät pelkästään vahinko- ja turvallisuusperusteisilla luvilla poistettavat yksittäiset karhut estä riittävästi ihmisten ja karhujen kohtaamisia. Kannan kasvun seurauksena myös karhujen esiintyminen pihoilla ja asutuksen läheisyydessä on lisääntynyt. Tämä lisää myös merkittävästi ihmisten ja karhun kohtaamisten riskiä.
Korkein hallinto-oikeus tämän vuoksi katsoo, että poikkeuslupa-alueella on osoitettu olevan luontodirektiivissä edellytetty ja sen soveltamista koskevassa komission ohjeasiakirjassa tarkoitettu ongelma, johon tulee puuttua ja jonka ratkaisemiseksi direktiivin 12 artiklassa säädetyistä kielloista on mahdollista poiketa direktiivin 16 artiklan 1 kohdassa säädetyin perustein. Tämän vuoksi myös kannanhoidollinen metsästys on KHO:n mukaan mahdollista.
Jaakko SilpolaToiminnanjohtajaMetsästäjäliittoPuh:050 406 4836jaakko.silpola@metsastajaliitto.fi
Suomen Metsästäjäliitto on valtakunnallinen metsästäjien etujärjestö, jonka jäseninä on noin 145 000 metsästäjää ja 2 700 metsästysseuraa. Tehtävämme on edistää metsästystä, luontoelämyksiä ja luonnonvarojen kestävää käyttöä.
