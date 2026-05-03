Kaukolämmön kesähinta säilyy ennallaan, hintakehitys tulevaan talveen ja kevääseen laskeva
1.6.2026 10:54:15 EEST | Turku Energia | Tiedote
Turku Energian myymän kaukolämmön kesähinta kesä-elokuulle on julkaistu, ja se astuu voimaan 1.6.2026. Kaukolämmön veroton kesähinta säilyy samana kuin vuodentakainen kesähinta, ollen 53,00 €/MWh. Myös verollinen hinta on edellisvuoden mukainen, ollen 66,52 €/MWh. Samassa yhteydessä julkaistiin hintaennuste tulevalle vuodelle. Hintaennusteen mukaan syyskauden (syys-marraskuu) hinta pysyy edellisvuosien tasolla. Sen sijaan tulevan talvikauden hinta (joulukuu 2026-helmikuu 2027) sekä kevätkauden hintakehitys (maaliskuu-toukokuu 2027) on laskeva.
”Kaukolämmön hintakehitys on pysynyt vakaana ja kesäkauden hinnoittelu on edellisvuoden mukainen. Sen sijaan ensi talven ja tulevan kevään hintakehitys näyttää ennusteidemme mukaan laskevalta johtuen biopolttoaineiden laskeneesta hinnasta”, sanoo Lämpö-yksikön johtaja Juho Perkonoja.
Kaukolämmön kesähinta on Energiateollisuus ry:n kaukolämmön hintatilastoihin perustuvissa tyyppirakennuksissa 180-neliöisessä omakotitalossa keskimäärin 31,68 euroa ja 80 asuntoa kattavassa kerrostalossa keskimäärin 1056,00 euroa kuukaudessa. Hinta ei sisällä kaukolämmön tehomaksua.
|
Kaukolämmössä oleva tyyppikohde
|
Kaukolämmössä oleva tyyppikohde
Käytetty vuosienergia
|Kaukolämmityksen verollinen energiahinta keskimäärin kesäkaudella eur/kk (kesäkuu – elokuu)
|Omakotitalo, koko 180 neliötä
|18 MWh
|31,68 eur/kk
|80-asuntoinen kerrostalo (koko kiinteistö)
|600 MWh
|1056,00 eur/kk
Kaukolämpö tuotetaan Turku Energian osakkuusyhtiön Turun Seudun Energiantuotanto Oy:n omistamissa laitoksissa Naantalin voimalaitoksella, Orikedon biolämpökeskuksessa ja Kakolan lämpöpumpuilla. Lisäksi Turku Energialla on vara- ja huipputuotantolaitoksia sekä muilta tuottajilta hankittua kaukolämpöä.
Turku Energian myymästä kaukolämmöstä tuotettiin 95,2 prosenttia (2024: 89,4 %) biomassalla, sähkökattiloilla, lämpöpumpuilla ja lämmön talteenotolla. Ei-polttavan hankinnan osuus oli vuonna 2025 41,9 % koko lämmönhankinnasta.
Turku Energian kaukolämpö hinnoitellaan kausihinnoittelulla neljä kertaa vuodessa.
Hintaennuste toukokuun 2027 loppuun saakka on nähtävillä Turku Energian verkkosivuilla: Tutustu hinnastoon.
Yhteyshenkilöt
Juho PerkonojaJohtaja, Lämpö-yksikkö,Turku EnergiaPuh:050 5573 206juho.perkonoja@turkuenergia.fi
Turku Energia lyhyesti
Turku Energia -konserni kuuluu Suomen suurimpien energiayhtiöiden joukkoon. Liikevaihtomme vuonna 2025 oli 358,6 miljoonaa euroa. Turku Energiassa työskentelee noin 330 ammattilaista. Turku Energia on Varsinais-Suomen johtava sähkön ja lämmön myyjä ja siirtäjä. Toimintaamme kuuluu myös energiaverkostojen ja energiatuotantolaitosten kehittäminen, rakentaminen ja ylläpitäminen sekä sähköisen liikenteen kehittäminen Turun seudulla. Toimitamme ympäristöä, elämänlaatua ja kilpailukykyä parantavia energiapalveluita 130 000 taloudelle ja yritykselle. Asiakaslupauksemme on "Olemme lähellä, näemme kauas". Olemme mukana rakentamassa hiilineutraalia Turkua. www.turkuenergia.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Turku Energia
Kaukolämmön jakelu on palautumassa normaaliksi valtaosalla asiakkaista illan ja alkuyön aikana3.5.2026 21:04:24 EEST | Tiedote
Lämmönjakelu Turku Energian kaukolämpöverkossa on palaamassa normaaliksi. Häiriön aiheuttanut vuotokohta on eristetty, ja kaukolämmön tuotantoa käynnistetään parhaillaan. Valtaosalle asiakkaista lämmöt saadaan palautettua illan ja alkuyön aikana.
Kaukolämmön jakelussa on häiriöitä koko kaukolämpöverkon alueella3.5.2026 17:44:55 EEST | Tiedote
Turku Energian kaukolämmön jakelussa on häiriöitä, joilla on vaikutusta kaukolämmön jakeluun sekä käyttöveden lämmitykseen koko kaukolämpöverkon alueella Naantalissa, Kaarinassa, Raisiossa ja Turussa.
Turku Energia korvaa Tyksin öljykäyttöiset höyrykattilat sähköhöyrykattilalla14.4.2026 07:00:40 EEST | Tiedote
Turku Energia investoi Turun yliopistolliseen keskussairaalaan (Tyks) sähköhöyrykattilan, joka korvaa nykyiset öljykäyttöiset höyrykattilat. Investointi vähentää kasvihuonekaasupäästöjä, alentaa höyryn tuotannon kustannuksia ja turvaa höyryn saatavuuden jatkossakin kriittiselle sairaalatoiminnalle. Kattila otetaan tuotantokäyttöön loppuvuodesta 2026. Turku Energia on tuottanut höyryä Turun yliopistollisen keskussairaalan tarpeisiin jo vuodesta 1984.
Turku Energia selvittää yhdistetyn lämmitys- ja jäähdytysenergian varaston rakentamista Itäharjulle24.3.2026 07:37:13 EET | Tiedote
Turku Energia selvittää yhdistetyn lämmitys- ja jäähdytysenergian varaston (myöhemmin hybridiakku) toteuttamista Turkuun Itäharjulle. Hybridiakku tukisi toteutuessaan kaukolämmön ja kaukojäähdytyksen tuotantoa sekä parantaisi energiantuotannon joustavuutta ja vastaisi kasvaneeseen jäähdytyksen kysyntään. Hankkeen lopullinen investointipäätös tehdään selvitysvaiheen jälkeen noin vuoden päästä, kun sitovat kustannustiedot ja akun mahdollinen sijoituspaikka ovat tiedossa.
Tilinpäätöstiedote 1.1.–31.12.2025: Turku Energian tulos lievästi tappiollinen johtuen kertaluontoisesta erästä, investoinnit kasvoivat edellisvuodesta5.3.2026 07:21:29 EET | Tiedote
Turku Energian liikevaihto laski edellisvuodesta ja liikevoitto jäi tappiolliseksi tilinpäätökseen kirjatusta, kertaluontoisesta erästä johtuen. Turku Energia jatkoi vuoden aikana suunnitelmallista siirtymäänsä kohti fossiilitonta ja päästötöntä energiantuotantoa. Toimitusvarmuus säilyi sekä sähkössä että lämmössä hyvällä tasolla. Sähkönmyynnin yritysasiakkaiden asiakastyytyväisyys oli erinomaisella tasolla.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme