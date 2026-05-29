Kevät oli lähes koko maassa mittaushistorian lämpimin

Ilmatieteen laitoksen tilastojen mukaan kevään eli maalis‒toukokuun keskilämpötila vaihteli Suomessa etelärannikon 7 asteesta Pohjois-Lapin nollaan asteeseen. Keskilämpötila oli lähes koko maassa mittaushistorian korkein vuosien 1991–2020 pitkän ajan keskiarvoon verrattuna; lämpötilapoikkeama oli suuressa osassa maata noin kahden ja neljän asteen välillä.

Helsingin Kaisaniemessä kevään keskilämpötila oli 6,9 astetta. Se on aseman koko 182‑vuotisen havaintohistorian korkein arvo ja ylittää aiemman ennätyksen vuodelta 1921 0,3 asteella. Arvion mukaan 1900‑luvun alun jälkeinen ilmastonmuutos teki tämän vuoden keväästä noin 2,3 astetta lämpimämmän ja keskilämpötilasta noin 40 kertaa todennäköisemmän kuin se olisi ollut ilman jo havaittua ilmaston lämpenemistä. Arvio perustuu Ilmatieteen laitoksen ja Helsingin yliopiston vertaisarvioituun attribuutiomenetelmään.

Kevään ylin lämpötila oli 30,2 astetta, joka mitattiin 20. toukokuuta Tohmajärvellä ja Ilomantsissa. Kevätkuukausien alin lämpötila oli 2. maaliskuuta Utsjoen Nuorgamissa mitattu ‒25,2 astetta.

Keväällä satoi laajalti tavanomaista vähemmän, etelässä paikoin ennätyksellisen vähän. Vähiten satoi Helsinki-Vantaan lentoasemalla, 32,7 millimetriä, ja eniten Posion Raistakassa, 168,3 millimetriä. Kevään sademäärät olivat etelässä usealla asemalla mittaushistorian alimmat.

Aurinko paistoi kevätkuukausina maan etelä- ja keskiosassa 50‒90 tuntia tavanomaista enemmän, pohjoisessa auringonpaistetunnit olivat lähempänä tavanomaisia lukemia.

Toukokuu jatkoi tavanomaista lämpimämpien kevätkuukausien jaksoa

Ilmatieteen laitoksen tilastojen mukaan toukokuun keskilämpötila vaihteli maan eteläosan noin +12 asteesta Pohjois-Lapin noin +4 asteeseen. Toukokuun keskilämpötila oli koko maassa tavanomaista korkeampi. Pohjoisessa toukokuu oli osalla havaintoasemista harvinaisen lämmin.

Toukokuun ylin lämpötila oli Tohmajärvellä ja Ilomantsissa kuukauden 20. päivänä mitattu 30,2 astetta. Lukema ei jäänyt kauas toukokuun kaikkien aikojen korkeimmasta lämpötilasta 31,0 astetta, joka mitattiin Lapinjärvellä toukokuun lopussa vuonna 1995. Toukokuussa havaittiin yhteensä neljä hellepäivää, mikä on yksi hellepäivä pitkän ajan keskiarvoa enemmän.

Kuukauden alin lämpötila oli Enontekiö Kilpisjärven kyläkeskuksessa 7. päivänä mitattu –9,2 astetta.

Toukokuu oli maan länsiosassa sekä Pohjois-Lapissa hieman tavanomaista kuivempi. Muualla maan itä- ja pohjoisosassa satoi puolestaan tavanomaista enemmän. Etenkin osassa Kainuuta, Koillismaata ja Itä-Lappia sateet olivat runsaita, jopa kaksinkertaisia tavanomaiseen verrattuna, ja näillä alueilla tehtiin toukokuun asemakohtaisia sade-ennätyksiä.

Sateisinta oli koko kevään tapaan Posion Raistakan havaintoasemalla, jossa satoi toukokuussa 114,2 millimetriä. Vähiten satoi Vihti Hiiskulan havaintoasemalla, jossa sademäärä oli 13,6 millimetriä. Suurin vuorokauden sademäärä, 27,7 millimetriä, mitattiin Rautavaaran Ylä-Luostan havaintoasemalla kuukauden 22. päivänä.

Auringonpaistetunteja mitattiin toukokuussa pääosin tavanomainen määrä, joskin lännen ja idän välillä oli alueellisia eroja.