Pia Lohikoski: Vaadin opetusministeriltä vastausta pienenevien ikäluokkien vaikutuksesta toisen asteen koulutukseen
1.6.2026 11:01:46 EEST | Vasemmistoliitto | Tiedote
Vasemmistoliiton kansanedustaja Pia Lohikoski on jättänyt hallitukselle kirjallisen kysymyksen pienenevien ikäluokkien vaikutuksesta toisen asteen koulutukseen. Tuoreimman väestöennusteen mukaan 16–19-vuotiaiden ikäluokka alkaa supistua voimakkaasti jo tämän vuosikymmenen lopussa. Muutos ei kohtele alueita tasaisesti, vaan osuu erityisen voimakkaasti pienempiin kuntiin.
– Meillä on jo iso määrä toisen asteen oppilaitoksia, joihin hakee vain muutamia oppilaita. Uhkana on, että näemme tulevina vuosina hallitsemattoman lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten lakkautusaallon, jos ikäluokkien pienenemisen vaikutuksiin ei nyt kiinnitetä valtakunnallisesti huomiota. Asialla on kiire, Lohikoski sanoo.
Toisen asteen koulutusverkon muutoksilla on vaikutuksia myös perusopetukseen. Monissa kunnissa samat aineenopettajat opettavat sekä yläkoulussa että lukiossa. Jos lukioita lakkautetaan hallitsemattomasti, seuraukset voivat ulottua myös pätevien opettajien saatavuuteen peruskouluissa.
– Toisen asteen koulutus ei ole mikä tahansa palvelu, vaan se on nykyisin osa oppivelvollisuutta. Siksi valtion ja kuntien on varmistettava, että nuori voi suorittaa toisen asteen tutkinnon kohtuullisen matkan päässä kotoa ja ilman velkaantumista. Varsinkin ammatillisen koulutuksen opiskelijoilla on jo nyt ongelmana, että osa joutuu velkaantumaan jo toisella asteella. Velkaantuminen voi nostaa kynnystä hakeutua korkeakouluun, jossa pitäisi sitten velkaantua lisää.
Lohikoski on ehdottanut toisen asteen uudistamista niin, että lukiokoulutusta ja ammatillista koulutusta tuodaan yhteen. Yksi peruste on, että pienenevien ikäluokkien todellisuudessa kahden erillisen koulutusmuodon ylläpitäminen ei ole tarkoituksenmukaista.
– Yhteiset kampukset, kuntayhtymämallit ja järjestäjien tiiviimpi yhteistyö voisivat turvata opetuksen laatua sekä pätevien aineenopettajien ja erityisopettajien saatavuutta koko ikäluokalle koko maassa, Lohikoski sanoo.
Kirjallisessa kysymyksessä Lohikoski kysyy hallitukselta, aikooko se tarkastella toisen asteen koulutusjärjestelmää kokonaisuutena ja selvittää lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten tuomista yhteisille kampuksille. Lisäksi hän kysyy, onko opetusministeriössä pidemmän aikavälin suunnitelmaa, jossa pienenevät ikäluokat, koulutustason nosto ja julkisen talouden sopeutus sovitetaan yhteen ilman, että toisen asteen koulutusverkko romutetaan.
Yhteyshenkilöt
Pia LohikoskikansanedustajaPuh:050 362 9496pia.lohikoski@eduskunta.fi
