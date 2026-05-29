Uutuuspodcastissa seurataan reaaliaikaisesti Ellen Jokikunnaksen ja Jari Raskin kesää Italiassa
2.6.2026 06:40:00 EEST | Podme | Tiedote
Podmessa tiistaina 2. kesäkuuta alkava Ellen & Jari – Tämäkin vielä! -podcast tarjoaa MTV:n Unelmia Italiassa -sarjan faneille mahdollisuuden jatkaa Ellen Jokikunnaksen ja Jari Raskin elämän ja kuulumisten reaaliaikaista seuraamista tänä kesänä.
MTV:n suositun Unelmia Italia -sarjan tarina jatkuu tänä kesänä uudessa formaatissa, kun Ellen Jokikunnaksen ja Jari Raskin yhteinen Ellen & Jari – Tämäkin vielä! -podcast alkaa podcast- ja äänikirjapalvelu Podmessa.
Palkitussa Unelmia Italiassa -sarjassa on seurattu, kuinka Jokikunnaksen ja Raskin pitkäaikainen unelma Italian kakkoskodista toteutuu. Kolmen tuotantokauden aikana sarja on kasvanut suomalaisten rakastamaksi ilmiöksi.
Tiistaina 2. kesäkuuta Podmessa alkava 12-osainen podcast jatkaa siitä, mihin ensi viikolla MTV:llä toistaiseksi päättyvä tv-sarja jää. Podcastissa seurataan Jokikunnaksen ja Raskin kesää, jota he viettävät Italian-kodissaan yhdessä Ralph-poikansa kanssa. Podcastissa kurkistetaan reaaliaikaisesti kulissien taakse Italian lisäksi myös Suomessa sekä tien päällä rakkaassa Kikottimessa eli perheen matkailuautossa.
– Unelmia Italiassa -sarjan katsojat ovat rakastuneet sarjan lämminhenkiseen huumoriin, aitouteen sekä Ellenin ja Jarin väliseen dynamiikkaan. Meillä on nyt hieno tilaisuus tarjota MTV:n suosikkisarjaan ihastuneille mahdollisuus jatkaa pariskunnan elämän ja uusien unelmien seuraamista podcastissa, kertoo Podme Suomen sisältöjohtaja Ninja Huhtamäki.
Miltä näyttää perheen arki, kun kakkoskoti Italiassa ei ole enää pelkkä unelma tai projekti? Miten matka Euroopan halki etenee? Missä mennään Italian-kodin remontin suhteen, ja onko elämä vihdoin pelkkää la dolce vitaa? Näihin kysymyksiin saadaan podcastissa vastaukset seuraavien kolmen kuukauden aikana.
Uuden podcastin avausjaksossa perhe valmistautuu lähtemään matkaan. Jakson voi kuunnella nyt Podmessa.
Christos ZavrosCommunications and Marketing Manager Finlandchristos.zavros@podme.com
Podme on vuonna 2017 perustettu podcast- ja äänikirjapalvelu, jonka kautta käyttäjät voivat kuunnella premium-podcasteja ja äänikirjoja kuukausimaksulla ilman mainoksia. Lisäksi palvelun kautta voi kuunnella myös ilmaisia, vapaassa jakelussa olevia podcasteja. Podme toimii tällä hetkellä myös Ruotsissa ja Norjassa. Palvelu on saatavilla iOS- ja Android -sovelluksina.
