Suomalais-norjalainen kulttuurirahasto jakaa 60 000 euroa apurahoja

Suomalais-norjalaisen kulttuurirahaston Suomen jaosto totesi avustushakemusten määrässä pientä kasvua tänä vuonna. Jaosto sai 96 hakemusta ja myönsi yhteensä 60 000 euroa 43 apurahan saajalle eri puolille Suomea. Viime vuonna rahasto sai 90 apurahahakemusta ja jakoi 46 650 euroa.

”Apurahahakemukset olivat jälleen harkittuja ja hyvin muotoiltuja. Tämän vuoden apurahajaossa panostimme Ouluun, joka on Euroopan kulttuuripääkaupunki vuonna 2026. Kuusi apurahaa kohdennetaan tämän teeman yhteydessä järjestettäviin hankkeisiin. Olimme myös iloisia voidessamme tukea useita saamelaisia ja kveeniläisiä hankkeita", kertoo rahaston Suomen jaoston puheenjohtaja Eero Hokkanen.

Hokkanen on pääsääntöisesti tyytyväinen apurahahakemusten maantieteelliseen jakaumaan, mutta haluaisi mielellään nähdä vielä enemmän hakemuksia Itä- ja Pohjois-Suomesta.

”Olisi toivottavaa saada enemmän apurahahakemuksia näiltä alueilta. Pohjoisilla raja-alueilla yhteydenpito Norjaan on jo nyt itsestään selvä osa arkea, mutta yhteistyötä voi syventää ja tiivistää entisestään", Hokkanen sanoo.

Suurin apuraha meni tänä vuonna Oulun sarjakuvaseuralle, joka sai 3 250 euron matka-apurahan norjalaisten sarjakuvataiteilijoiden kutsumiseksi Oulun Sarjakuvafestivaali -tapahtumaan marraskuussa 2026.

Toiseksi suurin 2 800 euron apuraha meni Jungsundin ANATOMALIA-työryhmälle, joka sai matka-apurahan norjalaisten taiteilijoiden kutsumiseksi Oulun Prideen. Förbundsarenan Helsingfors, Pro Kaustinen ja Suomen Sarjakuvaseura saivat kukin 2 500 euroa.

Lue lisää kaikista apurahan saajista oheisesta PDF-tiedostosta. Myönnetyt apurahat on käytettävä vuoden 2026 toisella puoliskolla tai vuoden 2027 ensimmäisellä puoliskolla.

Suomalais-norjalainen kulttuurirahasto

Suomalais-norjalaisen kulttuurirahaston tehtävänä on edistää Suomen ja Norjan välisiä yhteyksiä ja kulttuurivaihtoa. Rahasto myöntää vuosittain apurahoja ja stipendejä erilaisiin yhteiskunnallisiin ja kulttuurielämän hankkeisiin. Hanaholmen koordinoi ja hallinnoi rahaston työtä. Lue lisää: https://hanaholmen.fi/fi/the-finnish-norwegian-cultural-foundation

Lisätietoja: rahaston pääsihteeri Gunvor Kronman, gunvor.kronman(at)hanaholmen.fi