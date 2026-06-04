Taiteilija Karoliina Hellbergille Sigurd Frosteruksen säätiön tunnustuspalkinto

Tänä vuonna on kulunut 150 vuotta arkkitehti Sigurd Frosteuksen (1876–1956) syntymästä. Juhlavuoden kunniaksi Sigurd Frosteruksen säätiö on päättänyt jakaa 10 000 euron suuruisen tunnustuspalkinnon suomalaiselle kuvataiteilijalle. Sopivan ehdokkaan seulonnassa on keskeisesti käytetty Amos Rexin asiantuntemusta. Sigurd Frosteruksen säätiön hallitus on päättänyt, että tunnustuspalkinnon saaja on taiteilija Karoliina Hellberg (syntynyt 1987 Porvoossa, asuu ja työskentelee Helsingissä). Hallitus perustelee valintaansa seuraavasti:

Karoliina Hellberg on taidemaalari kiireestä kantapäähän. Hän käyttää välinettään erityisen ilmeikkäästi ja monipuolisesti. Hänen töilleen on ominaista intensiivinen ja aistillinen värien käyttö, ja lopputulos on aina herkullisen maalauksellinen ja runsas. Hellbergin maalaukset ovat visuaalisesti vetoavia runsaine yksityiskohtineen, jotka houkuttelevat läheisempään tarkkailuun. Samaan aikaan teokset ovat tilallisia, kolmiulotteinen kuvatila imaisee katsojan tapahtumien ja siveltimenvetojen pyörteisiin. Maalausten ulkoiset puitteet vaihtelevat suurista kankaista huolellisesti toteutettuihin, joskus vain postikortin kokoisiin paperiteoksiin. Hellbergin teokset ovat aina sisällöltään arvoituksellisia, jopa kaikkein arkipäiväisimpien aiheiden yhteydessä. Maalauksissa on aina jotain salaista ja kätkettyä, taiteilijan esiin loihtimat tilanteet ja tarinat johdattavat mielikuvituksen ja muistin maailmoihin.

Sigurd Frosteruksen säätiö on yleishyödyllinen säätiö, jonka arkkitehdin tyttäret Johanna Weckman (1908–1999) ja Clara Ekholm (1909–1995) perustivat vuonna 1987. Säätiön tehtävänä on kartuttaa ja hallinnoida Sigurd Frosteruksen taidekokoelmaa sekä varmistaa että merkittävä osa kokoelmasta on säännöllisesti esillä yleisölle. Lisäksi se voi harkintansa mukaan tukea kuvataiteilijoita palkinnoin ja stipendein.

Sigurd Frosteruksen kokoelma koostuu 139 taideteoksesta. Kokoelma on talletettu taidemuseo Amos Rexiin, missä sillä on oma salinsa näyttelyä varten. Esillä on runsaan 50 teoksen valikoina. Viime vuonna säätiö julkaisi Sofia Aittomaan toimittaman kirjan Kokoelma Sigurd Frosterus, jossa esitellään kokoelman synty ja luonne sekä kaikki siihen kuuluvat taideteokset sanoin ja kuvin.