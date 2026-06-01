Space Nordic käynnistyy vahvistamaan pohjoismaista avaruusalan yhteistyötä
1.6.2026 11:50:00 EEST | Tampereen yliopisto | Tiedote
Uusi Space Nordic -hanke yhdistää hajanaiset Pohjoismaiden avaruusalan toimijat, jotta alue voi kilpailla tehokkaammin kansainvälisillä markkinoilla.
Tänään käynnistyvän Space Nordic –hankkeen tavoitteena on yhdistää Pohjoismaiden avaruusala ja vahvistaa sen kansainvälistä kilpailukykyä. Nordic Innovationin rahoittamaa hanketta johtaa tanskalainen Space Denmark, ja siinä ovat mukana alan johtavat organisaatiot eri puolilta Pohjoismaita.
Kolmen vuoden aikana Space Nordic pyrkii vahvistamaan Pohjoismaiden asemaa avaruusalan tutkimuksen ja -teknologian globaalina edelläkävijänä lisäämällä alueellista yhteistyötä ja tunnettuutta kansainvälisesti. Hankkeen partnerit ovat Space Denmark ja University of Southern Denmark (Tanska), Tampereen yliopisto (Suomi), Uppsala Innovation Centre ja Innovatum (Ruotsi) sekä Norwegian Space Cluster (Norja).
Tampereen yliopiston vahva avaruusosaaminen mukana hankkeessa
Suomessa hankkeen keskeisenä partnerina toimii Tampereen yliopisto, jossa hanketta vetää langattomien järjestelmien professori Heidi Kuusniemi. Tampereen yliopiston keskeisiä osaamisalueita avaruussektorilla ovat satelliittipaikannus, signaalinkäsittely ja satelliittiviestintä.
– Space Nordic tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden tehdä Tampereen yliopiston ja Suomen vahvaa avaruusosaamista tunnetuksi sekä Pohjoismaissa että kansainvälisesti. Samalla voimme rakentaa uusia tutkimus- ja innovaatiokumppanuuksia, lisätä yhteistyötä alan yritysten kanssa sekä vahvistaa Pohjoismaiden yhteistä asemaa nopeasti kasvavassa avaruustaloudessa, Kuusniemi sanoo.
Miksi hanke on tärkeä juuri nyt?
Globaali avaruussektori kasvaa nopeasti, ja samalla Euroopan resilienssin vahvistaminen on noussut keskeiseksi tavoitteeksi. Pohjoismailla on riski jäädä kehityksestä jälkeen, mikäli ne jatkavat toimintaansa erillisinä kansallisina toimijoina.
Yhdessä alueella on huipputason teknillisiä yliopistoja, satelliittiosaamista, tutkimusinfrastruktuureja sekä yhteisiä haasteita esimerkiksi ilmastonmuutoksen ja arktisen turvallisuuden saralla. Vahvuuksien yhdistäminen luo vahvan perustan Pohjoismaiden asemalle avaruusalan tutkimuksen, ilmaston seurannan, turvallisen viestinnän ja satelliittiteknologian kansainvälisenä edelläkävijänä sekä luoda uusia mahdollisuuksia tutkimukselle, innovaatioille ja liiketoiminnan kasvulle.
– Pohjoismailla on jo nyt hyvät edellytykset nousta Euroopan keskeiseksi avaruusalan keskukseksi. Meillä on yritykset, yliopistot sekä yhteistyöhön ja ketteryyteen perustuva toimintakulttuuri, joita tarvitaan hyödyntämään avaruussektorin nopeaa globaalia kasvua. Se edellyttää kuitenkin tiivistä koordinointia ja yhteistyötä, sanoo Space Denmarkin toimitusjohtaja Søren Gram Riisgaard.
Nordic Innovationin toimitusjohtaja Sindre Bornstein korostaa yhteistyön merkitystä:
– Avaruus ei ole vain läsnäoloa ja vaikutusvaltaa. Kyse on myös kilpailukyvyn ja resilienssin rakentamisesta. Pohjoismaat ovat yksin liian pieniä rakentamaan kilpailukykyisiä avaruusekosysteemejä, mutta yhdistämällä teollisuutemme, resurssimme ja osaamisemme voimme saavuttaa merkittäviä tuloksia.
Mitä Space Nordic tekee?
Hankkeen aikana Space Nordic kokoaa yhteisiä pohjoismaisia delegaatioita merkittäviin kansainvälisiin avaruusalan tapahtumiin ja rakentaa yhtenäistä ”Nordic Pavilion” -kokonaisuutta hajanaisten kansallisten esiintymisten sijaan.
Lisäksi hankkeessa:
-
luodaan ajantasainen katalogi Pohjoismaiden tutkimus-, validointi- ja testausympäristöistä
-
kehitetään yhtenäinen toimintamalli tutkimustulosten levittämiseen, hyödyntämiseen ja kaupallistamiseen
-
edistetään yhteistyötä pohjoismaisten avaruusalan toimijoiden ja suurten kansainvälisten asiakkaiden välillä
Space Nordic kutsuu kaikki Pohjoismaiden avaruusekosysteemin toimijat mukaan
Kaikki Pohjoismaiden avaruusekosysteemin organisaatiot ovat tervetulleita mukaan rakentamaan alueen tulevaisuutta. Lisätietoja ja yhteistyömahdollisuuksia löytyy Space Nordicin verkkosivuilta.
Yhteyshenkilöt
Heidi Kuusniemi, Tampereen yliopisto
+358 50 352 1085, heidi.kuusniemi@tuni.fi
Søren Gram Riisgaard, CEO, Space Denmark
+45 60 54 48 81, sgr@spacedenmark.dk
Joonas Leppänen, Senior Innovation Adviser
+47 476 83 623, joonas.leppanen@nordicinnovation.org
Tampereen yliopisto kytkee yhteen tekniikan, terveyden ja yhteiskunnan tutkimuksen ja koulutuksen. Teemme kumppaniemme kanssa yhteistyötä, joka perustuu vahvuusalueillemme sekä uudenlaisille tieteenalojen yhdistelmille ja niiden soveltamisosaamiselle. Luomme ratkaisuja ilmastonmuutokseen, luontoympäristön turvaamiseen sekä yhteiskuntien hyvinvoinnin ja kestävyyden rakentamiseen. Yliopistossa on 23 200 opiskelijaa ja henkilöstöä noin 4 200. Rakennamme yhdessä kestävää maailmaa.
