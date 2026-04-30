Muutos Loiste Oy:n johdossa: Mika Paloranta nimitetty uudeksi toimitusjohtajaksi

Loiste Oy:n hallitus on nimittänyt OTM, DI Mika Palorannan yhtiön uudeksi toimitusjohtajaksi 1.6.2026 alkaen. Nykyinen toimitusjohtaja Lasse Aarnio jättää tehtävänsä.

Lasse Aarnio siirtyy pois toimitusjohtajan tehtävästä 1.6.2026. Hän on aloittanut Loiste Oy:n palveluksessa vuonna 2021 ja noussut yhtiön johtoon vuonna 2022. Hänen toimikaudellaan yhtiölle on mm. luotu uusi kasvustrategia ja toteutettu siihen liittyviä hankkeita. Merkittävimpiä niistä ovat käyttöönottovaiheeseen saatu strateginen investointi hiilineutraaliin lämmöntuotantoon, Kajaven kasvuohjelma ja asiakaspalvelun uusi toimintamalli. Yhtiö on tällä ajanjaksolla myös kehittänyt merkittävästi vastuullista toimintatapaa.

Loiste Oy:n hallituksen puheenjohtaja Juha Mäkimattila haluaa hallituksen puolesta kiittää Lassea hänen työstään Loisteen johdossa: ”Yhtiössä on hänen kaudellaan viety läpi tärkeitä uudistuksia ja investointeja, joista on hyvä jatkaa eteenpäin.” Lasse Aarnio toimii siirtymäaikana hallituksen ja uuden toimitusjohtajan neuvonantajana.

Uutena toimitusjohtajana aloittavalla Mika Palorannalla on vahva ja laaja-alainen johtajakokemus energia-alalta. Hän on aiemmin toiminut muun muassa Skarta Energy Oy:n ja Auris Energia Oy:n toimitusjohtajana sekä vastannut useista johtotehtävistä Fortumilla.

"Loisteella on keskeinen rooli alueensa elinvoiman rakentajana ja vihreän siirtymän mahdollistajana. Odotan innolla, että pääsen yhdessä Loisteen ammattilaisten kanssa viemään yhtiön strategiaa eteenpäin ja kehittämään niin verkkoliiketoimintaa kuin energiaratkaisuja asiakkaidemme parhaaksi. Energia-alan nopea murros vaatii vahvaa uudistumiskykyä, ja Loisteella on erinomaiset edellytykset menestyä ja kasvaa tässä kehityksessä", toteaa uusi toimitusjohtaja Mika Paloranta.