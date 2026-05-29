Elinkeino- ja kilpailukykyjaoston päätöksiä 1.6.2026

Espoossa on tällä hetkellä toiminnassa kolme eri yhtiön (Equinix, atNorth ja Tietoevry) datakeskusta. Niiden lisäksi rakenteilla on yksi (Microsoft) ja kaavoitusvaiheessa yksi (Hypercon). Lisäksi kyselyitä on tullut ainakin viiteen eri kohteeseen.



Datakeskukset ovat tilatarpeiltaan sekä vaatimuksiltaan erityisiä, ja niillä on ympäröivään yhdyskuntaan merkittäviä myönteisiä ja myös kielteisiä vaikutuksia. Espoo on nähnyt tarpeellisena luoda periaatteet, joiden avulla voidaan päättää, ryhdytäänkö laatimaan asemakaavaa tai sen muutosta datakeskushankkeen esittämässä muodossa.

Jaosto täydensi pohjaesitystä ja päätti, että uusien datakeskushankkeiden valmistelussa noudatetaan seuraavia periaatteita:

Hankkeen tulee sijoittua ensisijaisesti olevaan kaupunkirakenteeseen, tai siihen läheisesti kytkeytyen, olevaa infraa hyödyntäen, korkeamman lisäarvon tuotannollisen toiminnan sijoittumismahdollisuuksia vaarantamatta, uutta rakentamisalaa ja viheralan vähenemistä minimoiden ja mahdollisesti olevaa rakennuskantaa hyödyntäen tai laajentaen. Ympäröivälle luonnolle ei saa aiheutua haittaa, jota ei voida teknisin ratkaisuin poistaa tai vähintään lieventää tyydyttävälle tasolle. Mahdolliset kompensaatioperiaatteet tulee esittää ja alustavat ympäristöriskit ja -vaikutukset tulee arvioida ennakkoon. Hankkeen tulee edistää Espoo-tarinan tavoitteita kuten hiilineutraalisuutta. Hankkeen tulee esittää arvio datakeskuksen energiatarpeesta, sähkön riittävyydestä, sähköverkon kapasiteetista ja mahdollisuudesta käytön aikaisiin kulutusjoustoihin esitetyllä rakennuspaikalla sekä arvio hukkalämmön hyödyntämisestä tai varastointimahdollisuudesta. Hankkeen tulee hakemuksessaan osoittaa arvio keskuksen työllisyysvaikutuksesta, merkitys Espoon data- ja teknologiaklusterille, ja tiedot datakeskuksen toteuttajasta ja loppukäyttäjästä. Hankkeen on esitettävä, mitä konkreettista hyötyä se tuottaa Espoolle. Hankkeen esittämän hakemuksen pohjalta valmistellaan elinkeino- ja kilpailukykyjaoston linjattavaksi datakeskushankeen jatkovalmistelu suunnitteluvarauksen myöntämiseksi tai kaavoituksen käynnistämiseksi. Hankkeen tulee olla kokonaistaloudellisesti Espoolle kannattava. Näitä arviointiperiaatteita voidaan soveltaen käyttää myös muihin laaja-alaisiin tai vaikuttaviin energiahankkeisiin, kuten esimerkiksi aurinkovoimapuistohankkeisiin.

Lisäksi jaosto kehottaa valmistelua seuraamaan tämän alan ja siihen kytkeytyen etenkin sähköverkkojen kehitystä ja näistä aiheutuvien kaupungin ja sen yhteistyökumppaneiden toimia sekä tuomaan tämän kokonaisuuden ja nyt päätettyjen periaatteiden tarkistukset jaoston käsittelyn uudelleen viimeistään kahden vuoden kuluttua.

Omakotitonttihakuun 53 tonttia

Jaosto päätti myydä tai vuokrata 53 omakotitonttia arvontaan perustuvalla hakumenettelyllä. Tonttihaussa on mukana yhteensä 53 tonttia, joista suurin osa sijaitsee Perusmäessä.

Tonttien pinta-alat vaihtelevat 687 ja 1 184 neliömetrin välillä. Rakennusoikeutta niillä on 130–353 kerrosneliömetriä. Tontinhakijat saavat valita, vuokraavatko vai ostavatko tontin.

Syksyllä alkavan tonttihaun pelisääntöjä on uudistettu, jotta haku olisi sujuvampaa. Hakupalvelussa otetaan muun muassa käyttöön vahva tunnistautuminen ja yksi kotitalous voi jättää vain yhden hakemuksen. Lisäksi palautuvia tontteja tarjotaan varasijoilla oleville hakijoille arvontatuloksen mukaisessa järjestyksessä.

Kaitaalta aluevaraus Inkoon Venehotelli Oy:lle

Jaosto päätti varata Inkoon Venehotelli Oy:lle alueen Kaitaalta, HSY:n käytöstä poistuneen vedenpuhdistamon alueelta.

Hakijan tarkoituksena on selvittää ja valmistella veneiden ympärivuotisen huolto- ja kunnossapitotoiminnan sekä tehokkaan talvisäilytyksen toteuttaminen puhdistamoalueella siten, että toiminta voitaisiin käynnistää 2026–2027.

Varaus on voimassa 31.5.2027 saakka.

Keilaniemen metrokorttelista ideakilpailu

Jaosto päätti varata SRV Rakennus Oy:lle Keilaniemen metrokorttelin tontin 49-10-65-12 alueelle tulevan pysäköintilaitoksen suunnittelua ja pysäköintilaitoksen päälle tulevaa rakentamista koskevan ideakilpailun järjestämistä varten.

Ideakilpailu tulee järjestää niin, että kilpailun tulosta voidaan hyödyntää jatkotyössä alueen kaavoituksessa ja niin, että kaupunginhallituksen elinkeinojaoston 3.11.2025 asiaa koskeva päätös otetaan huomioon kilpailun tavoitteissa.

Pysäköintilaitoksen suunnitelmissa tulee huomioida toteutettavaksi Keilaniementien alittava tunneli ja katettu jalankulkuyhteys ranta-alueelle.

Ideakilpailussa tulee huomioida myös tontin 49-10-65-11 alueelle suunnitteilla oleva hanke, jonka jatkovaraus on valmistelussa ja tulossa päätettäväksi syyskauden 2026 aluksi. Pysäköintilaitoksen suunnitelmat tulee yhteensovittaa suunniteltavan hankkeen kanssa siten, että kortteliin muodostuu yhtenäinen pysäköintiratkaisu.

Lisäksi SRV:n ja Hypon asuintonttien rakentamisen, hallinnanluovutuksen ja maksuerien määräaikoja siirrettiin kuudella kuukaudella, koska tornitonttien sijaan on tarkoitus kaavoittaa matalampia asuinrakennuksia ja mahdollistaa tarvittaessa myös toimitilarakennus.

Suunnitteluvarauksen jatkaminen Kivenlahdesta SRV Rakennus Oy:lle, Lumo Asuminen Oy:lle ja Asuntosäätiön Rakennuttaja Oy:lle asuinkerrostalojen suunnittelua varten jätettiin pöydälle.

Muut asiat päätettiin esitysten mukaan.

