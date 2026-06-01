Vuoden kovatasoisin kamppailutapahtuma Joensuussa

Ottelukortilta löytyy niin kansainvälistä osaamista yhdeksästä eri maasta kuin kotimaankin kovimpia ottelijoita, joilla on yhdessä kokemusta maailman suurimmista organisaatioista, kuten UFC (mm. Tyson Nam), ONE Championship (Niko Aikonen), PFL ja Bellator (Tuomas Grönvall ja Oscar Ownsworth), OKTAGON (Maiju Suotama) ja Cage Warriors (Edward Walls, Tuomas Grönvall, Oscar Ownsworth ja Pav Sahota).



Ammattilaisvapaaotteluiden lisäksi urheilullisesti kovatasoisessa kamppailuillassa nähdään myös amatöörivapaaottelua, ammattilaispotkunyrkkeilyä, nyrkkeilyä sekä odotettu, todennäköisesti ainutkertainen Jesse Miettisen ja Rami Hietaniemen (kreikkaroomalaisen painin MM-pronssi ja EM-hopeamitalisti) kamppailu.



Illan kruunaavat vastikään ONE Championshipissä voitokkaan debyytin tehneen, Joensuusta kotoisin olevan Niko Aikosen (9-2-1) ja kokeneen yhdysvaltalaisottelijan John Simonin (11-6) sekä kansainvälisesti kokeneen helsinkiläisen Tuomas Grönvallin (13-10-1) ja UFC:ssä kahdeksan kertaa otelleen Tyson Namin (23-15-1) kohtaamiset.



Joensuun otteluillan uumoillaan olevan huikeassa nosteessa olevan Niko Aikosen viimeinen ottelu kotimaassa ennen kansainvälistä sopimusta. Illassa nähdään myös muissa kotimaisissa kamppailutapahtumissa nimeä saavuttaneet Seinäjoelta tamperelaistunut Verneri Hakkinen (4-1), Savonlinnasta helsinkiläistynyt Rasmus Vauhkonen (3-0) sekä Imatralaiset Miro Honkanen (5-0) ja Romeo Thanveera (2-4).

”Koko tapahtuman lähtökohtana on suomalaisittain äärimmäisen laadukas kamppailu-urheilu, ei pelkkä viihde. On hienoa, että pääkaupunkiseudun ulkopuolellakin voidaan järjestää kovan tason kamppailutapahtumia.”, toteaa tapahtuman toimitusjohtaja ja itsekin voimailulajeissa kansainvälisellä tasolla menestynyt Mika Nikkonen.

Tapahtumasta odotetaan sekä Joensuun vuoden suurinta urheilutapahtumaa että kansallisesti kovatasoisinta otteluiltaa, jota tukevat sekä Joensuun kaupunki että Pohjois-Karjalan Osuuskauppa.