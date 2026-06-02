Yleisurheilun EM-kisat Ylen kanavilla vuoteen 2031 saakka
2.6.2026 12:02:14 EEST | Yleisradio Oy | Tiedote
Yle tarjoaa yleisurheilun huippuhetket jatkossakin kanavillaan.
Yle on hankkinut esitysoikeudet yleisurheilun EM-kisoihin vuosille 2028 ja 2030. Oikeudet myönnettiin Ylelle osana Euroopan yleisurheiluliiton (EA) ja Euroopan yleisradiounionin (EBU) tekemää jatkosopimusta.
Kattavaan pakettiin kuuluvat myös EM-hallikisat, maastojuoksun EM-kisat sekä joukkueiden EM-kilpailut vuoteen 2031 saakka.
"100-vuotias Yle on näyttänyt yleisurheilua aina ja EM-kisat ovat lajin rakkaimpia tapahtumia suomalaisille. Kumppanuuden jatkaminen oli meille iso prioriteetti, joten olemme todella iloisia, että voimme tarjota EM-kisat suomalaisille jatkossakin", sanoo Ylen urheiluoikeuksien päällikkö Riku Saaranluoma.
Yleisurheilun EM-kisat nähdään tänäkin kesänä Ylellä. Kisat käydään tänä vuonna Birminghamissa. Ylellä on esitysoikeudet myös yleisurheilun MM-kilpailuihin vuoteen 2029 saakka. Yleisurheilua nähdään myös osana kesäolympialaisia, joiden oikeudet Ylellä on vuoteen 2032.
"Yleisurheilu on pitänyt pintansa suomalaisten suosikkilajina, jota seurataan laajasti Ylen kanavilta. Lajin monipuolisuus ja urheilijoiden persoonat tarjoavat mahdollisuuksia vahvaan tarinankerrontaan. Olemme ylpeitä siitä, että Ylen lähetykset EM-kisoista keräävät Euroopan kovimpia katsojamääriä, ja palvelemme jatkossakin suomalaisia kaikilla alustoillamme", toteaa Yle Urheilun päällikkö Joose Palonen.
Kansainvälisten arvokisojen lisäksi Ylellä on sopimukset myös useista lajin kotimaisista tapahtumista kuten Kalevan kisoista, Ruotsi-ottelusta, Paavo Nurmi Gamesista ja GP-sarjasta vuoteen 2032 saakka.
Joose Palonen, urheilu- ja tapahtumapäällikkö, Yle, joose.palonen@yle.fi
Riku Saaranluoma, urheiluoikeuksien päällikkö, Yle, riku.saaranluoma@yle.fi
