Kuntalaiset tyytyväisiä varhaiskasvatuspalveluihin

Huoltajista 94 % oli erittäin tyytyväisiä varhaiskasvatuksen kokonaispalveluun ja kyselyn vastausten keskiarvo oli 4,3 (asteikolla 1–5). Erityisen tyytyväisiä huoltajat olivat vuorovaikutukseen varhaiskasvatuksen henkilöstön kanssa. Huoltajat kokevat, että lapsi kohdataan myönteisesti tulo- ja lähtötilanteessa (4,7) ja huoltajan mielipiteitä ja toiveita kuulaan varhaiskasvatuksessa (4,6). Ryhmän ilmapiiri koetaan turvalliseksi, välittäväksi ja oppimaan innostavaksi (4,6).

Kyselyn perusteella tiedottaminen varhaiskasvatukseen liittyvistä asioista on riittävää ja sujuvaa. Valtaosa päivittäisestä viestinnästä varhaiskasvatusyksikön ja huoltajan välillä tapahtuu Päikky-sovelluksen kautta. 84 % vastaajista kertoo käyttävänsä sovellusta säännöllisesti.

Kavereita, turvaa ja kivaa tekemistä

Myös lasten tyytyväisyyttä varhaiskasvatukseen mitattiin samassa kyselyssä. 97 % lapsista oli sitä mieltä, että päiväkodissa, perhepäivähoidossa tai esiopetuksessa on kivaa, 99 % kertoo, että heillä on kavereita varhaiskasvatuksessa ja 94 % sanoo pääsevänsä aikuisen lähelle tai syliin halutessaan.

Lapsilta kysyttäessä mitä toiveidesi päiväkodissa/perhepäivähoidossa/eskarissa tehtäisiin, vastaukset olivat yksinkertaisia: leikittäisiin, piirrettäisiin, pelattaisiin ja ulkoiltaisiin. Eli asioita, joita varhaiskasvatuksessa tehdään jo päivittäin.

Varhaiskasvatuksen toteuttamat kyselyt auttavat kehittämään varhaiskasvatuspalveluiden toimintaa. Asiakastyytyväisyyskyselyn lisäksi varhaiskasvatusyksiköillä on omia tapoja kerätä palautetta perheiltä. Tuloksia käsitellään sisäisesti varhaiskasvatuksen yksiköiden ja johdon välillä ja tuloksista tiedotetaan huoltajille.