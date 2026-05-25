Kuntalaiset tyytyväisiä varhaiskasvatuspalveluihin
1.6.2026 12:42:31 EEST | Kokkolan kaupunki | Tiedote
Kokkolan varhaiskasvatuspalvelut kerää vuosittain palautetta varhaiskasvatuspalveluja käyttävien lasten huoltajilta. Palvelutyytyväisyyskysely lähetetään huoltajille keväisin Päikky -sovelluksen kautta. Tänä vuonna vastauksia saatiin 402 kappaletta.
Huoltajista 94 % oli erittäin tyytyväisiä varhaiskasvatuksen kokonaispalveluun ja kyselyn vastausten keskiarvo oli 4,3 (asteikolla 1–5). Erityisen tyytyväisiä huoltajat olivat vuorovaikutukseen varhaiskasvatuksen henkilöstön kanssa. Huoltajat kokevat, että lapsi kohdataan myönteisesti tulo- ja lähtötilanteessa (4,7) ja huoltajan mielipiteitä ja toiveita kuulaan varhaiskasvatuksessa (4,6). Ryhmän ilmapiiri koetaan turvalliseksi, välittäväksi ja oppimaan innostavaksi (4,6).
Kyselyn perusteella tiedottaminen varhaiskasvatukseen liittyvistä asioista on riittävää ja sujuvaa. Valtaosa päivittäisestä viestinnästä varhaiskasvatusyksikön ja huoltajan välillä tapahtuu Päikky-sovelluksen kautta. 84 % vastaajista kertoo käyttävänsä sovellusta säännöllisesti.
Kavereita, turvaa ja kivaa tekemistä
Myös lasten tyytyväisyyttä varhaiskasvatukseen mitattiin samassa kyselyssä. 97 % lapsista oli sitä mieltä, että päiväkodissa, perhepäivähoidossa tai esiopetuksessa on kivaa, 99 % kertoo, että heillä on kavereita varhaiskasvatuksessa ja 94 % sanoo pääsevänsä aikuisen lähelle tai syliin halutessaan.
Lapsilta kysyttäessä mitä toiveidesi päiväkodissa/perhepäivähoidossa/eskarissa tehtäisiin, vastaukset olivat yksinkertaisia: leikittäisiin, piirrettäisiin, pelattaisiin ja ulkoiltaisiin. Eli asioita, joita varhaiskasvatuksessa tehdään jo päivittäin.
Varhaiskasvatuksen toteuttamat kyselyt auttavat kehittämään varhaiskasvatuspalveluiden toimintaa. Asiakastyytyväisyyskyselyn lisäksi varhaiskasvatusyksiköillä on omia tapoja kerätä palautetta perheiltä. Tuloksia käsitellään sisäisesti varhaiskasvatuksen yksiköiden ja johdon välillä ja tuloksista tiedotetaan huoltajille.
Yhteyshenkilöt
Kai KytölaaksoVarhaiskasvatuspalvelujen johtajakai.kytolaakso@kokkola.fi
Tietoja julkaisijasta
Kokkola. Meillä on laajempi horisontti
Kokkolan kaupunki on Keski-Pohjanmaan kaksikielinen maakuntakeskus, jossa asukkaita on noin 48.000. Kokkolan elinkeinoelämän veturi on kansainvälisestikin merkittävä kemianteollisuuden keskittymä, jota täydentävät Suomen suurin raideliikenne- ja panamaxsatama sekä monipuolinen yritystoimijoiden verkosto. Myös monipuoliset tapahtumat, matkailu ja loma-asuminen tuovat kaupunkiin kävijöitä.
Kuningas Kustaa II Aadolf perusti Kokkolan kaupungin 400 vuotta sitten Pohjanlahden rannalle. Meri on tuonut mukanaan vahvat kaupan ja logistiikan perinteet merenkulusta ja laivanrakennuksesta teollisuuteen ja sivistykseen. Sijainti meren ja lentoyhteyksien äärellä, pääradan ja E8-tien varrella varmistaa niin ihmisten, tavaroiden kuin ideoidenkin liikkuvuuden.
