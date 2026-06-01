Aluehallitus esittää sote-keskusten ja -asemien sijaintien pysyvän pääosin ennallaan
1.6.2026 13:44:54 EEST | Varsinais-Suomen hyvinvointialue, Varha | Tiedote
Varsinais-Suomen hyvinvointialueen (Varha) aluehallitus esittää sote-keskusten ja sote-asemien sijoittumiseen vain pieniä muutoksia. Sote-keskusten ja sote-asemien palveluverkko noudattaa sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä suurelta osin nykyistä palveluverkkoa. Varhan aluevaltuusto käsittelee asiaa 10.6.2026.
Muutokset ovat osa palveluverkon toisen vaiheen uudistamista. Ensimmäisenä päätöksentekoon ehtivät sote-keskusten ja -asemien alueellinen sijoittuminen.
-Niistä päätetään ensin, koska sote-keskukset ja sote-asemat muodostavat perusterveyshuollon peruskiven, jonka päälle muu palveluverkko rakentuu, hyvinvointialuejohtaja Tarmo Martikainen kertoo.
Aluehallituksessa sote-keskusten ja -asemien taulukointiin tehtiin tekninen korjaus (liite s. 6). Sote-keskuksia on nyt seitsemän ja sote-asemia 16. Aluehallitus esittää valtuustolle, että vuoden 2029 lopussa sote-keskuksia olisi kahdeksan ja sote-asemia 16.
Suunnitelmista luvassa lisätietoa ensi viikolla
Kesäkuun aluevaltuuston jälkeen valmistuvat luonnokset palveluverkon suunnitelmasta vuosille 2027–2029 ja visiosta vuosille 2027–2037. Luonnoksista kerrotaan varhalaisille, kunnille ja medialle, ja ne lähtevät lausuntokierrokselle kesäkuun puolivälissä. Kutsut tilaisuuksiin lähetetään ensi viikolla.
Viranhaltijoiden esitykset aiheesta valmistuvat lausuntokierroksen jälkeen elo-syyskuun vaihteessa. Palveluverkon poliittinen käsittely alkaa syyskuussa. Varhan hallintosäännön mukaisesti aluevaltuusto päättää sote-keskusten ja asemien sijainneista. Aluehallituksen vastuulla on päätös palveluverkoista.
Uutta palveluverkkosuunnitelmaa on valmisteltu aluevaltuuston 25.2.2026 hyväksymään palvelustrategiaan ja siinä kuvattuihin palveluverkkoperiaatteisiin pohjautuen. Nykyinen palveluverkkosuunnitelma on voimassa vuoden 2026 loppuun asti.
Antti ParpoStrategia- ja integraatiojohtajaVarsinais-Suomen hyvinvointialuePuh:040 642 8682antti.parpo@varha.fi
Tarmo MartikainenHyvinvointialueen johtajaVarsinais-Suomen hyvinvointialuePuh:050 558 4579tarmo.martikainen@varha.fi
