Alkuvuodesta yrityslainojen nostot vähenivät

Huhtikuussa 2026 yritykset 1 nostivat uusia lainoja Suomessa toimivista pankeista 1,9 mrd. euron edestä, mikä oli 4 % enemmän kuin vuosi sitten vastaavana aikana. Sen sijaan kokonaisuudessaan alkuvuoden aikana eli tammi–huhtikuussa 2026 yritysten lainanostot kuitenkin vähenivät. Yritykset nostivat alkuvuodesta 2026 uusia lainoja yhteensä 6,2 mrd. euron edestä, mikä oli 18,0 % vähemmän kuin vuoden 2025 vastaavana ajanjaksona.

Uusien yrityslainojen keskikorko nousi huhtikuussa 2026 hieman vuodentakaisesta. Huhtikuussa nostettujen uusien yrityslainojen keskikorko oli 4,07 %, kun vuotta aiemmin se oli 4,03 %. Huhtikuussa uusista yrityslainoista 76 % oli euriborsidonnaisia.

Pankkien myöntämien yrityslainojen kanta kasvoi huhtikuussa 470 milj. euroa maaliskuusta ja oli huhtikuun lopussa 63,5 mrd. euroa. Vaikka yritysten uudet lainanostot ovat alkuvuonna vähentyneet, yrityslainakannan vuosikasvu oli edelleen 3,5 %. Yrityslainakanta on kasvanut marraskuusta 2025 lähtien.

Yrityslainoista kirjattiin vuoden 2026 ensimmäisellä neljänneksellä selvästi enemmän luottotappioita kuin vuotta aiemmin. Luottotappioita kertyi yhteensä 160 milj. euroa eli 55 milj. euroa enemmän kuin vuosi sitten vastaavana aikana. Lainoista kirjatut arvonalentumiset sen sijaan vähenivät hieman, ja niitä kirjattiin 740 milj. euroa. Yritysten hoitamattomien lainojen määrä 2 kasvoi vuodentakaisesta 3,7 % ja oli ensimmäisen neljänneksen lopussa yhteensä 2,0 mrd. euroa. 3

Lainat

Suomalaiset kotitaloudet nostivat huhtikuussa 2026 uusia asuntolainoja 1,2 mrd. euron edestä, mikä on 90 milj. euroa vähemmän kuin vuosi sitten vastaavaan aikaan. Uusista nostetuista asuntolainoista sijoitusasuntolainoja oli 110 milj. euroa. Uusien asuntolainojen keskikorko nousi maaliskuusta ja oli 3,12 % huhtikuussa. Asuntolainakanta oli huhtikuun 2026 lopussa 105,4 mrd. euroa ja asuntolainakannan vuosikasvu −0,1 %. Sijoitusasuntolainoja oli 9,2 mrd. euroa asuntolainakannasta. Suomalaisten kotitalouksien lainoista oli huhtikuun lopussa kulutusluottoja 17,4 mrd. euroa ja muita lainoja 17,7 mrd. euroa.

Suomalaiset yritykset ja asuntoyhteisöt nostivat uusia lainoja huhtikuussa 2,5 mrd. euron edestä, ja niistä asuntoyhteisölainoja oli 550 milj. euroa. Uusien nostettujen yritys- ja asuntoyhteisölainojen keskikorko laski maaliskuusta ja oli 3,83 %. Suomalaisille yrityksille ja asuntoyhteisöille myönnettyjen lainojen kanta oli huhtikuun lopussa 109,7 mrd. euroa, mistä asuntoyhteisöille myönnettyjä lainoja oli 46,3 mrd. euroa.

Talletukset

Suomalaisten kotitalouksien yhteenlaskettu talletuskanta oli huhtikuun 2026 lopussa 117,2 mrd. euroa ja talletusten keskikorko 0,81 %. Talletuskannasta oli yön yli ‑talletuksia 71,3 mrd. euroa ja määräaikaistalletuksia 16,5 mrd. euroa. Uusia määräaikaisia talletussopimuksia suomalaiset kotitaloudet solmivat huhtikuussa 1 330 milj. euron edestä. Uusien määräaikaistalletusten keskikorko oli huhtikuussa 2,43 %.

1 Pl. asuntoyhteisöt.

2 Hoitamaton lainakanta on bruttomääräinen eli kertyneitä arvonalentumisia ei ole vähennetty.

3 Lisää tietoa mm. luottotappiosta, arvonalentumisesta ja hoitamattomasta lainakannasta Dasboardit-sivuston kohdasta Yrityslainat.