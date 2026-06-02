Alkuvuodesta yrityslainojen nostot vähenivät
2.6.2026 10:00:00 EEST | Suomen Pankki | Tiedote
Suomalaiset yritykset nostivat tammi–huhtikuussa 2026 vähemmän lainoja kuin samaan aikaan vuonna 2025. Yritykset nostivat kuitenkin huhtikuussa 2026 enemmän lainoja kuin vuotta aiemmin vastaavana ajankohtana. Huhtikuussa 2026 uusien nostojen keskikorko nousi hieman vuodentakaisesta. Uusia yrityslainoja nostettiin keskimäärin 4,07 prosentin korolla huhtikuussa. Yrityslainakanta oli 63,5 mrd. euroa huhtikuussa 2026.
Huhtikuussa 2026 yritykset 1 nostivat uusia lainoja Suomessa toimivista pankeista 1,9 mrd. euron edestä, mikä oli 4 % enemmän kuin vuosi sitten vastaavana aikana. Sen sijaan kokonaisuudessaan alkuvuoden aikana eli tammi–huhtikuussa 2026 yritysten lainanostot kuitenkin vähenivät. Yritykset nostivat alkuvuodesta 2026 uusia lainoja yhteensä 6,2 mrd. euron edestä, mikä oli 18,0 % vähemmän kuin vuoden 2025 vastaavana ajanjaksona.
Uusien yrityslainojen keskikorko nousi huhtikuussa 2026 hieman vuodentakaisesta. Huhtikuussa nostettujen uusien yrityslainojen keskikorko oli 4,07 %, kun vuotta aiemmin se oli 4,03 %. Huhtikuussa uusista yrityslainoista 76 % oli euriborsidonnaisia.
Pankkien myöntämien yrityslainojen kanta kasvoi huhtikuussa 470 milj. euroa maaliskuusta ja oli huhtikuun lopussa 63,5 mrd. euroa. Vaikka yritysten uudet lainanostot ovat alkuvuonna vähentyneet, yrityslainakannan vuosikasvu oli edelleen 3,5 %. Yrityslainakanta on kasvanut marraskuusta 2025 lähtien.
Yrityslainoista kirjattiin vuoden 2026 ensimmäisellä neljänneksellä selvästi enemmän luottotappioita kuin vuotta aiemmin. Luottotappioita kertyi yhteensä 160 milj. euroa eli 55 milj. euroa enemmän kuin vuosi sitten vastaavana aikana. Lainoista kirjatut arvonalentumiset sen sijaan vähenivät hieman, ja niitä kirjattiin 740 milj. euroa. Yritysten hoitamattomien lainojen määrä 2 kasvoi vuodentakaisesta 3,7 % ja oli ensimmäisen neljänneksen lopussa yhteensä 2,0 mrd. euroa. 3
Lainat
Suomalaiset kotitaloudet nostivat huhtikuussa 2026 uusia asuntolainoja 1,2 mrd. euron edestä, mikä on 90 milj. euroa vähemmän kuin vuosi sitten vastaavaan aikaan. Uusista nostetuista asuntolainoista sijoitusasuntolainoja oli 110 milj. euroa. Uusien asuntolainojen keskikorko nousi maaliskuusta ja oli 3,12 % huhtikuussa. Asuntolainakanta oli huhtikuun 2026 lopussa 105,4 mrd. euroa ja asuntolainakannan vuosikasvu −0,1 %. Sijoitusasuntolainoja oli 9,2 mrd. euroa asuntolainakannasta. Suomalaisten kotitalouksien lainoista oli huhtikuun lopussa kulutusluottoja 17,4 mrd. euroa ja muita lainoja 17,7 mrd. euroa.
Suomalaiset yritykset ja asuntoyhteisöt nostivat uusia lainoja huhtikuussa 2,5 mrd. euron edestä, ja niistä asuntoyhteisölainoja oli 550 milj. euroa. Uusien nostettujen yritys- ja asuntoyhteisölainojen keskikorko laski maaliskuusta ja oli 3,83 %. Suomalaisille yrityksille ja asuntoyhteisöille myönnettyjen lainojen kanta oli huhtikuun lopussa 109,7 mrd. euroa, mistä asuntoyhteisöille myönnettyjä lainoja oli 46,3 mrd. euroa.
Talletukset
Suomalaisten kotitalouksien yhteenlaskettu talletuskanta oli huhtikuun 2026 lopussa 117,2 mrd. euroa ja talletusten keskikorko 0,81 %. Talletuskannasta oli yön yli ‑talletuksia 71,3 mrd. euroa ja määräaikaistalletuksia 16,5 mrd. euroa. Uusia määräaikaisia talletussopimuksia suomalaiset kotitaloudet solmivat huhtikuussa 1 330 milj. euron edestä. Uusien määräaikaistalletusten keskikorko oli huhtikuussa 2,43 %.
Lisätietoja antavat
- Ville Tolkki, puh. 09 183 2420, sähköposti: ville.tolkki(at)bof.fi,
- Markus Aaltonen, puh. 09 183 2395, sähköposti: markus.aaltonen(at)bof.fi.
Seuraava raha- ja pankkitilastotiedote julkaistaan 30.6.2026 klo 10.
Tiedotteen pohjana olevat tilastoluvut ja ‑grafiikka ovat luettavissa myös Suomen Pankin verkkosivuilla osoitteessa https://www.suomenpankki.fi/fi/tilastot/.
1 Pl. asuntoyhteisöt.
2 Hoitamaton lainakanta on bruttomääräinen eli kertyneitä arvonalentumisia ei ole vähennetty.
3 Lisää tietoa mm. luottotappiosta, arvonalentumisesta ja hoitamattomasta lainakannasta Dasboardit-sivuston kohdasta Yrityslainat.
Avainsanat
Linkit
Suomen Pankki
Suomen Pankki on Suomen rahaviranomainen ja kansallinen keskuspankki. Samalla se on osa eurojärjestelmää, joka vastaa euroalueen maiden rahapolitiikasta ja muista keskuspankkitehtävistä ja hallinnoi maailman toiseksi suurimman valuutan, euron, käyttöä.
Muut kielet
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Suomen Pankki
REMINDER: Invitation to the media: 11th Bank of Finland and European Systemic Risk Board Joint Conference on AI and Systemic Risk Analytics, 3-4 June2.6.2026 09:05:54 EEST | Kutsu
Dear journalist, You are invited to participate in the 11th Bank of Finland and European Systemic Risk Board Joint Conference on AI and Systemic Risk Analytics on 3-4 June 2026 online or at the Bank of Finland auditorium (Rauhankatu 19, Helsinki). The conference will be held in a hybrid format, allowing virtual participation. The morning session of 3 June will include a keynote speech from the Governor of the Bank of Finland Olli Rehn. Kindly find the full programme on our website. Please note that all times listed in the conference schedule are in Finnish local time (UTC+3 EEST). Please register by 2 June 2026 at 12:00 by using the link below: Register here
Invitation to the media: 11th Bank of Finland and European Systemic Risk Board Joint Conference on AI and Systemic Risk Analytics, 3-4 June29.5.2026 15:07:28 EEST | Kutsu
Dear journalist, You are invited to participate in the 11th Bank of Finland and European Systemic Risk Board Joint Conference on AI and Systemic Risk Analytics on 3-4 June 2026 online or at the Bank of Finland auditorium (Rauhankatu 19, Helsinki). The conference will be held in a hybrid format, allowing virtual participation. The morning session of 3 June will include a keynote speech from the Governor of the Bank of Finland Olli Rehn. Kindly find the full programme on our website. Please note that all times listed in the conference schedule are in Finnish local time (UTC+3 EEST). Please register by 2 June 2026 at 12:00 by using the link below: Register here
Kutsu medialle: Suomen Pankin järjestämä Maksufoorumi 27.5.202621.5.2026 09:00:00 EEST | Kutsu
Tilaisuuden teemat ovat maksamisen ekosysteemin muutos ja maksupetosten torjunta.
Kraftfull finansiell reglering nödvändig för att skydda mot kriser20.5.2026 10:00:00 EEST | Pressmeddelande
Det finansiella systemet i Finland är fortsatt stabilt, fastän internationella konflikter tidvis har skakat finansmarknaden och de stigande marknadsräntorna har fått bostadshandeln att bromsa in. Kraftfulla regler för banker skyddar mot finanskriser och stöder hållbar ekonomisk tillväxt. Man bör inte ge avkall på de finländska bankernas och låntagarnas slagkraftighet. En djupare europeisk kapitalmarknad skulle ge fart åt tillväxten och förstärka Europas strategiska autonomi.
Vahvaa rahoitussääntelyä tarvitaan suojaksi kriiseiltä20.5.2026 10:00:00 EEST | Tiedote
Suomen rahoitusjärjestelmä on pysynyt vakaana, vaikka kansainväliset konfliktit ovat ajoittain ravisuttaneet rahoitusmarkkinoita ja markkinakorkojen nousu on hidastanut asuntokauppaa. Vahva pankkisääntely suojaa finanssikriiseiltä ja tukee kestävää talouskasvua. Suomalaisten pankkien ja lainanottajien iskunkestävyydestä ei tulisi tinkiä. Syvemmät eurooppalaiset pääomamarkkinat vauhdittaisivat kasvua ja vahvistaisivat Euroopan strategista autonomiaa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme