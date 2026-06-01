Varhan aluehallituksen 1.6.2026 kokouksen tarkastamaton pöytäkirja

Varhan uusi tupakoimattomana leikkaukseen -hoitomalli tavoittelee parempia hoitotuloksia ja vähemmän komplikaatioita 29.5.2026 13:58:14 EEST | Tiedote

Varsinais-Suomen hyvinvointialueella otetaan käyttöön uusi hoitomalli, jonka tavoitteena on tupakkatuotteiden lopettamisella parantaa hoitotuloksia ja vähentää toimenpiteisiin liittyvien komplikaatioiden riskiä. Tupakoimattomana leikkaukseen (TUPLEI) ja nikotiinittomana leikkaukseen (NIKLEI) -hoitomallit tarjoavat potilaille mahdollisuuden tehokkaaseen tupakka- ja nikotiinivieroitukseen ennen leikkauksia ja syöpähoitoja sekä akuutin sydän- tai aivoinfarktin jälkeen.