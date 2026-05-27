Toimiva oikeudenhoito on oikeusvaltion perusta
2.6.2026 09:30:00 EEST | Suomen Asianajajat | Tiedote
Vuoden 2027 eduskuntavaalien lähestyessä Suomen Asianajajat on julkaissut ehdotuksensa seuraavalle hallituskaudelle. Julkaisussa Toimiva oikeudenhoito turvaa oikeuden saatavuuden esitetään konkreettisia toimia oikeusvaltion, oikeusturvan ja oikeuden saatavuuden vahvistamiseksi Suomessa.
Suomen Asianajajien tavoitteena on nostaa keskusteluun ne oikeudenhoidon kysymykset, joiden ratkaiseminen on välttämätöntä, jotta jokaisen tosiasiallinen pääsy oikeuksiinsa voidaan turvata myös tulevaisuudessa.
– Oikeudenhoidon on oltava selkeää, tehokasta ja saavutettavaa. Toimiva oikeudenhoito palvelee koko yhteiskuntaa ja vahvistaa luottamusta oikeusvaltioon, Suomen Asianajajien pääsihteeri Niko Jakobsson toteaa.
Ehdotuksissa käsitellään muun muassa oikeuslaitoksen riippumattomuuden turvaamista, oikeusturvavakuutusten suojaa, oikeusapujärjestelmän uudistamista ja oikeudenhoidon digitalisaatiota.
– Suomalainen oikeusvaltio on tällä hetkellä vakaalla pohjalla. Haluamme varmistaa, että se on ylpeydenaiheemme myös tulevina vuosikymmeninä, kommentoi Suomen Asianajajien puheenjohtaja Eero-Pekka Uotila.
Lue ehdotukset kokonaisuudessaan: https://asianajajat.fi/meista/mita-teemme/ehdotukset-hallitusohjelmaan/
Yhteyshenkilöt
Niko JakobssonPääsihteeriSuomen AsianajajatPuh:+358 50 341 4593niko.jakobsson@asianajajat.fi
Eero-Pekka UotilaAsianajaja, Suomen Asianajajien puheenjohtajaAsianajotoimisto Properta OyPuh:+358 50 550 1777eero-pekka.uotila@properta.fi
Liisa KarttunenJohtaja, viestintä ja koulutusSuomen AsianajajatPuh:+358 44 333 0512liisa.karttunen@asianajajat.fi
Suomen Asianajajat
Suomessa on noin 2 400 asianajajaa, ja he kaikki ovat Suomen Asianajajien jäseniä. Suomen Asianajajat sääntelee ja valvoo asianajotoimintaa riippumattomana julkisoikeudellisena toimijana. Suomen Asianajajat myös edistää asianajopalveluiden laatua, kouluttaa ja tukee asianajajia sekä osallistuu aktiivisesti lainsäädännön kehittämiseen. Suomen Asianajajien nimi oli 31.12.2024 asti Suomen Asianajajaliitto.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Suomen Asianajajat
Voisiko yliopistoon tulla maksullinen väylä? Tätä pohtii Helsingin yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan dekaani Jukka Mähönen Advokaatissa. Käsittelyssä myös ihmiskaupan merkit ja boutique-asianajotoimistojen kuulumiset.27.5.2026 09:30:00 EEST | Tiedote
Helsingin yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan dekaani Jukka Mähönen katsoo juristikoulutusta poikkeuksellisen liiketaloudellisesta näkökulmasta. Advokaatissa kerrotaan myös, millaisista merkeistä asianajaja voi tunnistaa ihmiskaupan sekä kuullaan tiettyihin erikoisaloihin keskittyvien asianajotoimistojen kuulumisia.
Palkitsimme Defensor Legisin vuoden 2025 parhaat artikkelit20.5.2026 09:30:00 EEST | Tiedote
Suomen Asianajajaliiton Säätiö on Defensor Legis -julkaisun toimituksen esityksen mukaisesti myöntänyt vuosittaiset kirjoituspalkinnot erityisen korkeatasoisille Defensor Legisissä julkaistuille oikeudellisille kirjoituksille.
Asianajajat vierailivat sadalla oppitunnilla11.5.2026 09:30:00 EEST | Tiedote
Suomen Asianajajien lukuvuoden mittainen kouluvierailukampanja on loppusuoralla. Tavoitteeksi asetetut sata maksutonta kouluvierailua on saavutettu, kun asianajajat ovat kuluneen lukuvuoden aikana kertoneet työstään ja oikeusjärjestelmästä eri puolilla Suomea.
Defensor Legisin teemanumero omistettu Matti Tolvaselle5.3.2026 09:30:00 EET | Tiedote
Defensor Legisin 4.3.2026 ilmestynyt rikos- ja prosessioikeuden teemanumero 1/2026 on omistettu tammikuussa 70 vuotta täyttäneelle emeritusprofessori Matti Tolvaselle.
Asianajajuus on ammatti, ei ura, sanoo Mikko Manner Advokaatissa. Käsittelyssä myös oikeusturvavakuutusten rajoitukset ja asianajajayrittäjyys25.2.2026 09:30:00 EET | Tiedote
Asianajaja Mikko Mannerin mukaan asianajajan keskeinen kilpailuetu kiristyvässä kilpailussa ovat eettiset säännöt kuten riippumattomuus ja velvollisuus toimia yksinomaan asiakkaan edun mukaisesti. Advokaatissa myös kerrotaan kotivakuutuksiin sisältyvien oikeusturvavakuutusten ehdoista ja rajoituksista sekä selvitetään, millaista on hypätä yrittäjäksi olemassa olevaan liiketoimintaan.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme