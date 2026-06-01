Kaupunginhallitus: Vuoden ensimmäinen osavuosikatsaus

Tapiola Sinfonietta ja Hassan Maikal rakentavat uudenlaista taitelijaresidenssiä 28.5.2026 14:43:00 EEST | Tiedote

Tapiola Sinfonietta aloittaa syksyllä 2026 ainutlaatuisen taiteellisen yhteistyön artisti–tuottaja Hassan Maikalin kanssa. Yhteistyön tavoitteena on rakentaa uudenlainen, pitkäkestoinen yleisötyön taitelijaresidenssipesti, jossa taiteilija kohtaa nuoret siellä, missä he ovat: nuorisotaloilla, omissa yhteisöissä, somessa ja lopulta myös konserttisaleissa. Residenssi tukee Espoon kaupunkistrategiaa 2025–2029, jonka ytimessä on ajatus Espoosta lasten ja nuorten pääkaupunkina. Nuorten aito osallisuus, kulttuuritoiminnan saavutettavuus ja kaupungin palvelujen jalkautuminen nuorten arkeen ovat niin uuden taiteilijaresidenssin kuin kaupungin strategian kulmakiviä.