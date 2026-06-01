Kaupunginhallitus: Vuoden ensimmäinen osavuosikatsaus
1.6.2026 14:08:36 EEST | Espoon kaupunki - Esbo stad | Tiedote
Kaupunginhallitus päätti ehdottaa, että valtuusto merkitsee vuoden 2026 ensimmäisen osavuosikatsauksen sekä Espoon kaupungin konserniraportin tammi-maaliskuu 2026 tiedoksi.
Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen mukaiset määrärahojen ja tuloarvioiden muutokset:
- Organisaation uudistumiseen liittyvät määrärahasiirrot: Nuorisopalveluiden palvelualue on siirtynyt kasvun ja oppimisen toimialalta kulttuurin tulosyksikköön. Lisäksi Hyvinvoinnin, terveyden ja osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia koskevat vastuut ja hyvinvoinnin, terveyden ja osallistumisen edistämisen -tiimi on siirtynyt elinvoiman esikunnasta liikunnan ja urheilun tulosyksikköön omaksi palvelualueekseen.
- Suurpellon taseyksikköön lisämäärärahaa yhteensä 4 milj. euroa. Lisämäärärahalla on tarkoitus rakentaa valmiiksi Henttaan puistokatu sekä Suurpellontien varren ja Kokinniitynportin kävely- ja pyöräilyreitti (1,6 milj. euroa), Lillhemtintie ja Tea Istan aukio (0,6 milj. euroa) sekä Bengtsbyntie ja Sepänkalliontie ja viimeistellä Kyläsepäntie, Hehkutie, Gerkinkartano, Hehkurinne ja Sepänkallionrinne (1,8 milj. euroa).
- Investointien käyttösuunnitelmaan esitetään lisättäväksi Tapiolan taseyksikössä työkohteeksi ramppien rakentaminen Länsiväylälle Keilaniemessä, jonka kustannusarvio on 17 milj. euroa.
Muut asiat hyväksyttiin esitysten mukaan.
Mervi Katainen
kaupunginhallituksen puheenjohtaja, elinkeino- ja kilpailukykyjaoston puheenjohtaja
Puh:+358 41 319 6988
mervi.katainen@espoo.fi
