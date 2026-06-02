Asianajajilta maksutonta oikeudellista neuvontaa Pride-viikolla 24.6.
3.6.2026 09:30:00 EEST | Suomen Asianajajat | Tiedote
Suomen Asianajajat järjestää keskiviikkona 24.6.2026 Helsingissä erityisesti lhbtiqa+-henkilöille suunnatun asianajajapäivystyksen, jossa saa maksutonta ja luottamuksellista neuvontaa kaikissa oikeudellisissa asioissa. Tapahtuma on osa Helsinki Pride -viikkoa.
Päivystys järjestetään ennakkoajanvarauksella Helsingin Hobo Hotelissa. Neuvontaa antavat vapaaehtoistyönä kokeneet asianajajat, joilla on osaamista sensitiivisestä ja kunnioittavasta kohtaamisesta. Heillä on kokemusta erityisesti yhdenvertaisuus-, rikos- sekä perhe- ja perintöasioista.
Maksuttomalla asianajajapäivystyksellä on pitkät perinteet: asianajajat ovat antaneet säännöllisesti maksutonta oikeudellista neuvontaa eri paikkakunnilla jo 30 vuoden ajan. Erityisesti lhbtiqa+-henkilöille kohdennettua neuvontaa on tarjottu viiden vuoden ajan osana Suomen Asianajajien kumppanuutta Helsinki Priden kanssa.
Aiemmilla kerroilla kävijöiden kysymykset ovat liittyneet esimerkiksi hedelmällisyyshoitoihin, äitiyden tunnustamiseen samaa sukupuolta olevien liitossa ja uusperheen perintöoikeudellisiin asioihin. Lisäksi on tullut ulkomaalais-, työ- ja rikosoikeuteen liittyviä kysymyksiä.
– Oikeudellisen avun hakeminen voi olla iso kynnys kenelle tahansa, mutta erityisesti silloin, jos on aiemmin tullut kohdatuksi epäasiallisesti tai joutunut pelkäämään syrjintää. Haluamme tarjota matalan kynnyksen mahdollisuuden keskustella luottamuksellisesti oikeudellisista kysymyksistä turvallisessa ympäristössä, sanoo asianajaja Marja Välilä.
– Asianajajana minulle on tärkeää, että jokainen tulee kohdatuksi kunnioittavasti omana itsenään ja saa tarvitsemansa oikeudellisen avun, toteaa asianajaja Leena Vesto.
Aika: Ke 24.6. klo 13–17
Paikka: Hobo Helsingissä (Kluuvikatu 4)
Ennakkoilmoittautuminen: Oman paikan voi varmistaa ilmoittautumalla etukäteen: https://tapahtumat.asianajajat.fi/pride-asianajajapaivystys. Palvelemme myös walk in -periaatteella ilman ajanvarausta, mikäli vapaita aikoja on saatavilla esimerkiksi peruutusten myötä.
Linkit: Etkö pääse nyt paikan päälle? Löydät seuraavat yleisten asianajajapäivystysten ajankohdat eri paikkakunnilla päivystyskalenteristamme.
Yhteyshenkilöt
Johanna KainulainenViestintäasiantuntijaSuomen AsianajajatPuh:+358 40 721 7289johanna.kainulainen@asianajajat.fi
Suomen Asianajajat
Suomessa on noin 2 400 asianajajaa, ja he kaikki ovat Suomen Asianajajien jäseniä. Suomen Asianajajat sääntelee ja valvoo asianajotoimintaa riippumattomana julkisoikeudellisena toimijana. Suomen Asianajajat myös edistää asianajopalveluiden laatua, kouluttaa ja tukee asianajajia sekä osallistuu aktiivisesti lainsäädännön kehittämiseen. Suomen Asianajajien nimi oli 31.12.2024 asti Suomen Asianajajaliitto.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Suomen Asianajajat
Toimiva oikeudenhoito on oikeusvaltion perusta2.6.2026 09:30:00 EEST | Tiedote
Vuoden 2027 eduskuntavaalien lähestyessä Suomen Asianajajat on julkaissut ehdotuksensa seuraavalle hallituskaudelle. Julkaisussa Toimiva oikeudenhoito turvaa oikeuden saatavuuden esitetään konkreettisia toimia oikeusvaltion, oikeusturvan ja oikeuden saatavuuden vahvistamiseksi Suomessa.
Voisiko yliopistoon tulla maksullinen väylä? Tätä pohtii Helsingin yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan dekaani Jukka Mähönen Advokaatissa. Käsittelyssä myös ihmiskaupan merkit ja boutique-asianajotoimistojen kuulumiset.27.5.2026 09:30:00 EEST | Tiedote
Helsingin yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan dekaani Jukka Mähönen katsoo juristikoulutusta poikkeuksellisen liiketaloudellisesta näkökulmasta. Advokaatissa kerrotaan myös, millaisista merkeistä asianajaja voi tunnistaa ihmiskaupan sekä kuullaan tiettyihin erikoisaloihin keskittyvien asianajotoimistojen kuulumisia.
Palkitsimme Defensor Legisin vuoden 2025 parhaat artikkelit20.5.2026 09:30:00 EEST | Tiedote
Suomen Asianajajaliiton Säätiö on Defensor Legis -julkaisun toimituksen esityksen mukaisesti myöntänyt vuosittaiset kirjoituspalkinnot erityisen korkeatasoisille Defensor Legisissä julkaistuille oikeudellisille kirjoituksille.
Asianajajat vierailivat sadalla oppitunnilla11.5.2026 09:30:00 EEST | Tiedote
Suomen Asianajajien lukuvuoden mittainen kouluvierailukampanja on loppusuoralla. Tavoitteeksi asetetut sata maksutonta kouluvierailua on saavutettu, kun asianajajat ovat kuluneen lukuvuoden aikana kertoneet työstään ja oikeusjärjestelmästä eri puolilla Suomea.
Defensor Legisin teemanumero omistettu Matti Tolvaselle5.3.2026 09:30:00 EET | Tiedote
Defensor Legisin 4.3.2026 ilmestynyt rikos- ja prosessioikeuden teemanumero 1/2026 on omistettu tammikuussa 70 vuotta täyttäneelle emeritusprofessori Matti Tolvaselle.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme