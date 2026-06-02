Suomen Asianajajat

Asianajajilta maksutonta oikeudellista neuvontaa Pride-viikolla 24.6.

3.6.2026 09:30:00 EEST | Suomen Asianajajat | Tiedote

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Suomen Asianajajat järjestää keskiviikkona 24.6.2026 Helsingissä erityisesti lhbtiqa+-henkilöille suunnatun asianajajapäivystyksen, jossa saa maksutonta ja luottamuksellista neuvontaa kaikissa oikeudellisissa asioissa. Tapahtuma on osa Helsinki Pride -viikkoa.

Kuvassa asianajaja Marja Välilä.
Asianajaja Marja Välilä on ollut mukana Pride-viikon asianajajapäivystyksessä useita kertoja. Paavo Lehtonen

Päivystys järjestetään ennakkoajanvarauksella Helsingin Hobo Hotelissa. Neuvontaa antavat vapaaehtoistyönä kokeneet asianajajat, joilla on osaamista sensitiivisestä ja kunnioittavasta kohtaamisesta. Heillä on kokemusta erityisesti yhdenvertaisuus-, rikos- sekä perhe- ja perintöasioista. 

Maksuttomalla asianajajapäivystyksellä on pitkät perinteet: asianajajat ovat antaneet säännöllisesti maksutonta oikeudellista neuvontaa eri paikkakunnilla jo 30 vuoden ajan. Erityisesti lhbtiqa+-henkilöille kohdennettua neuvontaa on tarjottu viiden vuoden ajan osana Suomen Asianajajien kumppanuutta Helsinki Priden kanssa.

Aiemmilla kerroilla kävijöiden kysymykset ovat liittyneet esimerkiksi hedelmällisyyshoitoihin, äitiyden tunnustamiseen samaa sukupuolta olevien liitossa ja uusperheen perintöoikeudellisiin asioihin. Lisäksi on tullut ulkomaalais-, työ- ja rikosoikeuteen liittyviä kysymyksiä.

– Oikeudellisen avun hakeminen voi olla iso kynnys kenelle tahansa, mutta erityisesti silloin, jos on aiemmin tullut kohdatuksi epäasiallisesti tai joutunut pelkäämään syrjintää. Haluamme tarjota matalan kynnyksen mahdollisuuden keskustella luottamuksellisesti oikeudellisista kysymyksistä turvallisessa ympäristössä, sanoo asianajaja Marja Välilä.

– Asianajajana minulle on tärkeää, että jokainen tulee kohdatuksi kunnioittavasti omana itsenään ja saa tarvitsemansa oikeudellisen avun, toteaa asianajaja Leena Vesto.

Aika: Ke 24.6. klo 13–17

Paikka: Hobo Helsingissä (Kluuvikatu 4)

Ennakkoilmoittautuminen: Oman paikan voi varmistaa ilmoittautumalla etukäteen: https://tapahtumat.asianajajat.fi/pride-asianajajapaivystys. Palvelemme myös walk in -periaatteella ilman ajanvarausta, mikäli vapaita aikoja on saatavilla esimerkiksi peruutusten myötä.

Linkit: Etkö pääse nyt paikan päälle? Löydät seuraavat yleisten asianajajapäivystysten ajankohdat eri paikkakunnilla päivystyskalenteristamme.

Yhteyshenkilöt

Suomen Asianajajat

Suomessa on noin 2 400 asianajajaa, ja he kaikki ovat Suomen Asianajajien jäseniä. Suomen Asianajajat sääntelee ja valvoo asianajotoimintaa riippumattomana julkisoikeudellisena toimijana. Suomen Asianajajat myös edistää asianajopalveluiden laatua, kouluttaa ja tukee asianajajia sekä osallistuu aktiivisesti lainsäädännön kehittämiseen. Suomen Asianajajien nimi oli 31.12.2024 asti Suomen Asianajajaliitto.

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