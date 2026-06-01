Pikkuhuuhkajien mediaohjelma kesäkuun otteluihin
1.6.2026 15:05:32 EEST | Suomen Palloliitto | Tiedote
Suomen alle 21-vuotiaiden maajoukkue (2004 ja myöh. syntyneet) pelaa kesäkuussa kaksi maaottelua. Torstaina 4.6. kohdataan Ruotsi Kalmarissa kello 18 ja maanantaina 8.6. Norja Mossissa kello 19 Suomen aikaa. Molemmat ottelut näytetään suorana Yle Areenassa.
Suomen alle 21-vuotiaiden maajoukkue (2004 ja myöh.synt.) aloitti vuoden 2026 voittamalla EM-karsintaotteluissa San Marinon vieraissa lukemin 0–8 ja Kyproksen kotona lukemin 0–3.
Karsinnat kohti kesällä 2027 pelattavia U21-EM-kisoja jatkuvat syyskuussa Tampereella ottelulla Espanjaa vastaan – mutta kovia pelejä pelataan myös kesäkuussa, kun vieraaksi mennään naapurimaihin Ruotsiin ja Norjaan.
Päävalmentaja Mika Lehkosuon keskiviikkona nimeämään joukkueeseen on tullut viikonlopun aikana muutamia muutoksia. Rony Jansson nimettiin perjantaina Huuhkajien joukkueeseen, ja Arttu Lötjönen, Pyry Mentu, Tuomas Pippola sekä Adrian Svanbäck ovat joutuneet jäämään sivuun loukkaantumisten vuoksi. Heidän tilalleen on nimetty TPS:n Oscar Häggström, AC Oulun Julius Paananen, Ilveksen Jesse Kilo ja HJK:n David Ezeh.
Pikkuhuuhkajien kesäkuun mediaohjelma (ajat Suomen aikaa)
Ti 2.6. klo 11.15-11.45: Mediatunti (puhelinhaastattelut, Ruotsi)
Ke 3.6. klo 15.45-16.15: Mediatunti (puhelinhaastattelut, Ruotsi)
To 4.6. klo 18: Ruotsi–Suomi, Fredriksskans IP, Kalmar
La 6.6. klo 12.15-12.45: Mediatunti (puhelinhaastattelut, Norja)
Su 7.6. klo 16-16.30: Mediatunti (puhelinhaastattelut, Norja)
Ma 8.6. klo 19: Norja-Suomi, Melløs Stadion, Moss
Haastattelu- ja mediapyynnöissä ottakaa yhteyttä:
Niko Tykkyläinen, U21-maajoukkueen tiedottaja
040 559 0646
niko.tykkylainen(a)palloliitto.fi
