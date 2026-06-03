Ennakkotiedote: Anu Kolmosen uusin romaani kysyy, kenellä on oikeus elää ja olla olemassa nyky-Suomessa, millä ehdoilla ja miten

Jyrki Pellinen kuvaa uutuusromaanissaan muuttuvaa Helsinkiä ja eletyn elämän muuttamia miehiä 25.5.2026 09:00:00 EEST | Tiedote

Jyrki Pellisen romaani Inarintie on julkaistu Aviadorin kustantamana. Inarintien päähenkilö Marko, jolla saattaa olla yhtäläisyyksiä kirjailija Pelliseen, on ottanut viidennen askeleen käydessään päivästä toiseen Helsingin antikvariaateissa ja AA-kerhoissa. Ruokakaupassa ja ravintoloissakin täytyy välillä vierailla, sillä ihminen ei elä pelkästään kirjoista. Marko käy keskustelua itsensä ja toisten vajavaisten miesten kanssa omasta ja heidän todellisesta luonteestaan. Menneisyydessä luetut kirjat ja eletty elämä vaikuttavat yhä nykyhetken puheisiin ja tunnelmiin, vaikka sisäinen ja ulkoinen maailma on muuttunut. Tutuissa taloissa vanhat ravintolat ovat vaihtuneet uusiin ja niissä istuvat ihmiset ovat myös muuttuneet suhteissaan itseensä ja muihin. Tilat ovat samoja, tilaukset erilaisia kuin ennen. Jyrki Pellinen ikuistaa muuttuvaa Helsinkiä ja ihmistä näkijän ja ajattelijan läpivalaisevalla katseella ja kuvauksella. Hän kirjoittaa kieltä, joka ei ainoastaan tallenna vaan myös luo todel