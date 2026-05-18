Everon Group vahvistaa sitoutumistaan tietoturvaan ja hyvään hallintotapaan
2.6.2026 09:30:00 EEST | Everon Group Suomi | Tiedote
Hoivateknologiayhtiö Everon Group on saanut koko konsernille ISO/IEC 27001 -sertifioinnin. Aiemmin tänä vuonna Everon Suomi ja Everon Ruotsi toivat markkinoille myös Trust Center -palvelualustan, joka nopeuttaa ja selkeyttää julkisen sektorin hankintoja tarjoamalla keskitetyn näkymän tietoturvaan ja vaatimustenmukaisuuteen liittyvään tietoon.
Sertifiointi ei ole yksittäinen projekti, vaan virallinen tunnustus toimintatavoille, jotka ovat jo vakiintunut osa Everon Groupin toimintaa kaikilla sen markkina-alueilla. Sertifiointi vahvistaa liiketoiminnan eri osa-alueilla käytössä olevat toimivat prosessit tuotekehityksestä palvelutoimituksiin ja asiakastukeen. Suomi saavutti ISO 27001-sertifioinnin jo vuonna 2022. Nyt se saatiin myös Ruotsiin ja Isoon-Britanniaan.
”Sertifiointi perustuu riippumattomaan auditointiin, joka kattoi Everonin keskeiset operatiiviset toiminnot, mukaan lukien myynnin, toimitukset ja asiakaspalvelun. Auditoinnin laajuus on ulottunut teknisten ja taustatoimintojen lisäksi myös niihin prosesseihin, jotka tukevat asiakkaita päivittäisessä toiminnassa”, tarkentaa Everon Groupin laatupäällikkö Jarkko Rantanen.
Konkreettisesti todennettua luotettavuutta, läpinäkyvyyttä ja tietoturvaa
Everonin toimintaa arvioineet riippumattomat auditoijat nostivat esiin organisaation poikkeuksellisen vahvan tietoturva- ja tietosuojakulttuurin sekä aidon sitoutumisen turvallisuuteen kaikilla tasoilla. Tehokas IT-työkalujen hyödyntäminen, selkeä tuotteenhallintamalli sekä erittäin toimivat asiakastuen ja poikkeamienhallinnan prosessit varmistavat, että tarjotut palvelut toimivat luotettavasti arjessa.
Asiakkaille tämä tarkoittaa ennen kaikkea varmuutta. Everonin toimintamallit asiakasdatan käsittelystä palvelutuotantoon ja poikkeamien hallintaan perustuvat systemaattisiin kontrolleihin, jatkuvaan riskien arviointiin sekä aktiiviseen kehittämiseen.
”Olemme ottaneet läpinäkyvyydessä vielä askeleen pidemmälle. Kuntien digitalisoidessa hoiva- ja hyvinvointipalvelujaan kasvavat vaatimukset tietoturvan, sääntelyn noudattamisen ja käyttövarmuuden osalta. Samalla hankinnoista tulee monessa kohdin entistä raskaampia, kun prosesseja kuormittavat laajat turvallisuuskyselyt, manuaaliset tarkastukset sekä lisääntyvät sääntelyvaatimukset. Tähän tarpeeseen Everon on tuonut Suomen ja Ruotsin markkinoille Trust Center -palvelualustan. Se tarjoaa yhden keskitetyn reaaliaikaisen näkymän kaikkiin olennaisiin tietoihin tietoturvasta, vaatimustenmukaisuudesta sekä hallintamalleista, Rantanen kertoo.
Tietoturva ja tietosuoja kiinteä osa järjestelmiä ja palveluita
Auditoinnissa tunnistettiin Everonin security by design -lähestymistapa, jossa tietoturva huomioidaan jo tuotekehityksen ja priorisoinnin alkuvaiheissa sen sijaan, että ratkaisuja toteutettaisiin jälkikäteen. Näin tietoturva ja tietosuoja ovat kiinteä osa käytössä olevia järjestelmiä ja palveluita.
ISO/IEC 27001 -sertifiointi edellyttää jatkuvia valvonta-auditointeja sekä riippumatonta uudelleenarviointia kolmen vuoden välein.
”Koko konsernia koskeva sertifiointi on meille tärkeä, koska se kuvastaa tapaamme toimia jo ennestään. Tietoturva, hyvä hallintotapa ja tietosuoja eivät ole asioita, joita olemme ottaneet käyttöön vain auditointia varten, vaan ne ovat kiinteä osa organisaatiomme toimintaa ja liiketoimintamme perustaa. Toimintatapamme ja standardimme on suunniteltu tukemaan asiakkaitamme ja heidän huolenpitonsa piirissä olevia ihmisiä, ja ne ohjaavat sitä, miten suunnittelemme, toimitamme ja tuemme palveluitamme käytännössä”, Rantanen sanoo.
Digitalisaation edetessä asumisen ja hoivan palveluissa vahvat hallintamallit ja kattavat tietoturvakäytännöt ovat yhä keskeisemmässä roolissa turvallisten, luotettavien ja skaalautuvien palveluiden mahdollistamisessa.
“Asumisen ja hoivan palveluntarjoajien hyödyntäessä yhä enemmän verkottuneita pilvipohjaisia järjestelmiä, luottamuksen ylläpitäminen ja arkaluonteisen tiedon suojaaminen ovat entistä tärkeämpiä. ISO 27001 tarjoaa riippumattoman varmistuksen siitä, että prosessimme, järjestelmämme ja toimintakulttuurimme vastaavat näihin odotuksiin.”
Yhteyshenkilöt
Jarkko Rantanen
Laatupäällikkö, Everon Group
p. +358 405799812
jarkko.rantanen@everon.fi
Kuvat
Linkit
Everon Group Suomi
Everon Group on eurooppalainen hyvinvointi- ja hoivateknologiayhtiö, joka tarjoaa pilvipohjaisia langattomia ratkaisuja turvalliseen asumiseen ja hoivan tueksi. Everonin ainutlaatuinen teknologia ja palvelut muodostavat kehittyneen ekosysteemin, jonka avulla sosiaali- ja terveydenhuollon sekä asumispalvelujen toimijat voivat hyödyntää reaaliaikaista potilastietoa laadukkaamman ja vaikuttavamman hoivan toteuttamiseen. Tavoitteenamme on, että hoiva-asiakkaat voivat elää mahdollisimman pitkään itsenäistä ja täysipainoista elämää omassa kodissa.
Everonin ekosysteemi on joustava, avoin ja täysin digitaalinen kokonaisuus. Älykäs ohjelmisto ja langaton laitteisto nivoutuvat yhteen skaalautuviksi ja yhteensopiviksi ratkaisuiksi, jotka tukevat ennakoivaa toimintaa sekä yksilöllisen hoivan suunnittelua. Everon Group on markkinajohtaja Ruotsissa ja Iso-Britanniassa kasvamme vauhdilla. Suomessa olemme jo kymmenien tuhansien hoitajien ja läheisten luotettu kumppani.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Everon Group Suomi
Milja Saksi hoivateknologiayritys Everon Groupin toimitusjohtajaksi18.5.2026 13:00:00 EEST | Tiedote
Everon Group on nimittänyt Milja Saksin konsernin uudeksi toimitusjohtajaksi 1.6.2026 alkaen.
Everonin uusi ”Night Owl” tuo tekoälyn entistä paremmin osaksi ikäihmisten turvallista arkea17.3.2026 09:45:03 EET | Tiedote
Everon Group laajentaa hoivateknologiatarjontaansa uudella Night Owl -ratkaisulla. Tekoälyyn perustuva digitaalinen huolenpitoratkaisu tunnistaa hoivaympäristöissä keskeisiä turvallisuusriskejä sekä niihin liittyviä tapahtumia, ja välittää hälytykset suoraan hoitohenkilöstölle.
"Kun teknologia seuraa, hoitaja voi hoitaa", kertoo pohjoismainen tutkimus15.1.2026 09:30:25 EET | Tiedote
Pohjoismainen vaikuttavuustutkimus osoittaa, että digitaalisella seurannalla voidaan keventää hoivatyötä, parantaa turvallisuutta ja saavuttaa merkittäviä kustannussäästöjä esimerkiksi kotihoidossa ja hoiva-asumisessa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme