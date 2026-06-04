Muistan metsän -valokuvanäyttely tuo metsäkadon yksilön tunnetasolle

Luonnossa liikkuvat eivät voi olla huomaamatta metsätaloutemme seurauksia: luonnonmetsät on hävitetty lähes kokonaan. Etelä-Suomen metsistä on suojeltu vain kuusi prosenttia. Muistan metsän -näyttelyn tarinat ja valokuvat tuovat esille metsäluonnon huolestuttavaa nykytilannetta ja ihmisten kokemuksia siitä.

Valokuvanäyttelyn tarinat on koottu eri puolilta Suomea: Ylläkseltä Loviisaan ja Kiteeltä Kankaanpäähän. Näyttely antaa metsiemme kadolle kasvot ja äänen. Aihetta lähestytään kunnioittavasti ja totuudenmukaisesti, monimuotoisen luonnon puolesta puhuen.

Valokuvanäyttelyn ovat toteuttaneet valo- ja videokuvaajat Krista Ylinen ja Joonas Linkola. Vuosia ammattikuvaajina toimineet ystävykset ovat kiertäneet Suomea yhdessä ja erikseen, ja kokeneet myös omien lapsuudenmetsiensä menettämisen tuskan. Krista ja Joonas ovat myös omilla tarinoillaan mukana näyttelyssä.

Villa Elfvikin luontotalo (Elfvikintie 4, Espoo) on avoinna ma-pe klo 9–16 ja la-su klo 10–16. Suljettu juhannuksena 19.-20.6.2026. Café Elfvik on avoinna sunnuntaisin talon aukioloaikoina. Vapaa pääsy.

Median edustajat ovat tervetulleita näyttelyn avajaisiin tiistaina 9.6.2026 klo 17.00–18.30.