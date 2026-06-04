Muistan metsän -valokuvanäyttely tuo metsäkadon yksilön tunnetasolle
4.6.2026 13:48:08 EEST | Espoon kaupunki - Esbo stad | Tiedote
Valokuvanäyttely kertoo metsäluonnon merkityksestä henkilökohtaisten, mutta samaistuttavien tarinoiden kautta. Näyttely on esillä Villa Elfvikin luontotalossa 10.6.-6.9.2026.
Luonnossa liikkuvat eivät voi olla huomaamatta metsätaloutemme seurauksia: luonnonmetsät on hävitetty lähes kokonaan. Etelä-Suomen metsistä on suojeltu vain kuusi prosenttia. Muistan metsän -näyttelyn tarinat ja valokuvat tuovat esille metsäluonnon huolestuttavaa nykytilannetta ja ihmisten kokemuksia siitä.
Valokuvanäyttelyn tarinat on koottu eri puolilta Suomea: Ylläkseltä Loviisaan ja Kiteeltä Kankaanpäähän. Näyttely antaa metsiemme kadolle kasvot ja äänen. Aihetta lähestytään kunnioittavasti ja totuudenmukaisesti, monimuotoisen luonnon puolesta puhuen.
Valokuvanäyttelyn ovat toteuttaneet valo- ja videokuvaajat Krista Ylinen ja Joonas Linkola. Vuosia ammattikuvaajina toimineet ystävykset ovat kiertäneet Suomea yhdessä ja erikseen, ja kokeneet myös omien lapsuudenmetsiensä menettämisen tuskan. Krista ja Joonas ovat myös omilla tarinoillaan mukana näyttelyssä.
Villa Elfvikin luontotalo (Elfvikintie 4, Espoo) on avoinna ma-pe klo 9–16 ja la-su klo 10–16. Suljettu juhannuksena 19.-20.6.2026. Café Elfvik on avoinna sunnuntaisin talon aukioloaikoina. Vapaa pääsy.
Median edustajat ovat tervetulleita näyttelyn avajaisiin tiistaina 9.6.2026 klo 17.00–18.30.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Krista Ylinen, puh. 0400 749 413, muistanmetsan@gmail.com
Villa Elfvikin luontotalo, puh. 043 826 8092, villaelfvik@espoo.fi
Kuvat
Linkit
Villa Elfvikin luontotalo
Villa Elfvikin luontotalo kuuluu Espoon ympäristö- ja rakennusvalvontakeskuksen ympäristönsuojelun palvelualueeseen.
Ympäristönsuojelun palvelualue edistää ympäristövastuullisuutta Espoossa vaalimalla ja parantamalla luonnon monimuotoisuutta ja toimintakykyä, ennaltaehkäisemällä ja korjaamalla ympäristöhaittoja sekä lisäämällä ympäristötietoisuutta ja kannustamalla vaikuttamaan.
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