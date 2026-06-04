Espoon kaupunki - Esbo stad

Muistan metsän -valokuvanäyttely tuo metsäkadon yksilön tunnetasolle

4.6.2026 13:48:08 EEST | Espoon kaupunki - Esbo stad | Tiedote

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Valokuvanäyttely kertoo metsäluonnon merkityksestä henkilökohtaisten, mutta samaistuttavien tarinoiden kautta. Näyttely on esillä Villa Elfvikin luontotalossa 10.6.-6.9.2026.

Kaksi lasta kävelee hakkuuaukealla metsässä.
Krista Ylinen

Luonnossa liikkuvat eivät voi olla huomaamatta metsätaloutemme seurauksia: luonnonmetsät on hävitetty lähes kokonaan. Etelä-Suomen metsistä on suojeltu vain kuusi prosenttia. Muistan metsän -näyttelyn tarinat ja valokuvat tuovat esille metsäluonnon huolestuttavaa nykytilannetta ja ihmisten kokemuksia siitä.

Valokuvanäyttelyn tarinat on koottu eri puolilta Suomea: Ylläkseltä Loviisaan ja Kiteeltä Kankaanpäähän. Näyttely antaa metsiemme kadolle kasvot ja äänen. Aihetta lähestytään kunnioittavasti ja totuudenmukaisesti, monimuotoisen luonnon puolesta puhuen.

Valokuvanäyttelyn ovat toteuttaneet valo- ja videokuvaajat Krista Ylinen ja Joonas Linkola. Vuosia ammattikuvaajina toimineet ystävykset ovat kiertäneet Suomea yhdessä ja erikseen, ja kokeneet myös omien lapsuudenmetsiensä menettämisen tuskan. Krista ja Joonas ovat myös omilla tarinoillaan mukana näyttelyssä.

Villa Elfvikin luontotalo (Elfvikintie 4, Espoo) on avoinna ma-pe klo 9–16 ja la-su klo 10–16. Suljettu juhannuksena 19.-20.6.2026. Café Elfvik on avoinna sunnuntaisin talon aukioloaikoina. Vapaa pääsy.

Median edustajat ovat tervetulleita näyttelyn avajaisiin tiistaina 9.6.2026 klo 17.00–18.30.

Avainsanat

luontokatonäyttelyvilla elfvik

Yhteyshenkilöt

Krista Ylinen, puh. 0400 749 413, muistanmetsan@gmail.com
Villa Elfvikin luontotalo, puh. 043 826 8092, villaelfvik@espoo.fi

Kuvat

Kaksi lasta kävelee hakkuuaukealla metsässä.
Krista Ylinen
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Henkilö seisoo metsässä katsoen avoimelle kentälle. Aurinko paistaa puiden lomasta.
Krista Ylinen
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Henkilö seisoo suuren oksakasan edessä metsässä.
Krista Ylinen
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Linkit

Villa Elfvikin luontotalo

Villa Elfvikin luontotalo kuuluu Espoon ympäristö- ja rakennusvalvontakeskuksen ympäristönsuojelun palvelualueeseen.

Ympäristönsuojelun palvelualue edistää ympäristövastuullisuutta Espoossa vaalimalla ja parantamalla luonnon monimuotoisuutta ja toimintakykyä, ennaltaehkäisemällä ja korjaamalla ympäristöhaittoja sekä lisäämällä ympäristötietoisuutta ja kannustamalla vaikuttamaan. 

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Espoon luontoviisaat pihat -kisa on käynnistynyt. Espoolaisten asuin- ja vapaa-ajan rakennusten pihoille suunnatussa pihakisassa etsitään luontoviisaita pihoja. Kilpailun tavoitteena on sekä jakaa tietoa luontoviisaudesta että kerätä innostavia esimerkkejä luontoviisaista pihoista suunnittelijoiden ja kaikkien espoolaisten hyödyksi, iloksi ja inspiraatioksi. Kilpailuaika on 1.6.-15.7.2026. Voittajat julkistetaan ja palkitaan Espoo-päivänä 29.8.2026.

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