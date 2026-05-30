Mediakutsu: Arkipyhät, Trump, julkisuus ja kasvu esillä – Yrittäjät SuomiAreenassa
1.6.2026 15:36:06 EEST | Suomen Yrittäjät | Tiedote
Suomen Yrittäjät tuo Porin SuomiAreenaan päivänpolttavia keskusteluaiheita ja huippupuhujia. Yrittäjillä on Satakunta-lava hallussa tiistaina 23.6. kello 10–18. Kaikkia kahdeksaa keskustelua voi seurata paikan päällä ja suorana lähetyksenä MTV Katsomossa.
Median edustajat ovat tervetulleita seuraamaan lavaohjelmaa.
– Suomen Yrittäjät nostaa yrittäjille tärkeät teemat keskusteluun tavalla, joka kiinnostaa niin yrittäjiä kuin laajasti suomalaisia, kertoo toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen.
Keskusteluja juontavat tunnetut toimittajat Jari Korkki, Nina Rahkola ja Sami Sykkö.
Keskustelijoina on tunnettuja kasvoja ja mielipidevaikuttajia yrityselämästä, politiikan huipulta sekä tieteen ja taiteen kärjestä.
Arkipyhistä mitataan näkemyksiä kello 14.00, jolloin julkistetaan myös Yrittäjien työmarkkinoiden uudistamisohjelma. Satakunnan väittelyssä kello 12 selviää myös, mitkä musiikkikappaleet antavat alueen kärkipoliitikoille energiaa.
Lavalle nousevat muun muassa PMMP:stä tuttu artisti, yrittäjä Mira Luoti, tutkijat Markku Ruotsila ja Maria Lindén, äänentoistolaitevalmistaja Genelecin toimitusjohtaja Siamäk Naghian, EK:n toimitusjohtaja Minna Helle, SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta, YTHS:n toimitusjohtaja Annika Saarikko ja vuoden yksinyrittäjä Katra Solopuro.
Koko päivän ohjelma ja keskustelijat löytyvät tarkemmin täältä.
Suomen Yrittäjät SuomiAreenassa tiistaina 23.6. Satakunta-lavalla
- kello 10.00–10.45 Suuri Trump-keskustelu: Mitä on odotettavissa?
- kello 11.00–11.45 Yrittäjänä julkisuudessa: Tuki vai taakka?
- kello 12.00–12.45 Satakunnan kärkipoliitikkoväittely: Kuka näyttää suunnan?
- kello 13.00–13.45 Nuoret tähtäävät maailmalle: Jarruttavatko suomalainen vaatimattomuus ja kateus?
- kello 14.00–14.45 Arkipyhät: pois vai ei – Miten työelämää pitäisi uudistaa?
- kello 15.00–15.45 Nuoret, perheet ja yrittäjät murroksessa: Kuka tekee työn tulevaisuudessa?
- kello 16.00–16.45 Luovuus yrityksen kasvun moottorina: Voiko yritystä johtaa ilman kulttuuria? Yhteistyössä Suomen Kulttuurirahaston kanssa.
- kello 17.00–17.45 Puolueiden johtavat nimet kertovat: Kuka käynnistää kasvun?
Satakunta-lava on entinen Vaakuna-lava hotellin vieressä Gallen-Kallelankadulla.
Elinkeinoelämän yhteinen keskustelu SuomiAreenassa keskiviikkona 24.6. Kirkkolavalla
- kello 12.00–12.45 Voiko tulevaisuuteen luottaa? Elinkeinoelämä näyttää suuntaa
Elinkeinoelämän järjestöjen toimitusjohtajat Mikael Pentikäinen, Minna Helle, Juho Romakkaniemi ja Minna Vanhala-Harmanen nousevat yhdessä samalle lavalle. Keskustelun järjestävät yhteistyössä Suomen Yrittäjät, Elinkeinoelämän keskusliitto, Perheyrittäjät ja Keskuskauppakamari.
Janika TikkalaviestintäjohtajaPuh:0469234386janika.tikkala@yrittajat.fi
Suomen Yrittäjät on jäsenmäärältään elinkeinoelämän suurin keskusjärjestö, joka ajaa yrittäjien sekä pienten ja keskisuurten yritysten asiaa. Jäseniä Yrittäjien paikallisyhdistyksissä on lähes 70 000 ja toimialajärjestöissä noin 26 000. Ne työllistävät Tilastokeskuksen (2023) mukaan yrittäjät mukaan lukien noin 590 000 henkilöä ja yritysten yhteenlaskettu liikevaihto on noin 171 miljardia euroa. Yrittäjäjärjestön toiminta rakentuu 372 paikallisyhdistyksestä, 21 aluejärjestöstä ja 47 toimialajärjestöstä. Lisätietoa: www.yrittajat.fi.
