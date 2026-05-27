Globaalin markkinajohtajan kärki siirtyy Sectolle: kaupalliseksi johtajaksi Daniela Kalpala
2.6.2026 12:00:00 EEST | Secto Automotive Oy | Tiedote
Secto Automotive aikoo nousta muutamassa vuodessa Suomen suurimmaksi autoleasing- ja palveluyhtiöksi, eikä peittele tavoitettaan. Nousua vauhdittamaan yhtiö on nimittänyt kaupalliseksi johtajaksi Daniela Kalpalan, jolla on yli 20 vuoden kokemus leasingalalta ja suurista kansainvälisistä asiakkuuksista. Kalpala aloitti tehtävässä 27. toukokuuta.
Yhä useampi yritys ulkoistaa autokantansa ja etsii enemmän kuin rahoitusta: ennakoitavuutta, kulujen läpinäkyvyyttä ja hallintaa sekä työkaluja päästöjen kuriin. Markkina on iso, sillä yritykset hankkivat lähes puolet Suomessa rekisteröidyistä uusista autoista. Niiden autokannat ovat avainasemassa, kun Suomi siirtyy vähäpäästöisempään liikenteeseen.
“Olemme uusmyynnissä toisena, mutta tähtäämme ykköseksi. Se ei ole rehvastelua vaan tahtotila: mitä suurempi olemme, sitä nopeammin suomalaisesta autoilusta tulee kestävää. Daniela tuo tiimiimme lisää juuri sitä kokemusta, jota suuret ja kansainväliset asiakkuudet edellyttävät”, sanoo Secton toimitusjohtaja Markus Vuolle.
Kalpalan osaaminen ei rajoitu myyntiin. Hän on kehittänyt myös järjestelmiä, prosesseja ja asiakaspalvelua. Sectoon hän siirtyi Ayvensilta, joka tunnettiin aiemmin nimellä ALD Automotive.
“Secto kasvaa nyt vauhdilla, ja halusin mukaan tavoittelemaan markkinoiden kärkisijaa. Edellytykset tavoitteen saavuttamiseksi ovat hyvät: meillä on sitoutunut tiimi, joka laittaa asiakkaan aina etusijalle. Tarjoamme asiakkaillemme markkinoiden parhaat digitaaliset työkalut, jotka tuovat etua myös suurimmissa yritysasiakkuuksissa”, sanoo kaupallinen johtaja Daniela Kalpala.
Kärkisija ansaitaan myös asiakaskokemuksella. “Hyvä asiakaskokemus syntyy selkeästä johtamisesta ja yhtenäisestä tekemisestä. Vuoden vaihteessa tehdyn organisaatiomuutoksen myötä myynti, markkinointi ja asiakaskokemus toimivat entistä tiiviimmin yhdessä, mikä mahdollistaa aidosti henkilökohtaisen palvelun kasvavalle asiakaskunnallemme. NPS-tuloksemme 54 kertoo vahvasta perustasta, mutta kasvutavoitteemme edellyttävät vielä parempaa asiakaskokemusta”, kertoo asiakaskokemusjohtaja Satu Apukka.
Pikafaktat
- Suomen kolmanneksi suurin henkilöautojen ja toiseksi suurin pakettiautojen omistaja
- Markkinajohtaja alle 30 auton kannoissa, markkinaosuus noin 26 %
- Kestävän autoilun edelläkävijä vuodesta 2010
- NPS 54 (2025)
Yhteyshenkilöt
Markus VuolleCEOSecto Automotive OyPuh:+358 44 015 1100markus.vuolle@secto.fi
Daniela Kalpalakaupallinen johtajaSecto Automotive OyPuh:+358 50 578 03 54daniela.kalpala@secto.fi
Tietoa Sectosta:
Secto Automotive on vuonna 2007 perustettu, suomalaisessa omistuksessa oleva autoleasingpalveluyhtiö. Kestävän kehityksen periaatteet ja siirtymä pois fossiilisista polttoaineista ohjaavat liiketoimintaamme. Meillä on noin 4 100 yritysasiakasta ja pidämme huolta yli 11 000 auton elinkaaresta. Vuonna 2025 Secto Automotiven vertailukelpoinen liikevaihto (FAS) oli 235 miljoonaa euroa.
