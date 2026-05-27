Globaalin markkinajohtajan kärki siirtyy Sectolle: kaupalliseksi johtajaksi Daniela Kalpala

Yhä useampi yritys ulkoistaa autokantansa ja etsii enemmän kuin rahoitusta: ennakoitavuutta, kulujen läpinäkyvyyttä ja hallintaa sekä työkaluja päästöjen kuriin. Markkina on iso, sillä yritykset hankkivat lähes puolet Suomessa rekisteröidyistä uusista autoista. Niiden autokannat ovat avainasemassa, kun Suomi siirtyy vähäpäästöisempään liikenteeseen.

“Olemme uusmyynnissä toisena, mutta tähtäämme ykköseksi. Se ei ole rehvastelua vaan tahtotila: mitä suurempi olemme, sitä nopeammin suomalaisesta autoilusta tulee kestävää. Daniela tuo tiimiimme lisää juuri sitä kokemusta, jota suuret ja kansainväliset asiakkuudet edellyttävät”, sanoo Secton toimitusjohtaja Markus Vuolle.

Kalpalan osaaminen ei rajoitu myyntiin. Hän on kehittänyt myös järjestelmiä, prosesseja ja asiakaspalvelua. Sectoon hän siirtyi Ayvensilta, joka tunnettiin aiemmin nimellä ALD Automotive.

“Secto kasvaa nyt vauhdilla, ja halusin mukaan tavoittelemaan markkinoiden kärkisijaa. Edellytykset tavoitteen saavuttamiseksi ovat hyvät: meillä on sitoutunut tiimi, joka laittaa asiakkaan aina etusijalle. Tarjoamme asiakkaillemme markkinoiden parhaat digitaaliset työkalut, jotka tuovat etua myös suurimmissa yritysasiakkuuksissa”, sanoo kaupallinen johtaja Daniela Kalpala.

Kärkisija ansaitaan myös asiakaskokemuksella. “Hyvä asiakaskokemus syntyy selkeästä johtamisesta ja yhtenäisestä tekemisestä. Vuoden vaihteessa tehdyn organisaatiomuutoksen myötä myynti, markkinointi ja asiakaskokemus toimivat entistä tiiviimmin yhdessä, mikä mahdollistaa aidosti henkilökohtaisen palvelun kasvavalle asiakaskunnallemme. NPS-tuloksemme 54 kertoo vahvasta perustasta, mutta kasvutavoitteemme edellyttävät vielä parempaa asiakaskokemusta”, kertoo asiakaskokemusjohtaja Satu Apukka.

