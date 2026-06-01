Fingrid on toimittanut Energiavirastolle Suomen ja Ruotsin välisiä hintasuojausmahdollisuuksia koskevan ehdotuksen

Energiaviraston 1.12.2025 antama päätös velvoitti Fingridiä laatimaan ehdotuksen järjestelyistä sähkön hintasuojausmahdollisuuksien parantamiseksi Suomen tarjousalueella. Vastauksena sille asetettuun velvoitteeseen Fingrid on laatinut markkinatakaustoiminnan tukemiseen perustuvan ehdotuksen.

Ehdotetussa markkinatakausjärjestelyssä Fingrid tukisi organisoiduilla markkinapaikoilla toteuttavaa markkinatakaustoimintaa enintään 1,2 miljoonalla eurolla vuosittain. Tuki rahoitettaisiin pullonkaulatuloilla. Markkinatakausjärjestelyyn osallistuvilta markkinaosapuolilta edellytettäisiin sopimusta Fingridin ja markkinaosapuolen valitseman johdannaispörssin kanssa. Tuen saanti edellyttäisi päivittäistä vähimmäisvolyymien mukaista osto- ja myyntitarjousten tekemistä johdannaispörssiin. Järjestelyssä mukana olevien markkinaosapuolten suoriutumista arvioitaisiin osto- ja myyntitarjousten välisen hintaeron ja toteutuneiden kaupankäyntivolyymien perusteella, ja maksettavat korvaukset määräytyisivät suoriutumisarvioinnin perusteella.

Fingrid on toimittanut markkinatakausjärjestelyä koskevan ehdotuksen Energiaviraston hyväksyttäväksi 29.5.2026. Energiaviraston hyväksynnän jälkeen Fingridillä on kuusi kuukautta aikaa toteuttaa ehdotetut järjestelyt. Järjestelyn yksityiskohdat määritetään toteutusvaiheessa. Ehdotettu järjestely tulisi käyttöön aikaisintaan vuoden 2027 loppupuolella. Ehdotettu järjestely on määräaikainen ja se voidaan keskeyttää, mikäli sille asetettuja tavoitteita ei saavuteta.

