Fingrid on toimittanut Energiavirastolle Suomen ja Ruotsin välisiä hintasuojausmahdollisuuksia koskevan ehdotuksen
1.6.2026 15:29:05 EEST | Fingrid Oyj | Tiedote
Fingrid on toimittanut 29.5.2026 Energiavirastolle ehdotuksensa Suomen ja Ruotsin välisten hintasuojausmahdollisuuksien parantamisesta. Fingrid ehdottaa markkinatakausjärjestelyn käyttöönottoa. Järjestelyn tavoitteena on lisätä kaupankäyntimahdollisuuksia sähkön johdannaiskaupassa Suomessa tukemalla järjestelyyn osallistuvien markkinatakaajien toimintaa organisoiduilla markkinapaikoilla.
Energiaviraston 1.12.2025 antama päätös velvoitti Fingridiä laatimaan ehdotuksen järjestelyistä sähkön hintasuojausmahdollisuuksien parantamiseksi Suomen tarjousalueella. Vastauksena sille asetettuun velvoitteeseen Fingrid on laatinut markkinatakaustoiminnan tukemiseen perustuvan ehdotuksen.
Ehdotetussa markkinatakausjärjestelyssä Fingrid tukisi organisoiduilla markkinapaikoilla toteuttavaa markkinatakaustoimintaa enintään 1,2 miljoonalla eurolla vuosittain. Tuki rahoitettaisiin pullonkaulatuloilla. Markkinatakausjärjestelyyn osallistuvilta markkinaosapuolilta edellytettäisiin sopimusta Fingridin ja markkinaosapuolen valitseman johdannaispörssin kanssa. Tuen saanti edellyttäisi päivittäistä vähimmäisvolyymien mukaista osto- ja myyntitarjousten tekemistä johdannaispörssiin. Järjestelyssä mukana olevien markkinaosapuolten suoriutumista arvioitaisiin osto- ja myyntitarjousten välisen hintaeron ja toteutuneiden kaupankäyntivolyymien perusteella, ja maksettavat korvaukset määräytyisivät suoriutumisarvioinnin perusteella.
Fingrid on toimittanut markkinatakausjärjestelyä koskevan ehdotuksen Energiaviraston hyväksyttäväksi 29.5.2026. Energiaviraston hyväksynnän jälkeen Fingridillä on kuusi kuukautta aikaa toteuttaa ehdotetut järjestelyt. Järjestelyn yksityiskohdat määritetään toteutusvaiheessa. Ehdotettu järjestely tulisi käyttöön aikaisintaan vuoden 2027 loppupuolella. Ehdotettu järjestely on määräaikainen ja se voidaan keskeyttää, mikäli sille asetettuja tavoitteita ei saavuteta.
Lisätietoja
Satu Viljainen, johtava asiantuntija, Fingrid Oyj, puh. +358303954106
Antti Keskinen, johtaja, sähkömarkkinat, Fingrid Oyj, puh. +358303955125
Sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@fingrid.fi
Fingrid on suomalaisten kantaverkkoyhtiö. Turvaamme asiakkaille ja yhteiskunnalle varman sähkön ja muovaamme tulevaisuuden sähköjärjestelmää. Visiomme on puhdas, varma ja Euroopan kilpailukykyisin sähköjärjestelmä.
Olkiluoto 3:n järjestelmäsuojan toteutus voi jatkua nykyisellä sopimuksella korkeimman hallinto-oikeuden käsittelyn ajan1.6.2026 10:16:04 EEST | Tiedote
Korkein hallinto-oikeus on tänään 1.6.2026 kieltänyt markkinaoikeuden kahden päätöksen täytäntöönpanon liittyen Olkiluoto 3:n järjestelmäsuojaan. Samalla korkein hallinto-oikeus määräsi, että Energiaviraston aikaisempia päätöksiä on noudatettava, kunnes se antaa asiasta ratkaisunsa tai kunnes toisin määrätään.
Ändring av Fingrids ägarstruktur slutförd28.5.2026 14:30:00 EEST | Pressmeddelande
Alla arrangemang relaterade till ändringen av Fingrids ägarstruktur har slutförts. Efter de genomförda förändringarna är den finska statens ägarandel 59,5 procent och OP Pohjola Kantaverkko Holding Ky:s andel 14,2 procent. I den första fasen av förändringen av ägarstrukturen sålde Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Ilmarinen sin ägarandel i Fingrid på cirka 20 procent till finska staten och OP Pohjola Kantaverkko Holding Ky den 9 april 2026. I den andra fasen, som nu har slutförts, ändrades 50 st. A-aktier till B-aktier som såldes till OP Pohjola Kantaverkko Holding Ky på så sätt att en B-aktie förblev i statens ägo. Mer information: Asta Sihvonen-Punkka, verkställande direktör, Fingrid Oyj, tfn +358 30 395 5235 Eeva-Liisa Virkkunen, Fingrid Oyj:s styrelseordförande, tfn +358 40 505 2522
Fingridin omistusrakenteen muutos saatu päätökseen28.5.2026 14:30:00 EEST | Tiedote
Kaikki Fingridin omistusrakenteen muutokseen liittyvät järjestelyt on saatu päätökseen. Suomen valtion omistusosuus on toteutettujen muutosten jälkeen 59,5 prosenttia ja OP Pohjola Kantaverkko Holding Ky:n osuus on 14,2 prosenttia. Omistusrakenteen muutosten ensimmäisessä vaiheessa Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen myi noin 20 prosentin omistusosuutensa Fingridistä Suomen valtiolle ja OP Pohjola Kantaverkko Holding Ky:lle 9.4.2026. Nyt toteutetussa toisessa vaiheessa 50 kappaletta Suomen valtion omistamia A-sarjan osakkeita muutettiin B-sarjan osakkeiksi, jotka valtio myi OP Pohjola Kantaverkko Holding Ky:lle siten, että yksi B-osake jäi valtiolle. Lisätietoja: Asta Sihvonen-Punkka, toimitusjohtaja, Fingrid Oyj, puh. +358 30 395 5235 Eeva-Liisa Virkkunen, Fingridin Oyj:n hallituksen puheenjohtaja, puh. +358 40 505 2522
Fingrid ownership structure change completed28.5.2026 14:30:00 EEST | Press release
All arrangements related to the change in Fingrid’s ownership structure have been completed. The Finnish State’s ownership share after the completed changes is 59.5 per cent and OP Pohjola Kantaverkko Holding Ky’s share is 14.2 per cent. In the first phase of the ownership structure change, Ilmarinen Mutual Pension Insurance Company sold its holding of approximately 20 per cent of the shares of Fingrid to the Finnish State and OP Pohjola Kantaverkko Holding Ky on 9 April 2026. In the second phase now completed, 50 series A shares were converted to series B shares, which were sold to OP Pohjola Kantaverkko Holding Ky, with the Finnish State retaining one B share. Further information: Asta Sihvonen-Punkka, President & CEO, Fingrid Oyj, tel. +358 30 395 5235 Eeva-Liisa Virkkunen, Fingrid Oyj’s Chair of the Board, tel. +358 40 505 2522
Vaikutusarvioselvitys kantaverkkopalvelun maksurakenteen uudistuksesta valmistunut - kuuleminen käynnissä 14.8. saakka26.5.2026 16:20:51 EEST | Tiedote
Fingrid on työstänyt kantaverkkopalvelun maksurakenteen uudistusta tavoitteena lisätä maksujen läpinäkyvyyttä ja kustannusvastaavuutta sekä luoda kannusteita verkon tehokkaampaan käyttöön. Samalla hillittäisiin kantaverkon pidemmän aikavälin investointitarpeita ja nopeutettaisiin verkkoliityntöjä. Uudistuksen vaikutusarvioselvitys on valmistunut, ja siitä voi antaa palautetta 14.8.2026 saakka. Vaikutusarvioselvityksen esittelytilaisuus järjestetään 8.6.
