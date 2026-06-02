Tahkoluoto Offshore Oy:n Tahkoluoto–Ulvila-voimajohtohankkeen täydennetystä YVA-selostuksesta perusteltu päätelmä

Hankkeessa suunnitellaan voimajohdon rakentamista Porin Tahkoluodon ja Ulvilan sähköaseman välille. Hanke liittyy Tahkoluodon merituulivoimapuiston laajentamiseen.

YVA-menettelyssä tarkasteltiin kahta reittivaihtoehtoa, joissa oli yhteensä 11 eri alavaihtoehtoa, sekä hankkeen toteuttamatta jättämistä. Pohjoinen vaihtoehto VE1 kulkee uudessa maastokäytävässä Lampaluodosta lähtien Porin saaristotien suuntaisesti Kellahteen. Eteläinen reittivaihtoehto VE2 kulkee Lampaluodosta Kolpanlahden pohjoisosan ylittäen Kellahteen ja sijoittuu olemassa olevan voimajohdon rinnalle. Loppuosalta molemmat vaihtoehdot sijoittuvat samaan johtokäytävään nykyisen 400 kV voimajohdon kanssa.

Perusteltu päätelmä on hankkeessa yhteysviranomaisena toimineen Lupa- ja valvontaviraston näkemys tehtyjen arviointien riittävyydestä sekä hankkeen merkittävistä ympäristövaikutuksista. Päätelmä on laadittu nähtävillä olleen arviointiselostuksen, siitä annettujen lausuntojen ja mielipiteiden sekä Lupa- ja valvontaviraston oman tarkastelun pohjalta.

Arviointiselostuksesta toimitettiin Lupa- ja valvontavirastolle kuulemisissa 12 lausuntoa ja 135 mielipidettä.

Perustellussa päätelmässään Lupa- ja valvontavirasto toteaa, että täydennetty arviointiselostus täyttää YVA-laissa ja YVA-asetuksessa sille säädetyt sisältövaatimukset. Selostuksen perusteella on mahdollista tunnistaa hankkeen merkittävät ympäristövaikutukset.

Hankkeen merkittävät vaikutukset kohdistuvat saaristomaisemaan, ihmisiin, pintavesiin sekä luontoon

Yhteysviranomainen katsoo, että hankkeen merkittävät vaikutukset kohdistuvat maisemaan, ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen, pintavesiin sekä luontoon ja luonnonsuojelualueisiin. Lisäksi hankkeesta aiheutuu kohtalaisen kielteisiä vaikutuksia yhdyskuntarakenteeseen ja maankäyttöön sekä kulttuuriympäristöihin.

Suunniteltu voimajohtohanke muuttaa suuresti etenkin lähiympäristönsä maisemaa. Hanke sijoittuu merialueen ja rannikon välisellä osuudella vaihtoehdon mukaan joko osittain uuteen maastokäytävään tai olemassa olevan voimajohdon rinnalle keskelle saaristomaisemaa. Maisemavaikutusten lisäksi ihmisten elinoloihin, viihtyvyyteen ja terveyteen voi kohdistua vaikutuksia esimerkiksi kiinteistöjen maankäytön ja virkistyskäytön rajoittumisen sekä melun vuoksi. Lisäksi yhteysviranomainen katsoo, että vedenlaatuun kohdistuvien vaikutusten arviointiin on jäänyt epävarmuutta. Hankkeen pengerteiden rakentamisesta ja merenpohjan muokkaamisesta aiheutuu myös vaikutusten epävarmuuden vuoksi merkittäviksi luokiteltavia muutoksia vedenlaadulle ja meriluonnolle.

Voimajohdon katsotaan vaikuttavan kasvillisuudeltaan ja luontotyypeiltään arvokkaisiin ja suojeltuihin alueisiin sekä linnustollisesti arvokkaisiin alueisiin. Hanke lisää lintujen törmäysriskiä ja vaikuttaa haitallisesti liito-oravan elinoloihin ja kulkuyhteyksiin. Merkittäviä vaikutuksia katsotaan kohdistuvan ilman lieventämistoimenpiteitä myös Kokemäenjoen suiston ja Kaasmarkunmäen Natura-alueisiin.

Arviointiselostus ja Lupa- ja valvontaviraston perusteltu päätelmä kokonaisuudessaan löytyvät osoitteesta www.ymparisto.fi/tahkoluoto-ulvila-voimajohto-YVA