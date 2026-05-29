RestoCampin ensimmäinen kultainen lusikka UniCafelle

RestoCamp on Haaga-Helia ammattikorkeakoulun matkailu-, ravitsemis- ja tapahtuma-alan uusi oppimisympäristö. Kyseessä ei ole pelkkä kampus luokkahuoneineen, vaan kokonaisuus, jossa opiskelu tapahtuu aidon työelämän kaltaisessa ympäristössä. Tilat sisältävät opetustilojen lisäksi muun muassa opetuskeittiöitä, ravintola- ja kahvilatiloja sekä tapahtuma- ja näyttelytiloja. Uusien tilojen myötä Haaga-Helia luopuu Haagan kampuksesta tämän lukuvuoden jälkeen.



UniCafesta ensimmäinen lahjoittaja



RestoCampin toimintamalli perustuu teorian ja käytännön tiiviiseen yhdistämiseen. Opiskelijat pääsevät muun muassa työskentelemään projekteissa, jotka muistuttavat suoraan alan työelämää. Yhtenä yhteistyömuotona on yritysten kanssa tehtävä lahjoitusyhteistyö.



UniCafe on RestoCampin ensimmäinen lahjoittaja. UniCafe on Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan opiskelijoiden omistama ravintolaketju ja osa Ylva-konsernia. Se toimii muun muassa Helsingin yliopiston ja Metropolia ammattikorkeakoulun kampuksilla. UniCafen palveluihin kuuluvat lounasravintolat, kahvilat sekä catering-palvelut.



– Meille on tärkeää olla mukana tukemassa ravintola-alan osaamisen kehittämistä. Ala tarvitsee tulevaisuudessa vahvoja ammattilaisia, joilla on sekä käytännön osaamista että kykyä kehittää palveluita, asiakaskokemusta ja vastuullista liiketoimintaa. Ravintola-ala tarjoaa monipuolisia uramahdollisuuksia ja hyvät työllisyysnäkymät, mutta alan kehitys edellyttää myös laadukasta koulutusta ja tiivistä yhteistyötä oppilaitosten ja työelämän välillä. Tästä syystä haluamme olla mukana tukemassa RestoCampin toimintaa, Ylvan toimitusjohtaja Anne Immonen kertoo.



– Tavoitteena on rakentaa pitkäjänteinen kumppanuus, joka tukee nuorten osaajien ammatillista kasvua ja vahvistaa suomalaisen ruokakulttuurin tulevaisuutta, toteaa restonomikoulutuksen tutkintojohtaja Risto Karmavuo.



Haaga-Helia luovuttaa kaikille lahjoittajille symbolisen kultaisen lusikan kiitoksena tuesta ja yhteistyöstä.