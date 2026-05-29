RestoCampin ensimmäinen kultainen lusikka UniCafelle
1.6.2026 15:36:37 EEST | Haaga-Helia ammattikorkeakoulu | Tiedote
Syksyllä kauppakeskus Triplaan avattavan RestoCampin ensimmäinen lahjoittaja on opiskelijaravintolaketju UniCafe. Samalla UniCafe sai ensimmäisenä RestoCampin yhteistyökumppaneille jaettavan symbolisen tunnustuksen, kultaisen lusikan.
RestoCamp on Haaga-Helia ammattikorkeakoulun matkailu-, ravitsemis- ja tapahtuma-alan uusi oppimisympäristö. Kyseessä ei ole pelkkä kampus luokkahuoneineen, vaan kokonaisuus, jossa opiskelu tapahtuu aidon työelämän kaltaisessa ympäristössä. Tilat sisältävät opetustilojen lisäksi muun muassa opetuskeittiöitä, ravintola- ja kahvilatiloja sekä tapahtuma- ja näyttelytiloja. Uusien tilojen myötä Haaga-Helia luopuu Haagan kampuksesta tämän lukuvuoden jälkeen.
UniCafesta ensimmäinen lahjoittaja
RestoCampin toimintamalli perustuu teorian ja käytännön tiiviiseen yhdistämiseen. Opiskelijat pääsevät muun muassa työskentelemään projekteissa, jotka muistuttavat suoraan alan työelämää. Yhtenä yhteistyömuotona on yritysten kanssa tehtävä lahjoitusyhteistyö.
UniCafe on RestoCampin ensimmäinen lahjoittaja. UniCafe on Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan opiskelijoiden omistama ravintolaketju ja osa Ylva-konsernia. Se toimii muun muassa Helsingin yliopiston ja Metropolia ammattikorkeakoulun kampuksilla. UniCafen palveluihin kuuluvat lounasravintolat, kahvilat sekä catering-palvelut.
– Meille on tärkeää olla mukana tukemassa ravintola-alan osaamisen kehittämistä. Ala tarvitsee tulevaisuudessa vahvoja ammattilaisia, joilla on sekä käytännön osaamista että kykyä kehittää palveluita, asiakaskokemusta ja vastuullista liiketoimintaa. Ravintola-ala tarjoaa monipuolisia uramahdollisuuksia ja hyvät työllisyysnäkymät, mutta alan kehitys edellyttää myös laadukasta koulutusta ja tiivistä yhteistyötä oppilaitosten ja työelämän välillä. Tästä syystä haluamme olla mukana tukemassa RestoCampin toimintaa, Ylvan toimitusjohtaja Anne Immonen kertoo.
– Tavoitteena on rakentaa pitkäjänteinen kumppanuus, joka tukee nuorten osaajien ammatillista kasvua ja vahvistaa suomalaisen ruokakulttuurin tulevaisuutta, toteaa restonomikoulutuksen tutkintojohtaja Risto Karmavuo.
Haaga-Helia luovuttaa kaikille lahjoittajille symbolisen kultaisen lusikan kiitoksena tuesta ja yhteistyöstä.
Kuvat
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Haaga-Helia ammattikorkeakoulu
Kansainväliset matkailijat kiinnostuneita Suomen vesistöistä – suurin este on tiedon puute29.5.2026 12:36:16 EEST | Tiedote
Boating Finland -hankkeen toteuttama tuore matkailijatutkimus paljastaa, että vaikka Suomi nähdään houkuttelevana kohteena, moni potentiaalinen matka tyssää englanninkielisen tiedon ja palveluiden vaikeaan löydettävyyteen.
Haaga-Helia toista kertaa SuomiAreenassa – mukana kahdessa tekoälykeskustelussa28.5.2026 09:53:53 EEST | Tiedote
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu tuo tänä kesänä Poriin SuomiAreenaan kaksi tekoälyaiheista paneelikeskustelua, joissa asiantuntijat pureutuvat tekoälyn rooliin johtamisessa ja kysymykseen siitä, kenelle tekoälyn hyödyt lopulta kuuluvat.
Haaga-Helia ja Chaîne des Rôtisseurs yhdistävät voimansa suomalaisen ruokakulttuurin tulevaisuuden hyväksi25.5.2026 18:08:05 EEST | Tiedote
Haaga-Helia ja Chaîne des Rôtisseurs Finlande ry aloittavat yhteistyön, jonka tavoitteena on vahvistaa suomalaista ruokakulttuuria, tukea nuoria ravintola-alan osaajia ja rakentaa entistä tiiviimpää yhteyttä koulutuksen ja gastronomisen kentän välille.
Ainutlaatuiset urheilubisneksen opinnot tukevat Suomen urheilijoiden kaupallistamisosaamista11.5.2026 12:52:09 EEST | Tiedote
Säilyttääkö Suomi tulevaisuudessa kilpailukykynsä niin urheilun kuin taloudenkin areenoilla? Haaga-Helian uusien urheilubisneksen Work & Study -opintojen tarkoituksena on varmistaa, ettei se jää ainakaan urheilun kaupallistamisen ammattilaisista kiinni.
Haaga-Helialla vahva tulos haastavasta taloustilanteesta huolimatta – vuosikertomus 2025 julkaistu24.4.2026 09:04:10 EEST | Tiedote
Haaga-Helia ammattikorkeakoulun vuosikertomus 2025 on julkaistu. Korkeakoulu säilytti asemansa Suomen tunnetuimpana ammattikorkeakouluna, uudisti strategiansa ja eteni useilla keskeisillä painopistealueilla.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme