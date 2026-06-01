Varha muistuttaa: huomioi seuraavat asiat kesän aikana

Kesän aukioloajat löytyvät nettisivujen toimipistetiedoista

Lomakauden aikana osa Varhan toimipisteistä on kokonaan suljettuina, osa toimii supistetuin aikatauluin, kun taas iso osa palveluista toimii täysin normaalisti. Kerromme toimipisteiden poikkeavista aukioloajoista varha.fi-sivuilla. Helpoiten toimipisteiden kesän poikkeavat aukioloajat löytyvät osoitteesta: varha.fi/asiointikanavat. Valitse kunta ja asiointikanavan tyypiksi ”Toimipiste”. ”Hakusana”-kenttään kirjoitetaan toimipisteen nimi tai osa nimestä.

Uusi reseptisi hyvissä ajoin ennen juhannusta

Sote-keskuspalveluissa mm. terveysasemilla ja suun terveydenhuollossa on kesäaikana toiminnan rajauksia ja poikkeavia palveluaikoja kesäkuusta elokuun loppuun. Jos oma terveyskeskus tai -asema on suljettu, on sille järjestetty korvaava toimipiste.

Kesäaikana sote-keskuspalveluissa turvataan kiireellinen hoito, mutta kiireettömän hoidon saatavuus on rajoitettua. Kiireettömät terveyspalvelut kuten reseptien uusiminen ja kontrollikäynnit kannattaa huolehtia kuntoon hyvissä ajoin.

Jos mökkeilet oman kotikunnan ulkopuolella ja tarvitset sairaanhoidollisia palveluita, ole yhteydessä mökkikunnan terveyspalveluihin hyvissä ajoin, vähintään kolme viikkoa ennen tilapäisen oleskelun ja hoidon tarpeen alkamista. Yhteydenottosi perusteella arvioidaan, onko sairaanhoito mahdollista järjestää mökkikunnan terveyskeskuksessa. Mökkikunta pystyy näin paremmin myös suunnittelemaan hoitotoimenpiteet, esimerkiksi haavojen hoidon.

Kesäajan sairaanhoidolliset palvelut kotikunnan ulkopuolella – tutustu ohjeeseen: Tilapäinen perusterveydenhuollon tarve ja siitä ilmoittaminen | Varha

Ikääntyneiden palveluissa turvataan välttämättömät palvelut

Ikääntyneiden palveluihin on saatu rekrytoitua kesätyöntekijöitä, mutta tilanne vaihtelee alueellisesti.

– Kesäaikana keskitymme välttämättömiin turvallisuuteen, ravitsemukseen ja lääkitykseen liittyviin palveluihin. Jos asiakkaan palvelua joudutaan jollakin tavalla rajaamaan tai aikoja muuttamaan, ne käydään aina henkilökohtaisesti asiakkaan tai hänen omaisensa kanssa läpi, vt. kotona asumista tukevien palvelujen johtaja Jenni Haapanen sanoo.

Myös omaisten rooli ikääntyneen voinnista huolehtimisessa on tärkeä. Voinnissa voi tapahtua nopeastikin muutoksia, jos kesästä tulee kuuma. Omaiset voivat muistuttaa iäkkäitä läheisiään mm. siitä, että he pitäisivät kaihtimet, verhot ja ikkunat kiinni kuumimpaan aikaan ja muistavat juoda riittävästi.

– Henkilöstö toki arvioi mahdollisten lisäkäyntien tarvetta. Mutta hellehaittojen ennaltaehkäisemiseksi vetoamme läheisiin, että hekin käyvät mahdollisuuksien mukaan seuraamassa iäkkäiden omaistensa pärjäämistä. Pahimmillaan ikäihminen ei lämpöuupumuksen jäljiltä toivu enää kotikuntoiseksi, Haapanen sanoo.

Ikääntyneiden palveluiden kuntouttavaa päivätoimintaa järjestetään heinäkuussa vähemmän kuin normaalisti. Kuntouttavan lyhytaikaishoidon paikkoja supistetaan kesän aikana. Vapautuvia asumispalvelupaikkoja voidaan joutua viime sijassa jättämään kesän aikana täyttämättä, jos yksikön henkilöstötilanne sitä edellyttää.

Tyksin päivystykset avoinna normaalisti

Muista aina soittaa ennen päivystykseen lähtöä päivystysapuun p. 116117. Hätätapauksessa soita 112.

Tyksin päivystykset toimivat normaalisti Tyks T-sairaalassa ympäri vuorokauden. Salon päivystys on avoinna joka päivä klo 8–22. Loimaan ja Uudenkaupungin toimipisteet avautuvat klo 10 ja sulkeutuvat klo 20 kaikkina viikonpäivinä.

Päivystys noudattaa sosiaali- ja terveysministeriön (STM:n) päivystyshoidon kriteereitä hoidon tarpeen arvioinnissa. Se tarkoittaa, että esimerkiksi kroonisten vaivojen tai reseptin uusimisen vuoksi tai työnantajan vaatiman sairauslomatodistuksen saamiseksi päivystykseen ei kannata hakeutua.

Osa Tyks Laboratorioiden toimipaikoista toimii kesällä supistetusti

Suuri osa Tyks Laboratorioiden näytteenottopaikoista on kesäaikana avoinna normaalisti, mutta osa näytteenottopaikoista toimii supistetusti tai ovat suljettuna noudattaen pääsääntöisesti perusterveydenhuollon toimipaikkojen sulkuaikatauluja. Tyks Laboratorioiden näytteenottopaikkojen ajantasaiset aukioloajat löydät tyks.fi-verkkosivuilta:



Muistathan, että Varhan alueen asukkaat voivat asioida kaikissa Tyks Laboratorioiden toimipaikoissa.

Sosiaali- ja vammaispalveluissa sulkuja pääosin heinäkuussa

Vammaispalvelujen päiväaikainen toiminta on pääosin heinäkuussa (6.7.–2.8.2026) suljettu. Tarkemmat yksikkökohtaiset aukioloajat tiedotetaan suoraan asiakkaille.

Kuntouttavan työtoiminnan Varhan omat toimipisteet ovat suljettuina heinäkuussa (29.6.–26.7.)

Heinäkuussa mielenterveys- ja päihdepalvelujen sosiaalityössä ja -ohjauksessa hoidetaan vain akuutteja asioita.

Loma voi olla perheille kuormittavaa aikaa – apua on saatavilla myös kesällä

Kesä ja lomakausi voivat kuormittaa perheitä, kun tutut rutiinit jäävät tauolle ja esimerkiksi päihteiden käyttö voi lisääntyä. Arjen rakenteiden puuttuminen voi vaikuttaa mielialaan, ihmissuhteisiin ja kodin ilmapiiriin. Pahimmillaan tilanne voi kriisiytyä.

Pienikin huoli on riittävä syy hakea apua. Tukea on saatavilla myös kesällä:

Hätätilanteessa soita aina 112

Varhan sosiaali- ja kriisipäivystys palvelee ympäri vuorokauden: 02 2626 003

Asiakas- ja palveluohjaus Soihtu neuvoo arkisin klo 9–15: 02 313 9494, myös Varha-sovelluksen chatissa (lisätiedot: varha.fi/varha-sovellus)



Myös monet järjestöt tukevat kesäaikaan:

Turun turvakoti: 040 923 3888, turvakoti@tuentu.fi (avoinna 24/7, voit tulla suoraan tai soittaa etukäteen)

SPR Nuorten turvatalo: 02 253 9667, 040 660 8048 (myös WhatsApp), tilapäinen majoitus nuorille päivittäin klo 17–10

Maksutonta ja matalan kynnyksen apua tarjoavat myös monet järjestöt kesällä: Järjestöjen tukea ja toimintaa kesällä 2026 | VSLJ ry

Varsinais-Suomen hyvinvointiopastajasta löydät kuntien, järjestöjen ja seurakuntien toimintaa: Etusivu | Hyvinvointiopastaja

Lisätiedot: varha.fi/kesä