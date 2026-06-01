Varha muistuttaa: huomioi seuraavat asiat kesän aikana
2.6.2026 12:22:15 EEST | Varsinais-Suomen hyvinvointialue, Varha | Tiedote
Kesäaika näkyy poikkeusaikatauluina myös Varsinais-Suomen hyvinvointialueen palveluissa ja toimipisteissä. Reseptien uusinnat kannattaa hoitaa kuntoon vielä ennen lomakautta. Omaisten rooli korostuu kesäaikana erityisesti helteillä, jolloin on tärkeä huolehtia läheisen voinnista.
Kesän aukioloajat löytyvät nettisivujen toimipistetiedoista
Lomakauden aikana osa Varhan toimipisteistä on kokonaan suljettuina, osa toimii supistetuin aikatauluin, kun taas iso osa palveluista toimii täysin normaalisti. Kerromme toimipisteiden poikkeavista aukioloajoista varha.fi-sivuilla. Helpoiten toimipisteiden kesän poikkeavat aukioloajat löytyvät osoitteesta: varha.fi/asiointikanavat. Valitse kunta ja asiointikanavan tyypiksi ”Toimipiste”. ”Hakusana”-kenttään kirjoitetaan toimipisteen nimi tai osa nimestä.
Uusi reseptisi hyvissä ajoin ennen juhannusta
Sote-keskuspalveluissa mm. terveysasemilla ja suun terveydenhuollossa on kesäaikana toiminnan rajauksia ja poikkeavia palveluaikoja kesäkuusta elokuun loppuun. Jos oma terveyskeskus tai -asema on suljettu, on sille järjestetty korvaava toimipiste.
Kesäaikana sote-keskuspalveluissa turvataan kiireellinen hoito, mutta kiireettömän hoidon saatavuus on rajoitettua. Kiireettömät terveyspalvelut kuten reseptien uusiminen ja kontrollikäynnit kannattaa huolehtia kuntoon hyvissä ajoin.
Jos mökkeilet oman kotikunnan ulkopuolella ja tarvitset sairaanhoidollisia palveluita, ole yhteydessä mökkikunnan terveyspalveluihin hyvissä ajoin, vähintään kolme viikkoa ennen tilapäisen oleskelun ja hoidon tarpeen alkamista. Yhteydenottosi perusteella arvioidaan, onko sairaanhoito mahdollista järjestää mökkikunnan terveyskeskuksessa. Mökkikunta pystyy näin paremmin myös suunnittelemaan hoitotoimenpiteet, esimerkiksi haavojen hoidon.
Kesäajan sairaanhoidolliset palvelut kotikunnan ulkopuolella – tutustu ohjeeseen: Tilapäinen perusterveydenhuollon tarve ja siitä ilmoittaminen | Varha
Ikääntyneiden palveluissa turvataan välttämättömät palvelut
Ikääntyneiden palveluihin on saatu rekrytoitua kesätyöntekijöitä, mutta tilanne vaihtelee alueellisesti.
– Kesäaikana keskitymme välttämättömiin turvallisuuteen, ravitsemukseen ja lääkitykseen liittyviin palveluihin. Jos asiakkaan palvelua joudutaan jollakin tavalla rajaamaan tai aikoja muuttamaan, ne käydään aina henkilökohtaisesti asiakkaan tai hänen omaisensa kanssa läpi, vt. kotona asumista tukevien palvelujen johtaja Jenni Haapanen sanoo.
Myös omaisten rooli ikääntyneen voinnista huolehtimisessa on tärkeä. Voinnissa voi tapahtua nopeastikin muutoksia, jos kesästä tulee kuuma. Omaiset voivat muistuttaa iäkkäitä läheisiään mm. siitä, että he pitäisivät kaihtimet, verhot ja ikkunat kiinni kuumimpaan aikaan ja muistavat juoda riittävästi.
– Henkilöstö toki arvioi mahdollisten lisäkäyntien tarvetta. Mutta hellehaittojen ennaltaehkäisemiseksi vetoamme läheisiin, että hekin käyvät mahdollisuuksien mukaan seuraamassa iäkkäiden omaistensa pärjäämistä. Pahimmillaan ikäihminen ei lämpöuupumuksen jäljiltä toivu enää kotikuntoiseksi, Haapanen sanoo.
Ikääntyneiden palveluiden kuntouttavaa päivätoimintaa järjestetään heinäkuussa vähemmän kuin normaalisti. Kuntouttavan lyhytaikaishoidon paikkoja supistetaan kesän aikana. Vapautuvia asumispalvelupaikkoja voidaan joutua viime sijassa jättämään kesän aikana täyttämättä, jos yksikön henkilöstötilanne sitä edellyttää.
Tyksin päivystykset avoinna normaalisti
Muista aina soittaa ennen päivystykseen lähtöä päivystysapuun p. 116117. Hätätapauksessa soita 112.
Tyksin päivystykset toimivat normaalisti Tyks T-sairaalassa ympäri vuorokauden. Salon päivystys on avoinna joka päivä klo 8–22. Loimaan ja Uudenkaupungin toimipisteet avautuvat klo 10 ja sulkeutuvat klo 20 kaikkina viikonpäivinä.
Päivystys noudattaa sosiaali- ja terveysministeriön (STM:n) päivystyshoidon kriteereitä hoidon tarpeen arvioinnissa. Se tarkoittaa, että esimerkiksi kroonisten vaivojen tai reseptin uusimisen vuoksi tai työnantajan vaatiman sairauslomatodistuksen saamiseksi päivystykseen ei kannata hakeutua.
Osa Tyks Laboratorioiden toimipaikoista toimii kesällä supistetusti
Suuri osa Tyks Laboratorioiden näytteenottopaikoista on kesäaikana avoinna normaalisti, mutta osa näytteenottopaikoista toimii supistetusti tai ovat suljettuna noudattaen pääsääntöisesti perusterveydenhuollon toimipaikkojen sulkuaikatauluja. Tyks Laboratorioiden näytteenottopaikkojen ajantasaiset aukioloajat löydät tyks.fi-verkkosivuilta:
Muistathan, että Varhan alueen asukkaat voivat asioida kaikissa Tyks Laboratorioiden toimipaikoissa.
Sosiaali- ja vammaispalveluissa sulkuja pääosin heinäkuussa
Vammaispalvelujen päiväaikainen toiminta on pääosin heinäkuussa (6.7.–2.8.2026) suljettu. Tarkemmat yksikkökohtaiset aukioloajat tiedotetaan suoraan asiakkaille.
Kuntouttavan työtoiminnan Varhan omat toimipisteet ovat suljettuina heinäkuussa (29.6.–26.7.)
Heinäkuussa mielenterveys- ja päihdepalvelujen sosiaalityössä ja -ohjauksessa hoidetaan vain akuutteja asioita.
Loma voi olla perheille kuormittavaa aikaa – apua on saatavilla myös kesällä
Kesä ja lomakausi voivat kuormittaa perheitä, kun tutut rutiinit jäävät tauolle ja esimerkiksi päihteiden käyttö voi lisääntyä. Arjen rakenteiden puuttuminen voi vaikuttaa mielialaan, ihmissuhteisiin ja kodin ilmapiiriin. Pahimmillaan tilanne voi kriisiytyä.
Pienikin huoli on riittävä syy hakea apua. Tukea on saatavilla myös kesällä:
- Hätätilanteessa soita aina 112
- Varhan sosiaali- ja kriisipäivystys palvelee ympäri vuorokauden: 02 2626 003
- Asiakas- ja palveluohjaus Soihtu neuvoo arkisin klo 9–15: 02 313 9494, myös Varha-sovelluksen chatissa (lisätiedot: varha.fi/varha-sovellus)
Myös monet järjestöt tukevat kesäaikaan:
- Turun turvakoti: 040 923 3888, turvakoti@tuentu.fi (avoinna 24/7, voit tulla suoraan tai soittaa etukäteen)
- SPR Nuorten turvatalo: 02 253 9667, 040 660 8048 (myös WhatsApp), tilapäinen majoitus nuorille päivittäin klo 17–10
- Maksutonta ja matalan kynnyksen apua tarjoavat myös monet järjestöt kesällä: Järjestöjen tukea ja toimintaa kesällä 2026 | VSLJ ry
-
Varsinais-Suomen hyvinvointiopastajasta löydät kuntien, järjestöjen ja seurakuntien toimintaa: Etusivu | Hyvinvointiopastaja
Lisätiedot: varha.fi/kesä
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Suvi VainiomäkiAvoterveydenhuollon johtajaVarsinais-Suomen hyvinvointialuePuh:044 901 2817suvi.vainiomaki@varha.fi
Jenni Haapanenvt. kotona asumista tukevien palveluiden johtajaVarsinais-Suomen hyvinvointialuePuh:050 314 5215jenni.haapanen@varha.fi
Sirkku OpacicVäkivallan ehkäisyn erityisasiantuntijaVarsinais-Suomen hyvinvointialuePuh:050 441 9346sirkku.opacic@varha.fi
Varsinais-Suomen hyvinvointialue
"Turvaamme, parannamme, pelastamme – hyvinvointia yhdessä, joka päivä."
Varsinais-Suomen hyvinvointialue järjestää varsinaissuomalaisten sote- ja pelastuspalvelut. Verkkopalvelumme: varha.fi
Muut kielet
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Varsinais-Suomen hyvinvointialue, Varha
Välfärdsområdesstyrelsen föreslår att placeringen av social- och hälsocentralerna och social- och hälsostationerna förblir till stora delar oförändrad1.6.2026 13:44:54 EEST | Pressmeddelande
Välfärdsområdesstyrelsen för Egentliga Finlands välfärdsområde (Varha) föreslår endast små ändringar i placeringen av social- och hälsocentralerna och social- och hälsostationerna. Både på kort sikt och på lång sikt följer servicenätet för social- och hälsocentralerna och social- och hälsostationerna till stora delar det nuvarande servicenätet. Välfärdsområdesfullmäktige i Varha behandlar ärendet 10.6.2026.
Aluehallitus esittää sote-keskusten ja -asemien sijaintien pysyvän pääosin ennallaan1.6.2026 13:44:54 EEST | Tiedote
Varsinais-Suomen hyvinvointialueen (Varha) aluehallitus esittää sote-keskusten ja sote-asemien sijoittumiseen vain pieniä muutoksia. Sote-keskusten ja sote-asemien palveluverkko noudattaa sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä suurelta osin nykyistä palveluverkkoa. Varhan aluevaltuusto käsittelee asiaa 10.6.2026.
Varhan aluehallituksen 1.6.2026 kokouksen tarkastamaton pöytäkirja1.6.2026 13:43:46 EEST | Tiedote
Varsinais-Suomen hyvinvointialueen (Varha) tänään kokoontuneen aluehallituksen kokouksen tarkastamaton pöytäkirja julkaistaan tämän tiedotteen liitteenä.
Syftet med Varhas nya Fri från rökning till operation-modell är bättre behandlingsresultat och färre komplikationer29.5.2026 13:58:14 EEST | Pressmeddelande
I Egentliga Finlands välfärdsområde tas i bruk en ny vårdmodell, vars mål är att genom att bli kvitt tobaksprodukter förbättra behandlingsresultaten och minska risken för komplikationer vid åtgärder. Vårdmodellerna Fri från rökning till operation (i fortsättningen TUPLEI, som är förkortningen på finska) och Fri från nikotin till operation (i fortsättningen NIKLEI) erbjuder patienter möjligheten till en effektiv tobaks- och nikotinavvänjningsvård inför operationer och cancerbehandlingar samt efter en akut hjärt- eller hjärninfarkt.
Varhan uusi tupakoimattomana leikkaukseen -hoitomalli tavoittelee parempia hoitotuloksia ja vähemmän komplikaatioita29.5.2026 13:58:14 EEST | Tiedote
Varsinais-Suomen hyvinvointialueella otetaan käyttöön uusi hoitomalli, jonka tavoitteena on tupakkatuotteiden lopettamisella parantaa hoitotuloksia ja vähentää toimenpiteisiin liittyvien komplikaatioiden riskiä. Tupakoimattomana leikkaukseen (TUPLEI) ja nikotiinittomana leikkaukseen (NIKLEI) -hoitomallit tarjoavat potilaille mahdollisuuden tehokkaaseen tupakka- ja nikotiinivieroitukseen ennen leikkauksia ja syöpähoitoja sekä akuutin sydän- tai aivoinfarktin jälkeen.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme