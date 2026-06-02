Paimion parantola saattaa pian olla Unescon maailmanperintökohde – parantolakulttuuria tutkitaan Turun yliopiston uudessa hankkeessa

2.6.2026 11:00:00 EEST | Turun yliopisto | Tiedote

Alvar ja Aino Aallon suunnittelema Paimion parantola oli kansainvälisesti kiinnostava arkkitehtuurikohde jo valmistuessaan vuonna 1933. Nyt parantolan kulttuurista on tekeillä uusi tutkijoiden kirjoittama tietokirja.

Paimion parantolan alueella asuneita lapsia heinäkuussa 1941. Taustalla häämöttää parantola piippu, joka on nykyisin erilainen. Pekka Rintolan kotialbumi.

Vuonna 1933 valmistunut Paimion parantola on kansainvälisesti tunnettu funktionalistisen arkkitehtuurin maamerkki. Tuberkuloosiparantolaksi suunniteltu rakennus toimi sittemmin yleissairaalana 2010-luvun puoliväliin saakka.

Alvar ja Aino Aallon suunnittelema parantola herätti jo valmistuessaan suurta kiinnostusta ympäri maailmaa. Henkilökunnan ja potilaiden oli alusta pitäen totuttava siihen, että parantolassa vieraili Aallon arkkitehtuurin ihailijoita.

Nyt Museovirasto on hakenut Unescon maailmanperintöstatusta Paimion parantolalle ja 12 muulle Alvar Aallon suunnittelemalle kohteelle. Päätös maailmanperintöluetteloon hyväksymisestä tulee kesällä 2026.

– Aiemmat tutkimukset ja julkaisut ovat keskittyneet pääosin parantolan arkkitehtuuriin ja sen merkitykseen Aallon tuotannossa. Sen sijaan parantolan arki ja yhteiselo paimiolaisten kanssa eri aikoina on jäänyt aiemmin varsin vähäiselle huomiolle, kertoo Turun yliopiston folkloristiikan professori Anne Heimo.

Tuberkuloosipotilaat viettivät Paimion parantolassa kuukausia, jopa vuosia. Tämä teki parantolasta erityislaatuisen, suljetun ja tiiviin yhteisön.

– Pitkien hoitojaksojen vuoksi parantoloissa syntyi myös omanlaisensa kulttuuri. Potilailla oli oma yhdistys, joka järjesti juhlia ja muuta vapaa-ajan toimintaa sekä julkaisi potilaslehteä, Pasuunaa. Terveydenhoito-henkilökunnan ohella parantolassa työskenteli suuri joukko muuta henkilöstä, muun muassa keittiö- ja kunnossapitohenkilökuntaa.

Uusi tietokirja valottaa Paimion parantolan arkea

Millaista oli olla hoidossa maailmankuulussa parantolassa? Entä millaista siellä oli työskennellä? Millä tavoin parantola vaikutti paikkakunnan elämään?

Näitä kysymyksiä pohditaan Heimon johtamassa Turun yliopiston ja Åbo Akademin yhteisessä tutkimushankkeessa. Se keskittyy parantolan arkeen, mutta parantolaa tutkitaan hankkeessa myös merkittävänä kulttuuriperintö- ja matkailukohteena.

– Hankkeen tavoitteena on tuoda tutkimustietoa parantolayhteisön, potilaiden ja henkilökunnan arjesta ja kokemuksista laajemman yleisön saataville. Tutkitulle tiedolle elämästä parantolassa on kasvavaa kysyntää niin paikallisesti kuin valtakunnallisesti ja kansainvälisesti.

Tekeillä on lisäksi tutkimukseen perustuva tietokirja parantolan arjesta ja muutoksesta hoitolaitoksesta kulttuuriperintökohteeksi. Tietokirjahanke Paimion parantola – modernismin aaltoja maalaisyhteisössä on saanut 26 000 euron rahoituksen Keskitien säätiöltä.

Kirjan toimittavat tutkijat Maria Vanha-Similä ja Pipsa Havula. Monitieteiseen hankkeeseen kuuluu myös muita Turun yliopiston ja Åbo Akademin tutkijoita.

Tutkimushanke Hoitolaitoksesta kulttuuriperintökohteeksi: Kulttuurisia näkökulmia Paimion parantolaan ottaa vastaan hankkeen teemoihin liittyviä aineistoja, kuten valokuvia, päiväkirjoja ja kirjeitä. Aineistot voidaan joko lahjoittaa tai antaa digikopioitavaksi hankkeelle. Jos sinulla on omia muistoja parantolasta, voimme tulla haastattelemaan sinua tai voit kirjoittaa meille. Kaikki hankkeen aikana tuotettu aineisto arkistoidaan Turun yliopiston Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen arkistoon, jossa se on käytössä tutkimusta ja opetusta varten.

Turun yliopisto on 25 000 opiskelijan ja työntekijän innostava ja kansainvälinen akateeminen yhteisö. Rakennamme kestävää tulevaisuutta monitieteisellä tutkimuksella, koulutuksella ja yhteistyöllä.

