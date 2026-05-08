Linnanmäki jatkaa MM-kultajuhlintaa – Suomen pelipaidalla maksutta sisään ja Kingiin

1.6.2026 17:17:39 EEST | Lasten Päivän Säätiö / Linnanmäki | Tiedote

Linnanmäen huvikauden avausviikonloppu käynnisti Vuoristoradan 75‑juhlavuoden myönteisissä merkeissä. Kauden avausviikonlopun tunnelma ja kävijöiltä kerätty palaute osoittavat, että huvipuistokokemus oli onnistunut heti kauden alusta lähtien.

Suomi on jälleen jääkiekon maailmanmestari, ja Linnanmäki liittyy suomalaisen jääkiekon riemujuhlaan tiistaina 2.6. klo 11 alkaen. Kultahumun kunniaksi Linnanmäen huvipuistoon pääsee Suomen pelipaita päällä maksutta sisään sekä huvittelemaan sen korkeimmassa ja mahtavimmassa, 75 metriin korkeuteen kohoavassa vapaapudotustorni Kingissä. Kukkulan kuninkuuden haltuunsa ottava laite ei taatusti jätä juhlakansaa kylmäksi.

– Jatkamme maailmanmestaruuden juhlintaa tiistaina Linnanmäellä, jossa kiekkohuumaa tunnustamalla pääsee sekä sisään huvipuistoon että kohoamaan Kingin lailla korkeuksiin maksutta koko tiistain ajan. Valtavan isot onnittelut leijonille ja koko juhlakansalle meiltä täältä mäeltä, Linnanmäen toimitusjohtaja Satu Järvelä riemuitsee kultajuhlan kynnyksellä.

Kingi soveltuu yli 130cm (maksimi 195 cm) pitkille huvittelijoille ja sen ikäraja on 10 vuotta. 
Linnanmäen huvipuisto on avoinna tiistaina 2.6. klo 11-20.

Linnanmäen Huvipuistoa ylläpitää ja kehittää Lasten Päivän Säätiö, jonka on perustanut kuusi lastensuojelujärjestöä: Lastensuojelun Keskusliitto, Mannerheimin Lastensuojeluliitto, Barnavårdsföreningen i Finland, Pelastakaa Lapset, Parasta Lapsille ja Ensi- ja turvakotien liitto. Olemassaolonsa aikana Lasten Päivän Säätiö on jakanut nykyrahaksi muutettuna yli 130 miljoonaa euroa suoraan lastensuojelutyölle. Linnanmäellä huvittelemalla kaikki ovat mukana keräämässä varoja lastensuojelutyölle. Linnanmäen pääyhteistyökumppani vuonna 2026 on Oy Hartwall Ab, joka omalla panoksellaan tukee tärkeää lastensuojelutyötä.

