Skanska jatkaa Metson Lokomotion-teknologiakeskuksen rakentamista

Hankkeen ensimmäinen vaihe käynnistyi kesällä 2024, ja nyt kesäkuussa käynnistyvä toinen vaihe valmistuu kesällä 2028. Toisessa vaiheessa Skanska rakentaa teknologiakeskuksen tuotantotiloja, jotka kattavat noin 12 000 bruttoneliömetriä. Hankkeelle tavoitellaan BREEAM-ympäristöluokituksen Very Good -tasoa.

”Olen tyytyväinen, että hyvin käynnistynyt yhteistyö Metson kanssa saa jatkoa hankkeen toisessa vaiheessa. Olemme ensimmäisessä vaiheessa toteuttaneet teknologiakeskuksen tuotantotilat tela-alustaisten murskauslaitosten kokoonpanoon ja testaukseen sekä varasto- ja sosiaalitilat. Toisessa vaiheessa rakennamme tiloja kivenmurskaimien valmistukseen. Yhteistyön aikana syntynyt vahva hankeymmärrys varmistaa toteutuksen turvallisen ja laadukkaan etenemisen sekä tukee asiakkaamme tulevaisuuden tuotantoa parhaalla mahdollisella tavalla”, kertoo tulosyksikön johtaja Perttu Pitkälä Skanskasta.

Modernissa Lokomotion-teknologiakeskuksessa tullaan suunnittelemaan, testaamaan ja valmistamaan kivimurskeen ja hiekan tuotantoteknologioita sekä niihin liittyviä laitteita ja komponentteja.