Skanska jatkaa Metson Lokomotion-teknologiakeskuksen rakentamista
2.6.2026 09:09:28 EEST | Skanska Oy | Tiedote
Skanska ja Metso ovat sopineet Tampereen Lahdesjärvelle tulevan Lokomotion-teknologiakeskuksen toisen vaiheen rakentamisesta. Urakan arvo Skanskalle on noin 33 miljoonaa euroa.
Hankkeen ensimmäinen vaihe käynnistyi kesällä 2024, ja nyt kesäkuussa käynnistyvä toinen vaihe valmistuu kesällä 2028. Toisessa vaiheessa Skanska rakentaa teknologiakeskuksen tuotantotiloja, jotka kattavat noin 12 000 bruttoneliömetriä. Hankkeelle tavoitellaan BREEAM-ympäristöluokituksen Very Good -tasoa.
”Olen tyytyväinen, että hyvin käynnistynyt yhteistyö Metson kanssa saa jatkoa hankkeen toisessa vaiheessa. Olemme ensimmäisessä vaiheessa toteuttaneet teknologiakeskuksen tuotantotilat tela-alustaisten murskauslaitosten kokoonpanoon ja testaukseen sekä varasto- ja sosiaalitilat. Toisessa vaiheessa rakennamme tiloja kivenmurskaimien valmistukseen. Yhteistyön aikana syntynyt vahva hankeymmärrys varmistaa toteutuksen turvallisen ja laadukkaan etenemisen sekä tukee asiakkaamme tulevaisuuden tuotantoa parhaalla mahdollisella tavalla”, kertoo tulosyksikön johtaja Perttu Pitkälä Skanskasta.
Modernissa Lokomotion-teknologiakeskuksessa tullaan suunnittelemaan, testaamaan ja valmistamaan kivimurskeen ja hiekan tuotantoteknologioita sekä niihin liittyviä laitteita ja komponentteja.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Skanska Oy, mediayhteydet, puh. 050 311 1773, media[at]skanska.fi
Kuvat
Tietoja julkaisijasta
Skanska on yksi maailman johtavista rakennus- ja projektikehityspalveluita tarjoavista yrityksistä. Toimimme valituilla kotimarkkina-alueilla Pohjoismaissa, Euroopassa ja Yhdysvalloissa. Yhdessä asiakkaidemme ja monimuotoisten tiimiemme kanssa luomme innovatiivisia ja vastuullisia ratkaisuja, jotka edistävät terveellistä elämää yli sukupolvien. Suomessa toimintamme kattaa rakentamispalvelut sekä asuntojen ja toimitilojen projektikehityksen. Skanska työllisti vuoden 2025 lopussa noin 1 400 henkilöä Suomessa.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Skanska Oy
Akseli-allianssi voitti rakennusalan Lean-teko 2026 -palkinnon6.5.2026 08:00:00 EEST | Tiedote
Koskelan raitiovaunuvarikkohanketta toteuttavan Akseli-allianssin tavoitteisiin johtamisen malli on valittu LCI Finlandin rakennusalan vuoden 2026 rakentamisen Lean-teoksi. Palkinnon perusteena on hankkeessa systemaattisesti toteutettu tilaajan tavoitteisiin johtamisen malli, joka on tuonut tilaajan tahtotilan aidosti osaksi hankkeen päivittäistä tekemistä ja ohjannut koko projektia kohti mitattavaa, yhteistä päämäärää.
Skanska rakentaa atNorthille datakeskuksen laajennuksen Espooseen4.5.2026 08:36:29 EEST | Tiedote
Skanska ja atNorth ovat solmineet sopimuksen atNorthin FIN02-datakeskuksen laajennuksen rakentamisesta Espooseen. Urakan arvo Skanskalle on noin 100 miljoonaa euroa. Rakentaminen käynnistyi huhtikuussa, ja datakeskuksen laajennuksen odotetaan valmistuvan syksyllä 2027.
Espoon Niittykumpuun uusia koteja24.4.2026 10:00:00 EEST | Tiedote
Skanska Kodit on käynnistänyt Espoon Niittykumpuun tulevan uuden ympäristöluokitellun kohteen, As. Oy Espoon Luhtavillan, ennakkomarkkinoinnin.
Uusia koteja Keski-Pasilaan – As. Oy Helsingin Resiinan ennakkomarkkinointi on käynnistynyt10.4.2026 09:35:00 EEST | Tiedote
Keski-Pasilaan, kauppakeskus Triplan ja Pasilan aseman läheisyyteen, on tulossa uusia ympäristöluokiteltuja koteja, joiden ennakkomarkkinointi on käynnistynyt.
Skanska on käynnistänyt asuntokohteen rakentamisen Turun Telakkarannassa2.4.2026 11:17:07 EEST | Tiedote
Skanska on käynnistänyt As. Oy Turun Prikantiinin rakentamisen Aurajoen varrella. Rakennukselle tavoitellaan Rakennustiedon ympäristöluokitusta, ja sen energialuokka on A. Kyseessä on Skanskan viimeinen hanke Turun Telakkarannan asuinalueella.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme