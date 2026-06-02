Kreate siirtyy Junatien metrosillan uusimishankkeessa toteutusvaiheeseen – innovatiiviset ratkaisut lyhentävät metrokatkoa ja minimoivat häiriöitä

Sörnäisten ja Kalasataman metroasemien välillä sijaitseva Junatien metrosilta on yli 480 metrin mitallaan Helsingin metroradan pisin silta ja kriittinen osa metroverkkoa. Lokakuussa 2025 kehitysvaiheella käynnistynyt Junatien metrosillan uusimishanke on nyt solmitun noin 60 miljoonan euron sopimuksen myötä siirtynyt toteutusvaiheeseen. Teknisesti erittäin vaativassa hankkeessa puretaan vuonna 1972 valmistunut vanha silta ja rakennetaan tilalle uusi, turvallinen ja moderni metrosilta.

Vilkkaassa kaupunkiympäristössä sijaitsevan hankkeen rakennustyöt on ajoitettu huolellisesti metro- ja raideliikenteen ehdoilla.

– Panostimme kehitysvaiheessa ratkaisuihin, jotka varmistavat liikkumisen mahdollisimman pitkään myös rakentamisen aikana. Aiomme muun muassa hyödyntää sillan eri lohkojen rakentamisessa monissa aiemmissa hankkeissa käyttämäämme siirtotekniikkaa, kertoo hankkeen työpäällikkö Jari Humalajoki Kreatelta.

Uusi silta toteutetaan kahdella eri rakenneratkaisulla

Kahteen suuntaan kaartuvan Junatien metrosillan perusgeometria säilyy uudistuksessa vastaavanlaisena, mutta sillan rakenne muuttuu. Vanha silta oli betoninen kotelopalkkisilta, mutta uusi silta toteutetaan rakennettavuuden takia kahdella erilaisella rakenneratkaisulla.

– Rakennamme niin sanotun avo-osuuden jännitettynä betonipalkkisiltana, joka on jaettu neljään eri lohkoon. Kalasataman metroaseman kohdalla ja Redin sisällä olevan uuden siltalohkon rakennamme puolestaan betonikannella varustettuna liittorakenteisena teräskotelopalkkisiltana, Humalajoki kertoo.

Kehitysvaiheessa rakenneratkaisuja kehitettiin ja löydettiin toteutuksen kannalta parhaat ratkaisut.

– Olen valtavan ylpeä ammattilaistemme innovatiivisesta ja kehittävästä otteesta sekä iloinen erinomaisesti sujuneesta yhteistyöstä tilaajan kanssa. Näin keskeisellä sijainnilla olevaan hankkeeseen on tärkeä löytää sellaiset rakentamiset ratkaisut, joilla haitat pystytään minimoimaan kaikille osapuolille, sanoo Kreaten siltayksikön johtaja Antti Kokkonen.

Innovatiivinen toteutustapa vähentää häiriötä murto-osaan alkuperäisestä

Alkuperäisen suunnitelman mukaan Kalasataman aseman piti olla kiinni yhteensä noin puolentoistavuoden ajan. Kehitysvaiheen myötä Kalasataman asema on suljettuna vain pari viikkoa kokonaiskatkoa pidempään. Myös noin seitsemän kuukauden kokonaiskatkosta saatiin nipistettyä reilu viikko alkuperäisestä aikataulusta.

Ennen kehitysvaihetta käsitys oli, että siltakannen uusimiseksi täytyisi laituritkin purkaa, sillä Kalasataman aseman laiturit on rakennettu osin uusittavan sillan päälle.

– Kehitimme purkutyöhön uudenlaisen ratkaisun, jonka avulla vältämme metroaseman laiturisiltojen purkamisen lähes kokonaan. Myös vanhan sillan purku voidaan toteuttaa pääosin ilman laajoja purkutöitä kauppakeskus Redin sisällä, Humalajoki valottaa.

Kreate rakentaa uuden sillan kansirakenteet useana eri lohkona nykyisen sillan vieressä. Vuodelle 2027 ajoittuvan metrokatkon aikana Kreate purkaa vanhan sillan ja asentaa uudet siltalohkot paikoilleen.

– Meidän ratkaisullamme vältämme myös massiivisen uudisrakentamisen asemalla, mikä vähentää rakentamisesta aiheutuvia hiilidioksidipäästöjä. Tämä taas tukee hankkeen kestävän kehityksen tavoitteita, Humalajoki jatkaa.

Innovatiivisten ratkaisujen ansiosta myös raitiovaunuliikenteen häiriöt jäävät minimaalisiksi.

– Teemme kaikkemme, että häiriöt ovat mahdollisimman vähäiset alueen matkustajille, asukkaille sekä yritystoiminnalle. Olemme käynnistäneet hankkeen valmistelevat työt ja jatkamme nyt muun muassa sillan työnaikaisten tukirakenteiden, sillan välitukien ja kansirakenteiden rakentamista samaan aikaan, kun metroliikenne vielä kulkee normaalisti, Humalajoki vakuuttaa.

Varsinaiset sillan uusimistyöt ja metroliikenteen katko sijoittuvat vuoteen 2027. Metroliikenne palautuu uudelle sillalle marraskuun 2027 lopussa, minkä jälkeen Kalasataman metroasema otetaan käyttöön joulukuun alussa.