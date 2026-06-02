Kreate siirtyy Junatien metrosillan uusimishankkeessa toteutusvaiheeseen – innovatiiviset ratkaisut lyhentävät metrokatkoa ja minimoivat häiriöitä
3.6.2026 12:10:00 EEST | Kreate Group Oyj | Tiedote
Infrarakentaja Kreate ja Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne ovat allekirjoittaneet sopimuksen Junatien metrosillan uusimishankkeen toteutusvaiheesta. Kreate kirjaa toisen vuosineljänneksen tilauskantaansa noin 60 miljoonaa euroa. Kehitysvaiheessa suunnitellut innovatiiviset toteutusratkaisut lyhentävät merkittävästi metroliikenteen katkoa ja minimoivat vaikutukset matkustajille, ympäristölle sekä kauppakeskus Redille. Rakentaminen alkaa kesäkuussa 2026.
Sörnäisten ja Kalasataman metroasemien välillä sijaitseva Junatien metrosilta on yli 480 metrin mitallaan Helsingin metroradan pisin silta ja kriittinen osa metroverkkoa. Lokakuussa 2025 kehitysvaiheella käynnistynyt Junatien metrosillan uusimishanke on nyt solmitun noin 60 miljoonan euron sopimuksen myötä siirtynyt toteutusvaiheeseen. Teknisesti erittäin vaativassa hankkeessa puretaan vuonna 1972 valmistunut vanha silta ja rakennetaan tilalle uusi, turvallinen ja moderni metrosilta.
Vilkkaassa kaupunkiympäristössä sijaitsevan hankkeen rakennustyöt on ajoitettu huolellisesti metro- ja raideliikenteen ehdoilla.
– Panostimme kehitysvaiheessa ratkaisuihin, jotka varmistavat liikkumisen mahdollisimman pitkään myös rakentamisen aikana. Aiomme muun muassa hyödyntää sillan eri lohkojen rakentamisessa monissa aiemmissa hankkeissa käyttämäämme siirtotekniikkaa, kertoo hankkeen työpäällikkö Jari Humalajoki Kreatelta.
Uusi silta toteutetaan kahdella eri rakenneratkaisulla
Kahteen suuntaan kaartuvan Junatien metrosillan perusgeometria säilyy uudistuksessa vastaavanlaisena, mutta sillan rakenne muuttuu. Vanha silta oli betoninen kotelopalkkisilta, mutta uusi silta toteutetaan rakennettavuuden takia kahdella erilaisella rakenneratkaisulla.
– Rakennamme niin sanotun avo-osuuden jännitettynä betonipalkkisiltana, joka on jaettu neljään eri lohkoon. Kalasataman metroaseman kohdalla ja Redin sisällä olevan uuden siltalohkon rakennamme puolestaan betonikannella varustettuna liittorakenteisena teräskotelopalkkisiltana, Humalajoki kertoo.
Kehitysvaiheessa rakenneratkaisuja kehitettiin ja löydettiin toteutuksen kannalta parhaat ratkaisut.
– Olen valtavan ylpeä ammattilaistemme innovatiivisesta ja kehittävästä otteesta sekä iloinen erinomaisesti sujuneesta yhteistyöstä tilaajan kanssa. Näin keskeisellä sijainnilla olevaan hankkeeseen on tärkeä löytää sellaiset rakentamiset ratkaisut, joilla haitat pystytään minimoimaan kaikille osapuolille, sanoo Kreaten siltayksikön johtaja Antti Kokkonen.
Innovatiivinen toteutustapa vähentää häiriötä murto-osaan alkuperäisestä
Alkuperäisen suunnitelman mukaan Kalasataman aseman piti olla kiinni yhteensä noin puolentoistavuoden ajan. Kehitysvaiheen myötä Kalasataman asema on suljettuna vain pari viikkoa kokonaiskatkoa pidempään. Myös noin seitsemän kuukauden kokonaiskatkosta saatiin nipistettyä reilu viikko alkuperäisestä aikataulusta.
Ennen kehitysvaihetta käsitys oli, että siltakannen uusimiseksi täytyisi laituritkin purkaa, sillä Kalasataman aseman laiturit on rakennettu osin uusittavan sillan päälle.
– Kehitimme purkutyöhön uudenlaisen ratkaisun, jonka avulla vältämme metroaseman laiturisiltojen purkamisen lähes kokonaan. Myös vanhan sillan purku voidaan toteuttaa pääosin ilman laajoja purkutöitä kauppakeskus Redin sisällä, Humalajoki valottaa.
Kreate rakentaa uuden sillan kansirakenteet useana eri lohkona nykyisen sillan vieressä. Vuodelle 2027 ajoittuvan metrokatkon aikana Kreate purkaa vanhan sillan ja asentaa uudet siltalohkot paikoilleen.
– Meidän ratkaisullamme vältämme myös massiivisen uudisrakentamisen asemalla, mikä vähentää rakentamisesta aiheutuvia hiilidioksidipäästöjä. Tämä taas tukee hankkeen kestävän kehityksen tavoitteita, Humalajoki jatkaa.
Innovatiivisten ratkaisujen ansiosta myös raitiovaunuliikenteen häiriöt jäävät minimaalisiksi.
– Teemme kaikkemme, että häiriöt ovat mahdollisimman vähäiset alueen matkustajille, asukkaille sekä yritystoiminnalle. Olemme käynnistäneet hankkeen valmistelevat työt ja jatkamme nyt muun muassa sillan työnaikaisten tukirakenteiden, sillan välitukien ja kansirakenteiden rakentamista samaan aikaan, kun metroliikenne vielä kulkee normaalisti, Humalajoki vakuuttaa.
Varsinaiset sillan uusimistyöt ja metroliikenteen katko sijoittuvat vuoteen 2027. Metroliikenne palautuu uudelle sillalle marraskuun 2027 lopussa, minkä jälkeen Kalasataman metroasema otetaan käyttöön joulukuun alussa.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Jari HumalajokiProjektipäällikkö / Junatien metrosiltaKreate OyPuh:+358 400 437 884jari.humalajoki@kreate.fi
Antti KokkonenYksikönjohtaja, sillanrakentaminen ja -korjausKreate OyPuh:+358 50 575 5647antti.kokkonen@kreate.fi
Kirsi-Marjut DickmanViestintäpäällikköKreate Oy
Haastattelu- ja materiaalipyynnöt
Kuvat
Linkit
Tietoja julkaisijasta
Kreate Group on Suomen johtavia infrarakentajia. Yhtiö toteuttaa sillat, radat, tiet ja tunnelit sekä tarjoaa ratkaisuja ympäristö-, pohja- ja erikoispohjarakentamiseen, kiertotalouteen sekä geoteknisiin tarpeisiin. Vaativien kohteiden erikoisosaaja panostaa kokonaisvaltaiseen laatuun ja kustannustehokkuuteen. Konsernin liikevaihto vuonna 2025 oli 315 miljoonaa euroa ja yhtiö työllistää yli 800 henkilöä. Kreate Group on listattu Nasdaq Helsinkiin.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Kreate Group Oyj
Vaaralan varikon infraurakka toteutusvaiheeseen – Kreaten tilauskantaan 16 miljoonaa euroa2.6.2026 08:00:00 EEST | Tiedote
Kreaten ja GRK:n muodostama ryhmittymä on allekirjoittanut Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenteen kanssa sopimuksen Vantaan ratikkahankkeeseen liittyvän Vaaralan varikon ratapihaurakan toteutusvaiheesta. Kreaten osuus tilauksesta on noin 16 miljoonaa euroa ja yhtiö kirjaa sen vuoden 2026 toisen vuosineljänneksen tilauskantaansa.
Kreate ja GRK allekirjoittivat Vantaan ratikan itäosan toisen osatilauksen – Kreaten osuus noin 79 miljoonaa euroa7.5.2026 18:30:00 EEST | Tiedote
Kreaten ja GRK:n muodostama ryhmittymä on allekirjoittanut sopimuksen Vantaan ratikan itäosan toisesta toteutusvaiheesta 5.5.2026. Vantaan ratikan tarkistettu kokonaiskustannusarvio on noin 750 miljoonaa euroa, josta itäosan allianssin rakentamisen kustannusarvio on 250 miljoonaa euroa. Rakentamisen kustannukset jakautuvat tasaosuuksiin ryhmittymän osapuolten kesken ja Kreate kirjaa toisesta toteutusvaiheesta noin 79 miljoonaa euroa tilauskantaansa.
Kreate käynnistää maanalaisen suurhankkeen rakentamisen Tampereella – kehitysvaiheen tulokset ylittivät odotukset6.5.2026 09:00:00 EEST | Tiedote
Kreate käynnistää välittömästi Viinikankadun maanalaisen ajoyhteyden rakentamisen allekirjoitettuaan toteutusvaiheen sopimuksen Tampereen kaupungin ja Tampereen Veden kanssa. Kyseessä on vaativa kaupunkirakentamishanke, jonka kehitysvaiheen ratkaisut luovat vahvan pohjan turvalliselle, kustannustehokkaalle ja kestävälle toteutukselle. Kreate kirjaa reilun 28 miljoonan euron urakkahinnan toisen vuosineljänneksen tilauskantaansa.
Kreate käynnisti Koskelan uuden varikon ratarakentamisen – raiteet rakennetaan edistyksellisinä kiintoraidelaattoina16.4.2026 13:23:08 EEST | Tiedote
Kreate rakentaa Koskelan varikkohankkeessa radan ja sähköradan sekä tekniset järjestelmät. Hallien sisällä edetään maanrakennuksesta ratapohjiin ja kiintoraiteeseen, minkä jälkeen vuorossa ovat lattiatyöt. Ensimmäisten halliosuuksien arvioidaan valmistuvan kesällä 2026.
Kreate rakentaa Jyväskylän uuden maamerkin – Taulumäen vesitornin toteuttaminen käynnistyy keväällä15.4.2026 13:00:00 EEST | Tiedote
Jyväskylän Taulumäelle nousee uusi näyttävä vesitorni, jonka rakentamisesta vastaa vaativaan infrarakentamiseen erikoistunut Kreate. Alva-yhtiöt Oy ja Kreate Oy solmivat yli 26 miljoonan euron sopimuksen Taulumäen vesitornin urakan kokonaistoteutuksesta. Kreaten vahva kokemus mittavista hankkeista ja erittäin vaativista betonirakenteista luo vankan pohjan onnistuneelle toteutukselle. Kreate kirjaa urakan toisen vuosineljänneksen tilauskantaansa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme