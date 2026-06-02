Työtapaturmasta maalausradalla päiväsakkoja ja yhteisösakkoa

Hovioikeuden käsiteltävänä ollut asia tuli ilmi tutkittaessa marraskuussa 2022 Hankasalmella tapahtunutta työtapaturmaa. Kyseessä olevassa tapaturmassa työntekijän jalka oli jäänyt maalausradalta pudonneen vaunun alle. Myös vastaavan kaltainen läheltä piti-tilanne oli tapahtunut samalla maalausradalla noin kaksi viikkoa ennen tapaturmaa. Jälkikäteen työnantaja on tehnyt teknisiä muutoksia maalausrataan asentamalla turvalaitteen, millä on estetty maalausvaunun putoaminen kiskoilta.

Vastaajat kiistivät oikeudessa syyllisyytensä ja vaativat syytteiden hylkäämistä.

Hovioikeus totesi muun ohella, että toimitusjohtaja on laiminlyönyt valvoa työturvallisuusmääräysten noudattamista, koska hän ei ole ollut tietoinen maalausradan käyttötavasta ja siitä aiheutuvasta putoamisriskistä, eikä ole näistä tietoiseksi tultuaan poistanut vaaratekijää välittömästi. Hovioikeus totesi myös, että yrityksen tuotantopäällikkö on tapaturmaan osallisen maalausradan käyttöajan ollut tietoinen radan takaperin käyttämisestä, ja hänen olisi tullut olla tietoinen siitä aiheutuvasta putoamisriskistä, mutta ei ole putoamisriskistä tietoiseksi tultuaan poistanut vaaratekijää välittömästi. Lisäksi hovioikeuden mukaan maalausradan käyttöä oli jatkettu myös tapaturman jälkeen ennen kuin turvallisuuspuute korjattiin.

Työsuojeluviranomainen korostaa hovioikeuden tuomiosta ilmenevää turvallisen tekniikan periaatetta, johon kuuluu työnantajan velvollisuus puuttua välittömästi teknisin toimenpitein työvälineissä ja laitteissa oleviin turvallisuuspuutteisiin.

Vaasan hovioikeuden tuomio 7.5.2026, asianumero R 19/2025/418, ratkaisunumero 1054 2130. Tuomio ei ole lainvoimainen.