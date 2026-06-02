Netraudan perustaja aikoo rakentaa uuden 100 miljoonan euron verkkokaupan.

”Minua harmittaa suomalaisten verkkokauppojen päätyminen säännönmukaisesti ulkomaiseen omistukseen, johon tietysti olen itsekin syyllinen. Nyt tehdään asiat toisin. Tulemme pitämään hyvää huolta kotimaisista tavarantoimittajista ja tähtäämme myös vientimarkkinoille – Ruotsiin jo 2026 ja muihin Pohjoismaihin myöhemmin. Meille tulee ylivoimaisen osaava tiimi Pohjois-Euroopan parasta kotimaista verkkokauppaosaamista. Omalta osaltamme osallistumme siihen, että verkkokauppatuotot ja verot tulevat jatkossa suuremmalta osalta Kiinan ja Euroopan sijasta Suomeen. Yrittäminen on aina yhteiskunnallista, mutta meidän tapauksessamme se on erityisen suomalaista. Verkkokaupallamme on jo nyt Avainlippu -tunnus.” lataa Joni Meltoranta ensimmäisenä työpäivänään Dreamhome.fi:n toimitusjohtajana.



Kaupan liitto on arvioinut, että ulkomaisista verkkokaupoista tehdään yli kahdella miljardilla eurolla ostoksia Suomeen, ja Tullin mukaan verokertymä kotimaahan olisi verkkokauppaostoksista yli 11 kertainen nykyiseen verrattuna, mikäli ostokset tehtäisiin kotimaisista kaupoista. Se tarkoitti jo vuonna 2024 yli 300 miljoonaa euroa menetettyjä veroja, ja verkkokaupan kasvaessa kasvaa myös verokertymä. Dreamhome.fi on osaltaan mukana muuttamassa kurssia Suomen hyväksi.



Dreamhome.fi:n suunnitelmille on katetta. Meltoranta kasvatti edellisen yrittäjyytensä ja toimitusjohtajuutensa aikana – lopulta ulkomaisessa omistuksessa – verkkokaupan korkeimmillaan 150 miljoonan euron liikevaihtoon pelkästään Suomen kaupalla. Aiemmin tänä vuonna toimintansa aloittaneessa Dreamhome.fi:stä on Meltorannan aloittaessa jo yli

100 000 myyntiartikkelin valikoima. ”Tunnemme kentän, tunnemme toimialan ja tunnemme ihmiset.” sanoo Meltoranta ja jatkaa visiolla inhimillisestä pörssiyhtiöstä. ”Olen saanut aiemmin johtamani organisaation kanssa parhaat tulokset ihmisiä, ei asioita, johtamalla. Rakennamme Dreamhome.fi:stä, kun sen aika on, yhtä aikaa tulosta tekevän ja Suomen inhimillisimmän pörssiyhtiön työpaikaksi kolminumeroiselle määrälle verkkokaupan huippuosaajia. Samalla autamme niin pieniä kuin suuriakin kotimaisia kodinrakentamisen valmistajia tavoittamaan asiakkaansa verkossa. Sydämeni sykkii yrittäjyydelle.”



Lyhyen aikavälin katalyyteistä Dreamhome.fi hyötyy alkuvaiheessa kahden merkittävän huonekaluketjun poistumisesta markkinoilta Suomessa sekä rakentamisen elpymisestä. Samoin verkkokauppa yleisesti jatkaa kasvu-uralla edelleen. Pitkällä aikavälillä asiakaskokemus, ostamisen helppous ja tavarantoimittajien hyvä kaupallinen palveleminen ovat Dreamhome.fi:n menestyksen kulmakivet. “Meille niin valmistajat kuin asiakkaat ovat ensiarvoisen tärkeitä. Omassa roolissamme pyrimme olemaan ehdottoman luotettava molempiin suuntiin.” päättää Meltoranta.



Northern Home Goods Oy on 100% suomalainen verkkokauppa-alan yritys, jonka toiminta on käynnistynyt vuonna 2026. Sen ensimmäinen verkkokauppa on kodinrakentamisen ja sisustamisen verkkokauppa Dreamhome.fi, jonka valikoimassa on yli 100 000 tuotetta. Sen omistavat kesäkuun alusta alkaen Meltoranta, henkilöstö, Mika Oksanen ja ankkurisijoittajat Jouki Puurtinen sekä Vekka Invest Oy, josta Tommi Vekka jatkaa yrityksen hallituksen puheenjohtajana. Yrityksen tavoitteena on listautua 2030-luvun alkupuolella Helsingin Pörssiin ja kääntää verkkokauppatoimialan tuotto- ja verovirrat ulkomaiden sijasta Suomeen.

Kuvaaja: Janne Karvinen